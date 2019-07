Libra, la criptomoneda con la que Facebook quiere lavar su reputación

Facebook quiere perdón. Y para ganarse ese perdón, el gigante de los redes sociales que fue acusado de permitir que los datos personales de sus usuarios fueran utilizados por la controvertida firma de consultoría política, Cambridge Analytica, tiene un plan sorprendente.

Utilizará la criptomoneda, que originalmente se popularizó como una forma anónima de comprar medicamentos, para conectar a las personas sin cuentas bancarias con la economía global. Eso, y probablemente tendrá que pagar una multa récord 5 mil millones de dólares (mdd) a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos por las presuntas violaciones a la privacidad.

Si bien, ni Facebook, ni la FTC han confirmado los informes de la multa, David Marcus, quien está a cargo de la filial de criptomonedas de Facebook, Calibra, dice que ya están mirando hacia adelante, para asegurar cómo la criptomoneda podría ser lo que la red social necesita para recuperar la confianza de sus usuarios.

En junio, Marcus anunció que Facebook estaba reuniendo a un grupo de compañías para ayudar a construir una nueva criptomoneda, Libra, que sería tan fácil de usar para cualquier persona en todo el mundo, como lo es Bitcoin, pero sin las fluctuaciones volátiles de los precios que hacen que el progenitor de criptomonedas no sea tan atractivo. Es decir, crean un medio de intercambio por productos más tradicionales.

El secreto de esta tarea, aparentemente imposible, es que Facebook y las otras compañías de la Asociación Libra, sin fines de lucro, han prometido que cada libra estará respaldada por activos estables, casi con la certeza que incluyen los bonos del Tesoro del Gobierno y el dólar estadounidense. Si bien, algunos bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, ya han reaccionado positivamente a la noticia de que su moneda podría estar encerrada en cuentas de compañías privadas; la Reserva Federal de los Estados Unidos ha expresado su preocupación. El presidente, Donald Trump ha pedido a las empresas que obtengan una carta bancaria, y varios miembros del Congreso han pedido una moratoria sobre el desarrollo de la criptomoneda hasta que se sepa más.

Un acto final

Ahora, mientras el público espera escuchar el destino de Facebook con respecto a la multa de 5,000 mdd, Marcus tiene su primera oportunidad de pasar la página y demostrar que una vez más se puede confiar en la red social. Esta mañana, Marcus, quien anteriormente fue presidente del gigante de pagos, PayPal (y miembro de la Asociación Libra), es el único testigo programado para dirigirse al Comité Senatorial de Bancos, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de los Estados Unidos, sobre los planes para la criptomoneda. Hoy, seguirá en la ley de la cuerda floja con una actuación frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de los Estados Unidos sobre el posible impacto de la libra en los consumidores, los inversores y la infraestructura financiera de la nación en general.

Si tiene éxito, el testimonio de Marcus podría ayudar a allanar el camino para algo más que conectar a 1,700 millones de personas, que el Banco Mundial estima que, aún no tienen cuentas bancarias, pero le da a Facebook una segunda oportunidad de confianza.

“Claramente cometimos errores en el pasado, y es una de las principales prioridades para Mark [Zuckerberg] y el resto del equipo de liderazgo para abordar esto con seriedad”, dice Marcus, quien anteriormente se desempeñó como miembro de la junta directiva de la startup de criptomonedas, Coinbase. “Y en lo que a mí respecta, veo a la libra como una oportunidad para demostrar que hemos aprendido y que ahora somos una empresa diferente a la que éramos”.

Eso es un gran: SÍ. Sobre la base de un borrador del testimonio de Marcus presentado al Congreso, un tema particularmente controvertido, es su manejo de las preocupaciones sobre la privacidad del cliente. Un mes antes de Facebook, un miembro de la lista inaugural de Forbes Blockchain 50, anunció sus planes para Libra, el presidente del comité, Mike Crapo, un republicano de Idaho y el miembro de mayor rango, Sherrod Brown, un demócrata de Ohio, solicitaron información directamente al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, con respecto a cómo la red social pone a disposición de los demás datos financieros sobre sus usuarios.

Si bien, los comentarios presentados por Marcus consideran que dicha privacidad es una “máxima prioridad” para la Asociación Libra, agrega que el último regulador a cargo no está ni siquiera en los EU, ya que la sede de la organización sin fines de lucro se encuentra en Ginebra. “Para los fines de protección de datos y privacidad, el Comisionado Federal de Protección de Datos e Información (FDPIC, por sus siglas en inglés) de Suiza será el regulador de privacidad de la Asociación de Libra”, dicen sus notas.

Con respecto a la postura del proyecto sobre la privacidad, Marcus dice que la Asociación “no puede, y no lo hará, monetizar los datos en la cadena de bloques”, aunque guarda un silencio notable en cómo Calibra, la billetera que posee Facebook para comprar, mantener y almacenar criptomonedas, utilizará o no los datos de los clientes, solo dice que “la información financiera y de cuenta de los clientes de Calibra no se compartirá con Facebook” y deja la puerta abierta para otros posibles usos.

Para combatir estas y otras preocupaciones, Marcus propone que las estructuras de la Asociación y de Libra Blockchain, asegurarán que la competencia ayude a responsabilizar a la red social. El mes pasado, Facebook contribuyó con el código original que describe: cómo funciona la cadena de bloques a la comunidad de datos abiertos, y los desarrolladores ya lo están copiando y ajustando a su gusto, lo que significa que, en teoría, la misma tecnología desarrollada por la Asociación podría ser utilizada y mejorada, en beneficio de los competidores.

Sin embargo, más allá del código, la propia Asociación está formada por el primer grupo de competidores de Facebook, incluidos PayPal, Visa, Mastercard, Coinbase y Xapo, todos los cuales tienen sus propios clientes, y cualquiera podrá crear una billetera competitiva, incluso si no son miembros. Y a diferencia de los de PayPal, Venmo, Square Pay y Apple Cash, todas las carteras construidas con Libra interoperarán.

También lee: Francia se pronuncia en contra de Libra de Facebook en reunión de G7

“Como consumidor, independientemente de la cartera que elija, obtendrá el beneficio de la escala de la red”, dice Marcus. “Y por esa razón, realmente necesitamos ganarnos la confianza de los consumidores si queremos tener una oportunidad de pelear”. Es probable que la competencia venga de otras estafistas respaldadas por fondos fiduciarios como Circle Coin de USD y el de Tyler y Cameron Winklevoss, Gemini Dollar, que también ya tienen los productos en vivo, mientras que MakerDao y el próximo lanzamiento de Celo, ofrecen una estabilidad similar sin ninguna moneda fiduciaria.

Para tener realmente la oportunidad de pelear por lo que Marcus habla, dice que hay dos malentendidos principales que espera abordar durante los dos días de audiencias en el Congreso y el año siguiente antes del lanzamiento programado de la criptomoneda. Primero, dice que, contrariamente a las acusaciones de una década contra Bitcoin, la criptomoneda como Libra, en realidad, dificulta el crimen al dejar un rastro de transacciones pseudónimas a seguir. “Mejora la eficacia de la lucha contra el lavado de dinero, mejora la eficacia de la financiación contra el terrorismo y”, fundamentalmente para el objetivo de brindar servicios financieros a los no bancarizados, “al mismo tiempo que no cierra el sistema, quién lo necesita para pequeñas transacciones similares a efectivo”, dice.

Por supuesto, tal transparencia lleva a otra preocupación, la tendencia cada vez mejor documentada del “capitalismo de vigilancia”, donde se observa cada compra, todo el tiempo. Al igual que con muchos de los problemas que la Asociación Libra pretende resolver, con frecuencia surgen nuevos problemas.

El segundo malentendido que Marcus espera aclarar al Congreso es que los críticos, dice, han descrito incorrectamente la Libra como un debilitamiento de los controles de la oferta monetaria del banco central, especialmente la capacidad de recomprar los bonos del gobierno como una forma de aumentar la demanda de una moneda.

Dado que la Asociación Libra está comprometida con una combinación 1:1 del valor de la moneda, bonos y otros activos almacenados en bancos de todo el mundo, con el valor de la criptomoneda de Libra en circulación, Marcus dice que los controles de la oferta monetaria no se verán afectados.

Si un banco central trata de recomprar bonos del tesoro que son propiedad de la asociación, la asociación podría compensar eso comprando otros activos en diferentes jurisdicciones.

“La Asociación Libra no tiene la capacidad de crear más de lo que hay, un valor correspondiente en reserva. No hay forma de imprimir dinero”, dice Marcus. “La política monetaria de los activos que se encuentran en la canasta se transfiere como una unidad de moneda digital que representa el activo subyacente”.

¿Pero qué pasa si todos esos bancos centrales necesitan recomprar bonos? ¿Qué sucede cuando se produce una crisis financiera global? Es importante recordar que la razón por la que se inventó el Bitcoin fue porque alguien, o algún grupo, llamado Satoshi Nakamoto no confiaba en los bancos centrales o los bancos tradicionales después de que el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmara un proyecto de ley que rescataba a los bancos insolventes, por una suma de 700,000 mdd, lo que desencadenó un fenómeno de rescate global.

Si bien, Marcus es el único testigo programado para hablar en la audiencia de hoy, a otro testigo, el ex director gerente de Morgan Stanley y colaborador actual de Forbes, Caitlin Long, se le pidió que proporcionara un testimonio por escrito de la misma audiencia.

En los extensos comentarios de Long, publicados ayer en Forbes, ella argumenta que las estafas como Libra se inventaron porque los bancos no han querido trabajar con compañías de criptomoneda. “Si el Congreso quiere hacer irrelevantes las imprecisiones (incluyendo a Libra), puede hacerlo fácilmente, simplemente permitiendo que el sistema bancario deposite consistentemente esta nueva clase de activos”.

Siguiendo el testimonio de Marcus, hoy será interrogado para obtener más respuestas de los miembros del comité de la Banca del Senado, liderados por los republicanos, entre ellos el demócrata de Massachusetts y la conocida detractora de Facebook, Elizabeth Warren. El miércoles, Marcus tiene previsto declarar ante lo que podría ser un panel aún más agresivo, organizado por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, que además de invitar a testigos, incluido el defensor de la responsabilidad corporativa Robert Weisman, planea revisar un borrador del Mantenga a Big Tech fuera de la ley de finanzas”, diseñada para evitar que las grandes empresas de tecnología se conviertan en instituciones financieras.

Marcus suena preparado para el largo recorrido. “No solo tendremos que hacer compromisos muy sólidos cuando se trata de servir a nuestros clientes”, dice. “Pero tendremos que cumplir con ellos por un período de tiempo muy largo”.