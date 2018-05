Líder de Corea del Norte se apoya en China para desnuclearización

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visitó la ciudad china de Dalián y se reunió con el presidente Xi Jinping, reportó este martes la agencia oficial de noticias Xinhua.

El mandatario norcoreano informó al presidente de China la decisión del comité central del Partido del Trabajo de Corea del Norte de interrumpir las pruebas nucleares y los lanzamientos de mísiles balísticos intercontintentales, así como desmantelar las zonas de pruebas nucleares en el norte del país, según la agencia.

Eso, debido a un cambio de cambio de estrategia para centrar los esfuerzos del país al a una “construcción económica socialista”, informó Xinhua.

Xi and Kim had an all-round and in-depth exchange of views on China-DPRK relations and major issues of common concern in a cordial and friendly atmosphere https://t.co/0540oy4nDx pic.twitter.com/QtdaTRvb0n

Kim dijo que Norcorea no tiene por qué ser un estado nuclear si las partes relevantes abandonan sus políticas hostiles y amenazas contra este país.

El líder norcoreano estuvo acompañado por su hermana, Kim Yo Jong, quien ha tenido un papel importante en el reciente acercamiento diplomático del régimen de Pyongyang.

Por su parte, Xi Jinping dijo apoyar la desnuclearización de la península y el diálogo entre la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos para resolver los conflictos en la zona, según reportó la agencia china.

“China quiere continuar trabajando con las partes relevantes y tener un papel activo y avanzar en el proceso de resolución pacífica del conflicto en la península a través del diálogo, y alcanzar la paz duradera y estabilidad en la región”, dijo Xi.

Kim dijo que fue a China para reforzar la comunicación estratégica y cooperación con la república socialista y para profundizar la amistad entre los dos países, así como para promover la paz y la estabilidad regional, informa Xinhua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció vía Twitter para informar de que este martes hablaría con su par chino para debatir sobre comercio y Corea del Norte, luego de una reunión entre representantes comerciales de ambos países en Pekín la semana pasada y en medio de los esfuerzos por contener el programa nuclear de Pyongyang.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2018