Líderes de agrupaciones industriales y empresarios llaman a la población a votar

😌 Feliz Domingo a todos mis sobrinos, les deseo que la vida les cumpla tantos sueños y les de tanta abundancia… que un día los #Gobiernicolas los persigan injustamente para robarles lo que ustedes han construido 😂😂😂!!!



Sal a votar, no te quedes en casa. Si no vota no se… pic.twitter.com/1v5gMTts4H