LinkedIn está eliminando perfiles… y puede ser que te toque: lo que tienes que saber para proteger tu cuenta

Durante mayo y junio, al menos en mercados de habla hispana, el algoritmo de LinkedIn está depurando los perfiles falsos o que incumplen, o han incumplido, algunas de las reglas comunitarias.

Por este motivo, en perfiles con mucha cantidad de seguidores, generalmente de creadores de contenido con presencia continua en la red, las estadísticas se ven disminuidas bruscamente.

También es factible que recuperes alguna cantidad, luego de pasar los análisis, de varios filtros tecnológicos, que tiene la empresa, propiedad de Microsoft.

Algunos de los principales motivos por los que LinkedIn está haciendo esta limpieza son:

Detección de perfiles falsos

Perfiles de empresa publicados como perfiles personales

Abuso de mensajes directos (InMail en LinkedIn)

Envío masivo de invitaciones a conectar: recuerda que tienes hasta 30.000 contactos de primer grado posibles aquí.

Automatizaciones de todo tipo para enviar Spam. A mi me llegan mensajes en al menos 15 idiomas diferentes.

Acosar a los titulares de los perfiles. Se incluye acoso de tipo verbal, psicológico y hasta sexual, invitando a citas privadas. “Esto no es Tinder”, tituló una persona un post estos días dirigido a una de las personas acosadoras.

Utilizar lenguaje impropio para un perfil profesional.

Escribir mensajes en cualquier idioma, pidiendo reuniones e incluso solicitando dinero.

Detectar compra de seguidores en perfiles (sí, aquí también existe).

Comentar automáticamente.

Incluir links promocionales en perfiles ajenos sin tener relación con el contenido que se está comentando.

Como observas, esto no es nada nuevo, porque es lo mismo que sucede en cualquier otra red social, con subidas y bajadas bruscas de seguidores.

Cuentas verificadas de LinkedIn

Una de las próximas novedades que tendrá alcance global es un sistema de verificación de cuentas por parte de LinkedIn. Hasta donde se sabe, sería gratuito, no como en Meta (Facebook, Instagram) que han comenzado a cobrarlo, al igual que en Twitter (en la era de Elon Musk).

En el caso de la red profesional, Joy Chik, presidente de identidad y acceso a redes de Microsoft, explicó que le permitirá a cada usuario probar su identidad y dónde trabajan. Podrán usar un sistema llamado CLEAR de verificación de identidad, un correo empresarial y la plataforma ENTRA, de la compañía fundada por Bill Gates

El primer paso, que posiblemente has recibido, es que valides tu perfil con un correo electrónico @ de tu empresa.

Este aspecto tiene dos motivos esenciales:

Mucha gente dice pertenecer a cierta compañía, aunque en realidad puede que no lo sea, o lo haya sido en un proyecto en particular, o es externo o tuvo una participación tangencial, y, en su perfil, da a entender que aparece como “empleada” dentro de sus puestos laborales. Pueden pedirte la validación por cada puesto que figure en tu perfil, ligado a una empresa que tengas vinculada. Por ejemplo, escribes un artículo que sale en un medio periodístico, y lo colocas dentro de tu experiencia, ligándolo a dicha empresa.

El segundo motivo es asegurarse de que eres una persona de carne y hueso, y no eres un bot. Aquí lo que LinkedIn mira especialmente es la veracidad y concordancia de tu información, versus lo que hay en otras fuentes externas (por ejemplo, en la página web que has mencionado, o un blog que tengas, o tu currículum en otras plataformas).

Para ayudarte en este punto, la sección ‘en la mira’ es “Acerca de mi” (About me) que poca gente completa. Es una sección muy interesante que te recomiendo completar, donde puedes describir con más precisión qué haces, qué aportas y a quien te diriges específicamente. La encuentras debajo del encabezado de tu perfil.

Recuerdo que, hace algunas semanas, recibí diez invitaciones a conectar de perfiles bastante armados, en inglés y en italiano, con redacciones idénticas, cuyas fotos de perfil eran hechas con inteligencia artificial: no fotos reales.

El texto por mensaje directo era con las variaciones de siempre: “Como veo que tenemos intereses en común, quisiera conectar contigo y explorar oportunidades en común”.

La pregunta es: ¿Qué tenemos en común? ¿Cuáles oportunidades?

Otros avances:

LinkedIn también está probando una función que te alertará de que ciertos mensajes pueden ser potencialmente falsos o Spam. Se espera que esta función esté disponible en los próximos meses para la totalidad de los más de 950 millones de usuarios en todo el mundo, incluyendo los 146 millones que, a mayo 2023, tiene en América Latina.

Asimismo, la red social profesional está implementando la validación de reclutadores. Es sabido que mucha gente publica en forma gratuita o paga supuestas búsquedas laborales, que no tienen debidamente certificada su veracidad.

Incluso hay gente que se hace pasar por empresas internacionales, y se valen de esos nombres fuertes para usos no del todo lícitos. Por ejemplo, cobrar por asesoramiento con falsas promesas, con el cuento de “En x empresa estamos buscando a 5 emprendedores que quieran llevar su negocio al siguiente nivel”, y, cuando pides información, en realidad no son de esa compañía y lo único que quieren es venderte un curso, en forma engañosa. La mayoría no se anima a denunciar por miedo a recibir algún hostigamiento de esa gente inescrupulosa.

Entonces, paulatinamente habrá una serie de procesos sencillos para que quienes buscan personal validen sus publicaciones, lo que traerá un mayor marco de confianza y seguridad para postulantes, y para las propias empresas.

Un paso simple para darle más seguridad a tu cuenta

Para que nadie pueda meterse en tu perfil y caer en estafas propias de Internet, existe la opción de la autenticación de dos pasos:

Para activar o desactivar la verificación en dos pasos: Toca tu foto de perfil > Ajustes > Privacidad > Verificación en dos pasos. Toca el botón para activar o desactivar la verificación en dos pasos. Selecciona el método de verificación preferido en la lista desplegable y haz clic en Continuar.

Te va a solicitar tener una aplicación de verificación (son gratuitas), que puede ser de Entra de Microsoft, o, en mi caso, me gusta Authenticator de Google.

Lo que va a suceder es que, ante algún ingreso sospechoso a tu cuenta -por ejemplo, desde un país no habitual para ti, o dos accesos en direcciones IP distintas, localizaciones diferentes de conexiones a internet- se te solicitará dicho código, que puedes tener a mano en tu celular.

Sugiero que, si deseas mantener más a resguardo tus redes y sistemas, utilices todas las formas de autenticación que te presenta cada una. Y si tienes muchas contraseñas, busca una bóveda que te resulte confiable, donde puedas almacenar todas tus contraseñas, y sabrás que estarán seguras.

6 buenas prácticas para ayudar a depurar la red

Verifica si los perfiles realmente te interesan: no tienes la obligación de aceptar conexiones con todo el mundo (te dejo abajo una infografía que preparé sobre qué cosas tener en cuenta).

No respondas mensajes InMail que no estén personalizados y mucho menos, de personas que no conoces. Una de las estafas frecuentes es que recibes un mensaje directo y quieren llevarte a otra plataforma, por ejemplo, Whatsapp o Telegram) para continuar dialogando por allí… y ya sabes lo que ocurre cuando accedes, porque hay muchas formas de tomar posesión de dichas plataformas.

No compartas información personal sensible a la vista de todo el mundo. Por ejemplo, veo perfiles con su teléfono celular expuesto públicamente. Es importante que chequees las casillas de a quien sí y no mostrarás dicha información. Si buscas trabajo, puede ser que actives que se muestre sólo a reclutadores, por ejemplo. Todas las funciones que te comento están disponibles en perfiles gratuitos como los premium (de pago).

Bloquea y denuncia perfiles que te acosan o molestan. La función está disponible, y LinkedIn los revisa para ver si se respetan las normas básicas.

Haz tu propia depuración: Con el tiempo cambian nuestros intereses, y es natural que quieras dejar de seguir a ciertas personas, e incluso, dejar de estar ligados en primer grado con gente que no comparte ni aporta algo valioso para tu momento actual. Conserva a quienes quieras, claro.

Evita hacer caso a pie juntillas a los expertos en LinkedIn que te dicen que comentes cualquier cosa de tales personas -les dan listados-, para tener más visibilidad. Hace casi 20 años que estoy aquí (justo los mismos de que se lanzó esta red) y lo mejor que me ha resultado es comentar cuando siento la necesidad, no por obligación de mantener “x” cantidad de interacciones por día.

Al crecer tanto, LinkedIn está tomando estas y otras medidas. Se espera que este año llegue a los 1000 millones de usuarios globales. Lo importante es que lo entendamos como un proceso para tener más seguridad y privacidad.

Sugerencia final: No te preocupes; sólo ocúpate de tener un perfil optimizado, actualizado, con todas las secciones completas, el modo “Creador” activo -así estarás en mejor posición para el algoritmo- y compartir contenidos que agreguen valor. Si escribes artículos y tu newsletter, éstos se indexan en Google, por lo que pueden tener mayor exposición.

El resultado en LinkedIn no es instantáneo: es un proceso que se cocina a fuego lento, así que ten paciencia, haz tu trabajo y sostén el enfoque y la continuidad al trabajar tu perfil y tu red de contactos: te puedo asegurar que la oportunidad que buscas, llega.

