Lista de millonarios Forbes 400: las 20 personas más ricas de EU en 2022

Pocos se han librado del dolor de la inflación vertiginosa y los mercados chisporroteantes este año, incluidos los millonarios que encabezan la lista anual número 41 de Forbes de los 400 estadounidenses más ricos. Como grupo, los 20 principales de este año tienen un valor de 1.6 billones a 235 mil millones de dólares menos que hace un año, lo que representa casi la mitad de los 500 mil millones perdidos por todo Forbes 400.

Es un cambio brusco con respecto al año pasado, cuando los 20 principales millonarios agregaron 500 mil millones sin precedentes a sus fortunas colectivas a medida que los precios de los activos se dispararon, lo que representa casi el 40% de los 1.3 billones ganados por toda la lista.

El mayor perdedor de dinero del año fue Mark Zuckerberg, que abandonó el top 10 por primera vez desde 2014 cuando las acciones de Meta Platforms (anteriormente Facebook) se desplomaron un 57%, lo que ayudó a reducir su fortuna en casi 74,000 millones de dólares. Otros ocho multimillonarios tecnológicos del top 20, incluido el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, perdieron 188 mil millones combinados.

A pesar de esas asombrosas pérdidas, el patrimonio neto mínimo requerido para aterrizar entre este grupo de ultra élite en realidad aumentó ligeramente, a 37 mil millones (frente al récord del año pasado 36 mil millones), ya que seis de los 20 principales lograron aumentar sus fortunas, incluido el ex New El alcalde de la ciudad de York y cofundador de Bloomberg LP, Michael Bloomberg, el presidente y director ejecutivo de Koch Industries, Charles Koch, y Julia Koch, la viuda del difunto hermano de Charles, David (fallecido en 2019).

Cuatro de los 20 principales tienen un valor de 100 mil millones o más, menos que los ocho del año pasado, pero más que dos en 2020 y ninguno en 2017. Y este 5% superior de la lista aún puede reclamar el 40% de los 4 billones en total. riqueza de los 400 estadounidenses más ricos al 2 de septiembre (la fecha en que Forbes calculó los valores netos para la lista de 2022).

PATRIMONIO NETO TOTAL DE LOS 20 PRINCIPALES MILLONARIOS DE FORBES 400 A LO LARGO DE LOS AÑOS

Nadie ganó más que el jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, quien encabeza los 400 por primera vez, a pesar de estar abrumado por su adquisición de Twitter de 44 mil millones, que ha estado luchando para anular. Musk, con un valor estimado de 251 mil millones, es 60 mil millones más rico que hace un año, gracias a un aumento del 11% en el precio de las acciones de su fabricante de vehículos eléctricos y una nueva ronda de financiación que valoró su fabricante de cohetes en 127 mil millones. Después de haber superado a Jeff Bezos de Amazon como la persona más rica del mundo solo unas semanas después de que se finalizara el Forbes 400 del año pasado, Musk ahora es 100 mil millones más rico que su rival espacial, cuya fortuna cayó 50 mil millones, la segunda caída más grande entre los 400 de este año.

Otros dos ganadores, los millonarios hermanos herederos de dulces John Mars y Jaqueline Mars, regresaron al top 20 después de perderse en 2021, desplazando a los dos recién llegados del año pasado (y los únicos 20 principales que abandonaron este año): el inversor Len Blavatnik (ahora 22º ), cuya participación en Warner Music Group perdió casi el 30% de su valor en los últimos 12 meses, y Stephen Schwarzman (24º), cofundador del gigante de inversiones alternativas Blackstone.

Lee más: EU analiza recurrir al T-MEC por prohibición del maíz transgénico en México

Lista millonarios | Forbes 400 de 2022: las 20 personas más ricas de EU

Aquí hay una mirada más cercana a las 20 personas más ricas en la lista Forbes 400 de los estadounidenses más ricos de 2022 (los valores netos son al 2 de septiembre de 2022):

1.

Elon Musk

Valor neto: $251 mil millones de dólares (subió desde 190 mil millones)

Fuente: Tesla, SpaceX

Ha sido un año salvaje para Musk, quien se convirtió en la primera persona con valor de 300 mil millones en noviembre, antes de que las acciones de Tesla cayeron en medio de la venta masiva del mercado y los temores de los inversores de un CEO distraído después de que Musk acordó comprar Twitter por 44 mil millones. En noviembre pasado, también engendró en secreto mellizos con un ejecutivo de su startup de implantes cerebrales, Neuralink. En mayo, fue acusado de acosar sexualmente a una azafata de SpaceX. Musk negó la acusación.

2.

Jeff Bezos

Valor neto: $151 mil millones (bajó desde 201 mil millones)

Fuente: Amazon

Desplazado del primer puesto por primera vez desde 2017, el fundador y presidente de Amazon vio caer su patrimonio neto en 50.000 millones de dólares cuando las acciones del gigante del comercio electrónico cayeron más de un 20%. Bezos renunció como director ejecutivo de Amazon en julio de 2021. A través de su firma de capital de riesgo, ha invertido en todo, desde la empresa de medios digitales Overtime Sports hasta Wildtype, que elabora mariscos a partir de células de pescado. En un revés público, su Blue Origin tuvo que abortar el lanzamiento de un cohete en septiembre. Mientras tanto, Bezos ordenó un superyate tan grande que el fabricante de barcos Oceanco tuvo que solicitar que se desmantelara un puente histórico en Róterdam para poder partir. El yate, que está a punto de completarse, finalmente fue remolcado después de una intensa reacción con el puente aún intacto.

3.

Bill Gates

Valor neto: $106 mil millones (bajó desde 134 mil millones)

Fuente: Microsoft

En julio, Gates anunció que traspasaría 20,000 millones de dólares de su fortuna a la Fundación Bill y Melinda Gates. Ese gran regalo representa la mayor parte de la caída estimada de 28 mil millones en su patrimonio neto durante el año pasado. Gates, que vio la reaparición de un brote como el del covid-19 en 2015, publicó un nuevo libro en mayo: How to Prevent the Next Pandemico

4.

Larry Ellison

Valor neto: $101 mil millones (bajó desde 117 mil millones)

Fuente: Oracle

Ellison, quien contribuyó con mil millones de dólares a la oferta de Twitter de Elon Musk, habría sido citado por Twitter en la complicada batalla legal por el acuerdo. El fundador de Oracle también fue noticia en mayo cuando se reveló que se unió a una conferencia telefónica de noviembre de 2020 para discutir formas de revertir la derrota electoral de Donald Trump. En junio, pagó un récord de Florida de 173 millones por una casa en Manalapan. Dos meses después, puso a la venta su extensión de North Palm Beach por 145 millones, menos de un año después de haber pagado $80 millones por ella.

5.

Warren Buffett

Valor neto: $97 mil millones (bajó desde 102 mil millones)

Fuente: Berkshire Hathaway

El legendario cazador de gangas comenzó el año lamentando la falta de buenas ofertas, pero pronto encontró muchas. En marzo, Berkshire Hathaway acordó desembolsar 11,600 millones para la aseguradora Allegheny Corp. En abril, les dijo a los inversionistas que había invertido 51,000 millones del efectivo de Berkshire en acciones, incluidas apuestas de miles de millones de dólares en Chevron, Occidental Petroleum y HP. Buffett, uno de los mayores filántropos de la historia, continuó con su tradición veraniega de donar miles de millones a organizaciones benéficas, entregando acciones por valor de unos 4,000 millones de dólares a la Fundación Gates, así como a fundaciones para sus tres hijos y su difunta esposa, en junio.

Foto: Cortesía Warren Buffett.

6.

Larry Page

Valor neto: $93 mil millones (bajó desde 123 mil millones)

Fuente: Google

7.

Sergey Brin

Valor neto: 89 mil millones (bajó desde 118 mil millones)

Fuente: Google

Los escurridizos fundadores del motor de búsqueda de Internet más popular del mundo cedieron el control operativo de Google y su empresa matriz, Alphabet, a fines de 2019. En estos días, están siendo noticia por razones más personales. Nueva Zelanda confirmó que Page obtuvo la residencia en el país, mientras que la prensa se deleitó con los informes de que Brin solicitó el divorcio de su segunda esposa en enero después de los rumores de una breve aventura con Elon Musk. Ella negó las acusaciones, al igual que el cofundador de Tesla, quien compartió selfies de él y su amigo Brin, quien se mantuvo callado. En septiembre, Brin anunció una donación de 50 millones de dólares durante los próximos cinco años para ayudar a encontrar tratamientos para el trastorno bipolar.

8.

Steve Ballmer

Valor neto: 83 mil millones (bajó desde 96 mil millones)

Fuente: Microsoft

El ex director ejecutivo de Microsoft ha llevado sus enérgicas habilidades de liderazgo a la NBA, luego de comprar Los Angeles Clippers por un entonces récord de 2 mil millones de la esposa del asediado ex propietario Donald Sterling en 2014. Desde entonces, ha convertido al equipo en una potencia, con un una serie de temporadas ganadoras y un nuevo estadio deslumbrante que se levanta a la sombra de la joya de la corona deportiva de la ciudad: el SoFi Stadium de 5 mil millones, el hogar de alta tecnología de Los Angeles Rams de la NFL. Está tirando mucho dinero tras mucho: los Clippers, que durante mucho tiempo se encuentran entre las peores franquicias de la liga, ahora valen más de 3,000 millones de dólares.

9.

Michael Bloomberg

Valor neto: 76 mil 800 millones (subió desde 70 mil millones)

El millonario cofundador de Bloomberg LP y exalcalde de Nueva York comprometió 750 millones para las escuelas chárter en diciembre pasado. En abril, anunció que dos escuelas en su ciudad natal recibirían 100 millones cada una. Dos meses después, Bloomberg Philanthropies se unió a ocho socios para comprometer 1 mil millones para proteger el océano del cambio climático. ¿La generosidad, la planificación fiscal astuta o ambos? De acuerdo con los datos filtrados del IRS publicados por ProPublica en abril, pagó la cuarta tasa de impuesto federal sobre la renta más baja entre los 400 principales asalariados de Estados Unidos de 2013 a 2018 y superó a todos menos a Bill Gates.

10.

Jim Walton

Valor neto: 57 mil 900 millones (bajó desde 68 mil 800 millones)

Fuente: Walmart

Las acciones de Walmart han perdido el 11% de su valor durante el último año debido a que los costos más altos han afectado las ganancias de la compañía. Desde que cedió su asiento en la junta del minorista a su hijo Steuart en 2016, el más rico de los herederos de Walton se ha mantenido enfocado en administrar el Arvest Bank de la familia, que canalizará una parte de sus 27 mil millones en activos a un jugador de fútbol de la Universidad de Arkansas como parte de un acuerdo de nombre, imagen y semejanza (NIL) anunciado en agosto.

11.

Mark Zuckerberg

Valor neto: 57 mil 700 millones (bajó desde 134 mil 500 millones)

Fuente: Facebook

Otro año difícil para Meta, con usuarios diarios de Facebook cayendo en medio de la competencia de aplicaciones como TikTok. El impulso de Zuckerberg hacia el “metaverso” tampoco ha sido bien recibido, lo que lo llevó a prometer “actualizaciones importantes” de los gráficos luego de las críticas en línea. Las acciones han bajado un 57% desde la lista del año pasado, lo que ayudó a eliminar casi 74 mil millones de la fortuna de Zuck y lo sacó del top 10 por primera vez desde 2014.

12.

Rob Walton

Valor neto: 56 mil 700 millones (bajó desde 67 mil 600 millones)

Fuente: Walmart

El millonario Rob Walton se convirtió de inmediato en el propietario más rico de la NFL cuando superó a los grupos liderados por los multimillonarios Josh Harris, Mat Ishbia y Jose E. Feliciano para comprar los Denver Broncos en junio por 4.7 mil millones, la mayor cantidad jamás gastada en una franquicia deportiva. El consorcio de Walton incluye a su hija Carrie Walton Penner, quien lo reemplazó en la junta de la fundación benéfica de la familia, y su yerno Greg Penner, quien lo sucedió como presidente de Walmart, unasí como la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y la codirectora ejecutiva de Ariel Investments, Mellody Hobson, quien está casada con George Lucas. Walton y su esposa, Melani, prometieron 100 millones de dólares en septiembre pasado para ayudar a preservar 30 parques nacionales y áreas protegidas de África.

13.

Charles Koch

Valor neto: 56 mil millones (subió desde 51 mil millones)

Fuente: Industrias Koch

13.

Julia Koch y familia

Valor neto: 56 mil millones (subió desde 51 mil millones)

Fuente: Industrias Koch

Las ventas de la segunda empresa privada más grande de Estados Unidos, Koch Industries, alcanzaron unos 125.000 millones de dólares en 2021, frente a los 115.000 millones de dólares estimados un año antes. Una importante refinería de petróleo, el conglomerado de Wichita ha invertido más de 2 mil millones desde principios de 2021 en tecnologías de transformación de energía, como baterías eléctricas, almacenamiento de energía e infraestructura de energía solar. En diciembre pasado, una subsidiaria de Koch supuestamente vendió un rancho de ganado de Montana de 340,000 acres al magnate de los medios Rupert Murdoch por aproximadamente $200 millones. Charles Koch y la familia de Julia Koch, la viuda de su hermano menor David (fallecido en 2019), poseen cada uno el 42% de Koch Industries.

Lista millonarios | Forbes 400 de 2022: las 20 personas más ricas de EU

15.

Alicia Walton

Valor neto: 55 mil 700 millones (bajó desde 67 mil 900 millones)

Fuente: Walmart

Walton trabajó brevemente para Walmart como compradora de ropa para niños en la década de 1970, pero desde entonces se ha centrado en la filantropía y el coleccionismo de arte, gran parte del cual se encuentra en su Museo de Arte Estadounidense Crystal Bridges en la ciudad natal de la familia, Bentonville, Arkansas. Ella ha contribuido con al menos 1.5 mil millones en efectivo y acciones de Walmart a su fundación Art Bridges desde 2016. En junio, el instituto de salud holística que fundó en Bentonville un año antes pasó a llamarse Escuela de Medicina Alice L. Walton.

16.

Miguel Dell

Valor neto: 50 mil millones (subió desde 50 mil millones)

Fuente: computadoras Dell

Casi cuatro décadas después de que Dell, de 19 años, fundara Dell Technologies desde su dormitorio de la Universidad de Texas, sigue siendo presidente y director ejecutivo de la compañía, que ahora genera 100 mil millones en ingresos anuales. En noviembre pasado, Dell escindió su participación del 81% en la empresa de software VMWare; en mayo, el fabricante de chips Broadcom acordó comprar la empresa por 61,000 millones de dólares. En una publicación de LinkedIn de septiembre, se pronunció en contra de los directores ejecutivos de tecnología que presionan para regresar a la oficina.

17.

Phil Knight y familia

Valor neto: $41 mil 500 millones (bajó desde 59 mil 900 millones)

Fuente: Nike

Desde que se retiró como presidente y director ejecutivo en 2016, el fundador de Nike lideró una inversión de 270 millones para un nuevo estadio de atletismo en la Universidad de Oregón, su alma mater, y se dice que está personalmente involucrado en conversaciones para que sus equipos unirse a la conferencia Big Ten. A principios de este año, supuestamente hizo una oferta de 2,000 millones de dólares por los Portland Trail Blazers que fue rechazada por el patrimonio del cofundador de Microsoft, Paul Allen (fallecido en 2018).

18.

Mackenzie Scott

Valor neto: 37 mil 700 millones (bajó desde 58 mil 500 millones)

Fuente: Amazon

Desde su divorcio de Jeff Bezos en 2019, Scott ha estado perdiendo miles de millones a una velocidad vertiginosa. Ha donado 4 mil millones desde el verano pasado, incluidos 281 millones al Boys and Girls Club of America y 275 millones a Planned Parenthood. En agosto, donó dos mansiones de Beverly Hills, por un valor de 55 millones, a la Fundación Comunitaria de California, que las venderá y usará las ganancias para viviendas asequibles y esfuerzos de integración de inmigrantes. En total, Scott ha donado 12.600 millones de dólares desde junio de 2020.

MacKenzie Scott. Foto: © Danny Moloshok / Reuters 3 de abril 2018

19.

Jacqueline Mars

Valor neto: $37 mil millones (subió desde 31 mil 800 millones)

Fuente: Mars Inc.

19.

John Mars

Valor neto: $37 mil millones (subió desde 31 mil 800 millones)

Fuente: Mars Inc.

Su gigante de los dulces, Mars Inc., tendrá un nuevo CEO a fines de septiembre, ya que el ejecutivo de larga data Grant Reid renunció después de ayudar a más que duplicar sus ventas a 45 mil millones en ocho años. Los hermanos heredados, cuyo abuelo creó el bar Milky Way en 1923, juntos poseen aproximadamente dos tercios de Mars Inc. Jacqueline ayudó a financiar una escultura de 140 inmigrantes y refugiados que se inauguró recientemente en una plaza de la Universidad Católica de América en Washington, DC.

VEA LA LISTA COMPLETA DE 2022 MILLONARIOS FORBES 400

Esta nota fue publicada originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: Abonaremos a la fortaleza macroeconómica de México: SHCP dice a Diputados