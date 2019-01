Lo que nos dejó el cine para recordar el 2018

Otro año pasó y el cine, como en cada calendario, tuvo de todo. La oferta cinematográfica no disminuye, aunque, en ocasiones, la cartelera luzca homogeneizada. Las grandes películas estaban ahí fuera para aquél que se decidiera a buscarlas. Sin embargo, la lista que a continuación les presento no pretende crear un canon o contribuir a la idea de “lo mejor”, al contrario, la diversidad del cine nos permite discernir, pelearnos, disfrutar y compartir momentos cinematográficos.

Debido a ello quisiera recordar aquellas películas que me mantuvieron hablando todo el año, digamos que estaba en la fila del super y mi único interés era seguir discutiendo cada largometraje. Un par de largometrajes que recibieron buenos comentarios (Burning, Lazzaro Felice y un par más) me fueron imposibles de ver por falta de tiempo, logística, dinero o todas las anteriores. A veces ni con esfuerzo se puede estar al día con la producción cinéfila.

Esperemos que en el 2019 tampoco nos falle en la sala oscura.

Of Fathers And Sons / Proyección: Docs MX

Para bien o mal somos, en buena medida, resultado de la educación que nos brindan nuestros padres. Nuestros primeros años de vida marcan buena parte de lo que quiénes seremos después. Medio oriente lleva años asolado por la guerra tribal, religiosa o política, sumergido en conflictos que no parecen tener resolución próxima.

El documental de Talal Derki nos lleva al seno de una familia musulmana, cuyo patriarca es un radical que pasa sus días agradeciendo los favores de dios y preparando bombas para eliminar al enemigo. El ambiente en que educa a sus numerosos hijos nos deja ver lo complicado de romper con nuestra educación o las barreras impuestas por otros en nuestra mente. Posiblemente la guerra no tenga final porque el odio se mama desde la cuna.

Mandy/ Proyección: Mórbido Film Fest

De las películas en esta lista, sólo hubo una que vi en más de dos ocasiones. Ésta. El trabajo más reciente de Panos Cosmatos es un viaje en ácido lento, colorido y algo complaciente consigo mismo, sin embargo, no podía quitar los ojos de la pantalla.

Tal vez era la cadencia de la edición o mi debilidad por las cintas donde Nicolas Cage sólo lo deja fluir. No obstante, esta historia, sobre un hombre que venga la muerte de su novia a manos de una secta, era el platillo metalero que estaba esperando después de intentar ver a Slayer en el Force Fest y sólo conseguir el resfriado más fuerte de mi vida.

★ / Proyección: Black Canvas

Cuando me enteré de la existencia de ★, del director australiano Johann Lurf, me ganó la curiosidad y me puse como meta lograr ver el largometraje en una sala de cine. El resultado no me decepcionó. La propuesta de Lurf es, en realidad, muy sencilla: hacer un compendio de todas las secuencias de archivo que pudo encontrar sobre estrellas a lo largo de la historia del cine. ¿Suena tedioso? Claro. ¿Lo es? No. El trance provocado por esta modestamente ambiciosa cinta estructuralista es maravilloso. Estas son las verdaderas estrellas del cine.

One Cut Of The Dead / Proyección: Mórbido Film Fest

Hablando de cosas sencillas. La idea detrás de One Cut Of The Dead es tan sencilla que desde su pase en Mórbido me he estado preguntado por qué a nadie se le había ocurrido antes. Un equipo de filmación intenta grabar un especial para la televisión sobre zombies, sólo para ver cómo sus planes se complican cuando los muertos vivientes invaden el set. En ninguna otra ocasión durante el 2018 escuché a una sala repleta reírse con tanta franqueza.

Vivir y otras ficciones / Proyección: Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Este trabajo del realizador Jo Sol, que llegó a nuestro país con varios años de retraso, es incómodo, atípico y nada complaciente con espectador. Los protagonistas son un activista con diversidad funcional condenado a una silla de ruedas y un estafador recién salido del psiquiátrico que se dedicaba a usar taxis ajenos para ganar un poco de dinero. Ambos luchan y se aferran a la vida, a veces de manera frenética, buscando un lugar para existir, ser ellos mismos. No estamos solos, basta con reconocerse en el otro.

El libro de las imágenes / Proyección: Cineteca Nacional

El trabajo de Godard siempre ha sido un reto. En ocasiones, sus películas me pasan de largo, pero años después nos reencontramos y entiendo un poco más sus intenciones. Otras, creo haber entendido todo, sólo para descubrir después que no. El maestro siempre tiene muchas cosas que decir y El libro de las imágenes no es la excepción, la paciencia (y un par de buenas horas de sueño) es indispensable para acompañar este flujo de ideas, sobre el cine, su historia y la vida en general. La mezcla parece a veces ilógica, lo sé, pero denle una última oportunidad a uno de los titanes de la Ola Francesa de tocar los lugares más insospechados de su cerebro.

Quién te cantará / Proyección: Mórbido Film Fest

Uno de mis momentos favoritos del 2018 en general se dio después de la presentación de Quién te cantará en Mórbido. Un hombre de edad avanzada decidió utilizar la sesión de preguntas y respuestas para cuestionar a Carlos Vermut, director de la cinta, sobre su decisión de permitirle al festival mostrar su película “porque no era de terror, sino una película de arte digna de algo mejor”. Sobra decir que Vermut lo tomó con mucho humor y no se me ocurre una mejor forma de recomendarles este increíble juego de espejos sobre la identidad y los secretos que nos consumen.

Misión Imposible 6 / Proyección: Cartelera comercial

Crecí yendo al cine cada ocho días, donde le entrabada a las palomitas con singular alegría. Por eso pretender que ignoro los blockbuster o huyo de ellos sería mentirles. La franquicia comandada por Tom Cruise podrá ser formulaica y derivar en un concurso entre las acrobacias de su protagonista, la edad y la cienciología, no obstante, hay pocos placeres más sencillos que detenerse un momento a apreciar cómo Tom Cruise combate con su crisis de la edad sobreviviendo una correteada a la vez.

El infiltrado del KKKlan / Proyección: Cabos International Film Festival

Vaya que la presidencia de Donald Trump le regresó la fuerza a Spike Lee, aunque lleva unos años levantando vuelo y afilando las garras. Aquí utiliza una historia real para reflexionar sobre el racismo que vive la comunidad afroamericana en Estados Unidos, la manera en que a pesar del paso de los años el conflicto racial no ha avanzado ni siquiera un poco. Que todo se de en medio de risas, le da una gran cantidad de puntos al viejo bueno Spike. Varios cuestionaron la brocha gorda elegida por el director para presentar su relato, pero los tiempos no están para sutilezas en el mensaje.

Spider-Man: Un nuevo universo / Proyección: Cartelera comercial

La nueva aventura animada de Peter Parker es divertida, llena de colores y dueña de un estilo gráfico memorable. Sin embargo, la razón por la que sigue dando vueltas en mi cabeza es gracias a ese Spider-Man de otra dimensión, no la del protagonista Miles Morales, que se ha dejado vencer por la vida. Está un poco (bastante) gordo, decepcionado del amor, vacío de ambiciones, desaliñado, usa un pants para combatir el crimen. Vamos, es básicamente como me despierto los sábados por la mañana, deseoso de que la diabetes nunca me alcance porque no tengo un peso en el banco y todo parece ir en una segura espiral descendente. Gracias por darnos al héroe no que merecemos, sino al que necesitamos.

Nuestro tiempo / Proyección: Cineteca Nacional

Cine egoísta, libre, ambicioso, sublime, incómodo y fallido. Pase buena parte del segundo semestre del año intentando platicar con quien se dejara sobre la película más reciente de Carlos Reygadas (gracias a Pedro Emilio Segura por hacer en más de una ocasión de cómplice). Lo más sencillo sería tildar a Reygadas de loco o de ridículo, sin embargo, como el resto de su cine, Nuestro tiempo es exigente con el espectador, complicada en sus ideas y más en las ideas que provoca. El cine perfecto no existe, bajo ninguna circunstancia Reygadas lo está buscando. Me quedo con esa epístola capturada en una extensa secuencia del firmamento de la Ciudad de México.

Lords Of Chaos / Proyección: Cabos International Film Festival

Ser joven es ser medio idiota. Jonas Åkerlund ha filmado una película muy poco interesada por la verdad o fidelidad a la historia en que está basada. El realizador le tiene amor a sus personajes, a la escena en que se desenvuelven (la creación del black metal noruego) y a la etapa de la vida donde las consecuencias se meditan poco. Al mismo tiempo, nunca es condescendiente con ellos, la exagerada vida que llevaban los integrantes originales de la banda Mayhem, que tuvo funestos resultados, es retratada en toda su ridiculez y morbosidad. Larga vida al black metal.

El hilo fantasma / Proyección: Cartelera comercial

Mantener una relación sana con tu pareja es una de las tareas más complicadas de la vida adulta. El equilibrio es difícil de alcanzar cuando dos personas tienen poca claridad sobre sus deseos y necesidades. La cinta de Paul Thomas Anderson retrata esas complicaciones, al tiempo que pone el dedo en más de una llaga. Amar es comprometerse, ceder, permitirse. El californiano es uno de los grandes cineastas del mundo.

The Green Fog / Proyección: Black Canvas

La Cineteca Nacional tuvo una sencilla exposición dedicada al trabajo de Alfred Hitchcock en sus instalaciones a lo largo del 2018, al mismo tiempo se programó una extensa curaduría de las películas firmadas por el Maestro del Suspenso. Resulta curioso que ese no fue el mejor homenaje al cineasta británico, no. El canadiense Guy Maddin (en compañía de Evan y Galen Johnson) decidió revivir el Vértigo de Hitchcock utilizando retazos de otras películas, programas de televisión y cualquier material visual que pasara frente a sus ojos y que tuviera a San Francisco como fondo. El espíritu de la cinta resuena en todos los rincones de la ciudad, donde conviven por igual Chuck Norris y los integrantes de N’ Sync. El resultado trasciende la mera curiosidad cinematográfica.

Mención honorífica: Roma

Vaya si la película de Cuarón dio de qué hablar. Durante de meses parecía que la cultura del país (y de buena parte del mundo) se reducía al trabajo más reciente de Alfonso Cuarón. Una gran campaña publicitaria y un cariño genuino de muchas personas (sumado al espacioso tren que partió con un par de funciones exclusivas) hizo de Roma el tema candente del 2018.

Debo decir que la primera parte de la película, aquella dedicada a las tareas del hogar y la rutina de Cleo (Yalitzia Aparicio), me dejó fascinado, esa épica de lo cotidiano me encanta (muchos tildan ese fragmento de aburrido). El resto del metraje, no tanto. Ojalá Cuarón se lleve el Oscar a casa y podamos tener pasar al siguiente tema de conversación. ¿Qué estará haciendo Iñárritu?

