Los 100 mexicanos + creativos en el mundo: Para Jimena Caballero, el desafío es balancear música, trabajo y vida personal

Encontrar su lugar como artista ha sido uno de los retos más relevantes para Jimena Caballero. Ella es compositora, intérprete y pianista.

Comenzó a tocar este instrumento a la edad de 6 años. Su talento hizo que, a los 14, fuera elegida, junto con 50 jóvenes de otros países, para tocar en la Arena O2 de Berlín (hoy, Mercedes-Benz Arena) con Lang Lang y Herbie Hancock. “Me mudé a Los Ángeles […] Afortunadamente, encontré un trabajo que se alineaba con lo que yo quería hacer como artista. Pude encontrar, también, mi camino con mis canciones y mis proyectos, y pude equilibrarlo. Han sido grandes desafíos, sobre todo balancear la música, el trabajo y la vida personal”, dice.

Jimena estudió en el Berklee College of Music de Boston, donde se le otorgó una beca por su talento. Se graduó con el máximo honor o Summa Cum Laude. Obtuvo algunos reconocimientos, como el Pat Pattison Award for Songwriting, el Jack Maher Award for Outstanding Achievement in Songwriting, y el Mili Bermejo Scholarship for Outstanding Achievement in Voice.

También se le otorgó, en dos ocasiones, la beca de la Fundación Grammy Latino y fue elegida por la marca Pepsi para participar como embajadora del talento joven en los Premios Grammy Latino en Las Vegas, en 2019. Actualmente, Jimena se encuentra trabajando, junto con Emma Cordray, en un musical para niños: una historia sobre una niña mexicana que debe ir a Estados Unidos y trabajar en los campos de California.

“Está basada en una novela para niños, y nos dieron los derechos para hacer el musical. Tiene música mexicana de diferentes estilos. Además, es bilingüe”. La artista ha contado con grandes mentores a lo largo de su carrera. Uno de ellos es Mario Santos, quien es arreglista, orquestador y también compositor: “Él me ayudó a encontrar mi estilo y aprender sobre todas las herramientas que iba a necesitar para llegar a Estados Unidos”.

Jimena Caballero. Foto: © Luis Arturo Zavaleta Alcántara, para Forbes

Leonardo Villeda, el gran tenor mexicano, también contribuyó a que Jimena tuviera mayor acceso al mundo de la música. Quien también dejó huella en la artista fue su maestra de piano, cuando aún vivía en México, Martha Moreno. A su corta edad, ya ha trabajado en diversos proyectos con el productor Will Wells, quien diseñó el sonido de la obra de Broadway Hamilton, y ha sido colaboradora en la producción musical de la película In the Heights y en la serie de Netflix Emily in Paris.

Asimismo, Jimena ha formado parte del equipo musical para eventos de la cantante Cynthia Erivo. En la actualidad, el trabajo de Jimena se enfoca en el proyecto que está haciendo en conjunto con Cordray: “Ya acabamos el primer borrador del musical. Fue muy emocionante. Ahora estoy haciendo los demos. Entonces, el plan para este año que empieza sería presentarlo a productores, y empezar a avanzar en el proceso de la obra, antes de que los derechos estén listos. Estamos al full trabajando en esto, y me apasiona mucho”, dice, con una gran sonrisa.

