Los Ángeles Galaxy ficha al ‘Chicharito’; será el mejor pagado de la MLS

El Ángeles Galaxy firmó al mexicano Javier Chicharito Hernández, máximo goleador de la Selección Mxicana, sería el jugador mejor pagado de la liga junto a Michael Bradley, del Toronto FC.

El delantero, procedente del Sevilla de España, se convertirá en el futbolista mejor pagado de la Major League Soccer (MLS), informó Sports Illustrated.

“Chicharito a Los Ángeles Galaxy: transferencia de 9,4 millones de dólares, 3 años garantizados, alrededor de 6 millones de salario anual garantizado, muchos incentivos. Salario garantizado al nivel de Vela, pero los incentivos seguramente lo convertirán en el jugador mejor pagado de la MLS”, dice un mensaje en Twitter de Grant Wahl, reportero de la erevista.

Chicharito to LA Galaxy: €8.5 million ($9.4 million) transfer, 3 years guaranteed, around $6 million annual guaranteed salary, lots of incentives. Guaranteed salary at Vela’s level, but incentives will almost certainly make him MLS’s highest-paid player. https://t.co/ihtc1C2Oda

