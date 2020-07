Los gigantes del retail también pueden verse afectados por el nuevo etiquetado

El nuevo etiquetado de alimentos y bebidas también podrá afectar a las cadenas de autoservicios como Walmart, Chedarui, Soriana e incluso a las tiendas de conveniencia como el Oxxo y 7 Eleven si venden productos que no cumplan con la nueva modificación a la NOM-051.

De acuerdo con Mariana Curiel, fundadora de la Asociación Mexicana de Etiquetado, la autoridad puede multarlos con hasta 9 millones de pesos, clausurar total o parcialmente sus instalaciones, decomisar total o parcialmente los productos o arrestar al representante legal.

“Si Wal Mart comercializa producto que no cumple, la sanción va a ser para esta tienda de autoservicio. Podemos encontrar que Chedraui, Costco, Wal Mart, Soriana son empresas multadas por millones de pesos cuando estos proveedores no cumplen con el etiquetado. Entonces hay una afectación para el fabricante, el distribuidor y para la cadena comercial”, señala Curiel.

El viernes 10 de julio se publicó el acuerdo Interinstitucional entre la Secretaría de Economía, la Secretaria de Salud (Ssa) a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el que se establecen los criterios para la implementación, verificación y vigilancia, así como la evaluación de la conformidad de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1- 2010.

“Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados información comercial y sanitaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020. Que la entrada en vigor de la modificación requiere una implementación eficiente que brinde claridad, certidumbre y certeza a productores, importadores, comercializadores, consumidores y autoridades”, señala el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Entre 2018 y 2019 se mostró una alta incidencia de multas a las tiendas de Chedraui, Costco, Soriana y Oxxo relacionados con el tema del etiquetado, de acuerdo con los documentos de resoluciones y sanciones que publica la Secretaria de Salud.

“Lo que ocurre al día de hoy es que las cadenas de autoservicio en las últimas tres a cuatros semanas han mandado mucha información a sus proveedores, a todas las empresas micro y grandes del país, así como las extranjeras para avisarles que si sus productos no cumplen con la modificación de la norma no van aceptar el producto y lo van a dejar fuera del anaquel. Eso va a resultar en problemas para las empresas”, señala Curiel.

La semana pasada Wal Mart de México dijo que está trabajando desde inicios de año con sus proveedores para que anticipen lo más posible la entrega de sus productos que cumplan con las nuevas normas del nuevo etiquetado de la NOM-051.

Lee: Walmart pide a proveedores acelerar adopción de nuevo etiquetado

“(Estamos) tomando las medidas necesarias respecto al inventario de lento movimiento para evitar que los productos que tienen el etiquetado anterior se sigan ofreciendo en nuestros anaqueles. Sabemos que la transición de las normas actuales a las nuevas formas van a implicar costos que no podemos dimensionar en su totalidad”, señaló la empresa en su reporte financiero del segundo trimestre del año.

Hasta el momento Grupo Lala, Coca Cola Femsa y Bimbo han dicho que están preparados para la entrada en vigor este 1 de octubre con reformulación de productos y etiquetas.

“En México esperamos tener nuevas etiquetas para los consumidores en octubre como está mandado y podemos decir que sobre los años reformularemos los productos y continuaremos con esto en observación de este tipo de iniciativas porque creemos en el bienestar de los productos y consumidores”, indicó Daniel Sertvije, director general de Bimbo en conferencia telefónica.

Por su parte, Grupo Lala dijo que un tercio de su portafolio no se verá afectado por la nueva ley y, por otro lado, han estado trabajando en la reformulación de sus productos.

“Estamos reduciendo el azúcar y el sodio en varios productos, sin sacrificar el perfil o las características de los productos para mantener las preferencias del consumidor”, dijo Arquímedes Celis, director general de Grupo Lala en conferencia con analistas para discutir sus resultados financieros.

Lee también: Lala está lista para el nuevo etiquetado con reformulación en sus productos

Este martes Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), dijo que el etiquetado tiene dos caras: el lado de los productos será complicada porque tienen que cambiar sus envoltorios y presentaciones.

“De lado del cliente y del consumidor, se guía más por el precio y no tanto por el envoltorio”, señaló en videoconferencia.

La aplicación el etiquetado ha causado una polémica entre los empresarios de la industria de alimentos y bebidas ya que han exigido más tiempo para aplicar estos sellos y, por otro lado, señalan que no terminará con los problemas de salud en el país.

El proceso de hacer análisis de laboratorio, cambiar las partes, tener grabado nuevos, tener el producto etiquetado, de acuerdo con Curiel se lleva de 60 a 120 días dependiendo del tamaño de la organización y el tipo de productos que tengan. Además de un costo entre los 50,000 a 100,000 pesos.

“Tienen del 1 de octubre al 31 de marzo para hacer el cambio y usar stickers pero imagínate una empresa que tiene 100,000 productos es imposible etiquetarlos con estos stickers autoadheribles. Va a incrementar costos y retrasos en las entregas sobre todo como PyMe, si no entrega a tiempo lo van a sancionar”, agrega Curiel.

Curiel, enfatizó que el problema también lo tiene que resolver el gobierno con programas de educación en la salud para tomar decisiones más inteligentes de compra.

“Desafortunadamente en México no hay una educación en materia alimentaria, por otro lado los productos preenvasados no son los causantes de la obesidad, sobrepeso y diabetes, ni todo esto que le ha costado tanto al gobierno y que es una epidemia de salud publica. El problema está en que no sabemos comer porque de nada sirve que en el anaquel encuentren todos los productos que dicen exceso sodio cuando comparen chicharrón de cerdo, una fritura, con esa granola que va a decir exceso de calorías cuando lo otro es más grasoso y también tienen excesos”, puntualizó.

La Asociación Mexicana del Etiquetado fue creada en 2017 para dar asesoría de las normas mexicanas principalmente a PyMes, pero también a grandes empresas como Bimbo y Sanborns.