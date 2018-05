El móvil ya representa la mitad de los ingresos para los videojuegos

Por Matt Perez

La firma de mercadotecnia Newzoo dio a conocer sus últimos hallazgos trimestrales en el mercado de los juegos y observó por primera vez que los móviles deberían representar la mitad de los 137,900 millones en ingresos que se generarán en 2018.

Este es un hito esperado para la plataforma. Newzoo pronostica ingresos móviles de 70,300 millones, un aumento del 25.5% respecto del año pasado. Para el año 2021, la firma espera que los ingresos móviles superen la marca de los 100,000 millones para representar el 59% del mercado.

¿Por qué no es esto sorprendente? Contemos las razones.

Compañías como Supercell, creadora de Clash of Clans regularmente anuncian ingresos multimillonarios sin la ayuda de nuevos títulos.

Hay más paridad entre las plataformas, con el fenómeno de 2018 Fortnite haciendo una transición sin fricciones a los teléfonos inteligentes y las tabletas a través de Unreal Engine. A pesar de que actualmente solo está disponible en iOS, la versión móvil de Fortnite ya está generando más de un millón de dólares por mes para Epic.

Una vez más, Newzoo predice que China liderará todas las regiones en ingresos generados con 37,900 millones, y con los títulos respaldados por Tencent que dominan el mercado —incluyendo, por supuesto, los campos de batalla de PlayerUnknown— no es de extrañar que 61% de los ingresos de la región provengan del móvil. En general, la región de Asia y el Pacífico representará el 52% del mercado mundial, o 71,400 millones. Esto representa un aumento de más del 17% respecto del año pasado, y casi todo se debe a las ventas móviles.

El mundo de los e-sports está cada vez más interesado en torneos de éxitos para dispositivos móviles como Vainglory. Los torneos alrededor de la Arena of Valor de Tencent ya están atrayendo a millones de espectadores en Asia y llegarán a América del Norte este verano.

Así que sí, aunque es temprano, nadie debería sorprenderse. Y para los puristas de las PC y las consolas, el reporte no es demasiado preocupante. El aumento en los ingresos móviles realmente no afecta a otros mercados. El crecimiento será más lento para ambas plataformas en los próximos años, principalmente debido a títulos populares como League of Legends y Fortnight que seguirán siendo populares en el futuro previsible, pero seguirán aumentando, con un crecimiento del 1.8% para PC y un crecimiento del 4.1%. para la consola en 2021.

Una visión más importante del reporte prospectivo de Newzoo: un asombroso 91% de los 137,900 millones en ingresos provienen de las ventas digitales. Entonces, sí, las descargas completas de juegos y microtransacciones son una tendencia consolidada.