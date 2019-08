Los libros favoritos (para este verano) de los inversionistas europeos

Por Sam Shead

Es temporada de vacaciones en Europa y los capitalistas de riesgo están planeando cuidadosamente con qué libros quieren pasar mientras están fuera de la oficina.

Les preguntamos a los socios y directores que respaldan a los gigantes tecnológicos del mañana, qué hay en su lista de lectura y hacia dónde se dirigen este verano.

Como era de esperar, claramente hay muchos libros de negocios en la estantería promedio de VC, pero también hay algunas novelas y un extraño libro para niños también (agradezcan a Reshma Sohoni de Seedcamp, una madre de dos hijos, que actualmente se está abriendo camino a través de Peppa Pig).

Ophelia Brown, fundadora y socia de Blossom Capital

Es socia de Blossom Capital, compañía que se lanzó a principios de este año con un fondo de 85 millones de dólares (mdd). Antes de establecer su propio fondo, Brown trabajó en Index Ventures y LocalGlobe, donde invirtió en compañías como la firma de software de talentos, Beamery, y compartió la aplicación comercial, Robinhood. Brown fue nombrada por Forbes como una estrella en ascenso en la lista inaugural de los 30 menos de 30 de Europa.

Destino: Croacia (navegando)

Lista de lectura: ‘No hay vuelta atrás’ de Melinda Gates; ‘Mi historia’ de Michelle Obama; ‘Soy Malala’ por Malala Yousafzai.

Harry Briggs, socio gerente de Omers Ventures

Es socio gerente de Omers Ventures, que ha invertido en compañías como el navegador web, DuckDuckGo, y la plataforma de redes sociales, HootSuite. Anteriormente en BGF Ventures, Briggs también ha invertido en el sitio de comercio electrónico, The Hut Group, la firma de fintech, Revolut y el servicio de facturación, GoCardless.

Destino: Cornwall, Reino Unido.

Lista de lectura: ‘Seveneves’ de Neal Stevenson; ‘Surveillance Capitalism’ de Shoshana Zuboff; ‘Complejidad’ de Mitchell Waldrop; ‘10% Humanos’ por Alanna Collen.

Reshma Sohoni, cofundadora y socia gerente de Seedcamp

Es cofundadora y socia gerente de Seedcamp, firma que ha respaldado a compañías como Bloomsbury AI (adquirida por Facebook), Revolut y TransferWise. Antes de lanzar Seedcamp, Sohoni trabajó en banca de fusiones y adquisiciones, y en Vodafone.

Destino: República Dominicana

Lista de lectura: Leonardo da Vinci: la biografía de Walter Isaacson; ‘Educated’ por Tara Westover; ‘Peppa Pig’ de Neville Astley, Mark Baker y Phillip Hall.

Vasile Foca, socio de Talis Capital

Es socio de Talis Capital, y ha invertido dinero en nuevas empresas como el proveedor espacial, Second Home, la empresa de seguridad, Darktrace y el proveedor de software legal, Luminance. Antes de Talis, Foca trabajó en varias otras empresas de inversión e hizo un breve período en Merrill Lynch.

Destino: Sant Vicence De Montalt en la costa del Maresmo.

Lista de lectura: ‘Thinking Fast and Slow’ por Daniel Kahneman; ‘Solve for Happy’ por Mo Gawdat; ‘The Courage to be Disliked’ por Ichiro Kishimi.

Martin Mignot, socio de Index Ventures

Es socio de Index Ventures. Ha invertido en la firma de scooters eléctricos Bird, el servicio de reparto de ascensores, BlaBlaCar y el servicio de entrega de alimentos, Deliveroo. Mignot también forma parte de la junta del servicio de autos compartidos Drivy y la aplicación fintech Revolut. Antes de convertirse en VC, fue analista en UBS Investment Bank.

Destino: Dordoña, Francia

Lista de lectura: ‘Micromobility: The First Year’ por Horace Dediu; ‘Barbarian Days: A Surfing Life’ por William Finnegan; ‘Atomic Awakening’ por James Mahaffey.

Tom Hulme, socio de GV (anteriormente Google Ventures)

Es socio general y jefe en Europa de GV. En GV, Hulme ha respaldado a compañías como la startup de viajes, Secret Escapes y el servicio de cambio de divisas, CurrencyCloud. Antes de GV, Hulme fue director de diseño en IDEO Europa, donde fundó OpenIDEO, una plataforma de innovación abierta utilizada por 200,000 personas.

Destino: Kruger, Sudáfrica

Lista de lectura: ‘Empress of Forever’ por Max Gladstone; ‘AI Super-Powers’ por Kai-Fu Lee; ‘No Bullshit Innovation’ por David Rowan.

Megumi Ikeda, socia de GM Hearst Ventures Europe

Es la directora general y gerente de Hearst Ventures Europa. Con sede en Londres, Ikeda anteriormente dirigió el brazo europeo de Peacock Equity Fund, GE Capital y el fondo de riesgo de 250 mdd de NBC Universal.

Ikeda comenzó su carrera como periodista, escribiendo para el Dow Jones en Tokio antes de mudarse a Wired en San Francisco, donde fue gerente de negocios internacionales.

Destino: Monemvasia, Grecia

Lista de lectura: ‘Ali’ por Jonathan Eig; ‘Conversations with Friends’ por Sally Rooney; ‘Red Meat Republic’ por Joshua Specht.

Rory Stirling, socio de Connect Ventures

Es socio de la firma de inversión (de capital semilla), Connect Ventures, que ha respaldado nuevas empresas como: Pact Coffee y Citymapper. Antes de Connect, estuvo en BGF Ventures y MMC Ventures.

Destino: una cabaña en una pequeña isla frente a Noruega (cerca de Kragerø)

Lista de lectura: ‘Why We Sleep’ por Matthew Walker; ‘Thinking in Bets’ por Annie Duke; ‘Reboot’ por Jerry Colonna.

Mark Tluszcz, socio de Mangrove Capital

Fue uno de los primeros inversionistas de Europa en aparecer en la lista de Forbes Midas después de su inversión inicial en Skype (comprada por eBay por 2,600 mdd en 2005). Otras salidas notables incluyen Wix.com, donde ahora también se desempeña como presidente. Él es un gran creyente en el poder de las opciones sobre acciones y recientemente ha dirigido su atención a el cuidado médico con inversiones que incluyen K Health, Flo Health y Happify.

Destino: Cataluña (casa de verano)

Lista de lectura: ‘Range: Why Generalists Triumph In A Specialized World’ por David Epstein; ‘Blowing The Bloody Doors Off’ por Michael Caine; ‘Bad blood—Secrets And Lies In A Silicon Valley Startup’ por John Carreyrou.

Alice Bentinck, cofundadora de Entrepreneur First

Es la cofundadora de Entrepreneur First, que ha construido e invertido en empresas como: Magic Pony Technologies (comprada por Twitter) y BloomsburyAI (adquirida por Facebook).

Destino: Normandía, Francia

Lista de lectura: ‘Who is Michael Ovitz?’ por Michael Ovitz; ‘Optimum Nutrition For the Mind’ por Patrick Holford; ‘Netflixed—The Epic Battle for America’s Eyeballs’ por Gina Keating.

Harry Stebbings, fundador de Stride VC

Es el fundador de Stride VC, que creó con el conocido inversor, Fred Destin, que ha respaldado a compañías como el mercado inmobiliario, Zoopla, y el servicio de entrega de alimentos, Deliveroo. Además de gastar el dinero en nuevos y valientes advenedizos, Stebbings también tiene un podcast llamado: The Twenty Minute VC.

Destino: Frinton on Sea en Essex (Reino Unido).

Lista de lectura: ‘Why We Sleep’ por Matthew Walker; ‘The 15 Commitments of Conscious Leadership’ por Jim Dethmer and Diana Chapman; and ‘How The Mind Works’ por Steven Pinker.

Jonathan Sibilia, socio de Draper Esprit

Es socio de Draper Esprit, donde respalda empresas como la plataforma de crowdfunding, Crowdcube. Se unió a Draper en 2009, y antes de eso fue asociado senior en el grupo de tecnología de Jeffries International.

Destino: Ibiza, España

Lista de lectura: ‘Fear: Trump in the Whitehouse’ por Bob Woodward; ‘Rasputin: The Biography’ por Douglas Smith; ‘The Fifth Risk: Undoing Democracy’ por Michael Lewis.

Carter Adamson, socio de Atomico

Aunque técnicamente es residente de Brooklyn, Adamson todavía trabaja para una de las firmas de capital de riesgo más grandes de Europa, Atomico, que fue creada por el cofundador de Skype, Niklas Zennström, quien vendió su empresa a eBay (y luego a Microsoft) por miles de millones.

Adamson, que solía trabajar con Zennström en Atomico, también fundó el servicio de transmisión de música en línea, Rdio. Se unió a Atomico el mes pasado y está a cargo de buscar oportunidades de inversión en los EU.

Destino: Tanzania y Zanzíbar

Lista de lectura: ‘Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men’ por Caroline Criado Perez; ‘The Fifth Risk: Undoing Democracy’ por Michael Lewis; ‘Outside Looking In’ por T.C. Boyle.

Mattias Ljungman, fundador de Moonfire Ventures

Mattias Ljungman acaba de abandonar Atomico, que cofundó en 2006 con Zennström, para lanzar su propio fondo semilla llamado: Moonfire Ventures. Actualmente, forma parte de los consejos de administración de empresas como: Peakon, y la empresa de tecnología financiera LendInvest, así como varias otras.

Destino: Grecia

Lista de lectura: ‘Reboot’ por Jerry Colonna; ‘Secrets of Sand Hill Road Venture Capital and How to Get It’ por Scott Kupor; ‘Dream Big’ por Cristiane Correa.

Gajan Rajanathan, director de Highland Europe

Es director de Highland Europe, que ha respaldado a compañías como la plataforma de reserva de actividades, GetYourGuide, y el entrenador de ciclismo en línea, Zwift. Antes de unirse a Highland, Rajanathan fundó la división europea de Qatalyst Partners, una firma de fusiones y adquisiciones de Silicon Valley.

Destino: Bolivia y Chile

Lista de lectura: ‘Billion Dollar Whale’ por Tom Wright y Bradley Hope; ‘Shoe Dog’ por Phil Knight; y ‘Red Notice’ por Bill Browder.

Sonali de Rycker, socia de Accel

Desde su incorporación a la firma en 2008, de Rycker ha respaldado la aplicación de transmisión de música, Spotify, la aplicación fintech, Monzo y el sitio web de moda, Lyst. Comenzó su carrera en Nueva York, donde trabajó como analista para Goldman Sachs.

Destino: Japón

Lista de lectura: ‘Prayer for Owen Meany’ by John Irving; ‘Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World’ por David Epstein; ‘The Power of Habit’ por Charles Duhigg; ‘Drive Your Plow Over the Bones of the Dead’ por Olga Tokarczuk.

Nenad Marovac, socio de DN Capital

Es el fundador, CEO y socio gerente de DN Capital. Ha respaldado empresas como la aplicación de identificación de música, Shazam, el sitio web de propiedades, Purplebricks y la aplicación de citas, Happn.

Cuando no está leyendo, Marovac está ansioso por saltar en una tabla de surf y montar algunas olas.

Destino: surfeando en California y Hawái

Lista de lectura: ‘Why We Sleep’ por Matthew Walker

