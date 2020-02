Los mexicanos estudian mucho y aprenden poco: OCDE

A pesar de que México es de los países que más invierte a la semana en tiempo escuela; las 30 horas que aproximadamente se destinan para ello no ha dado los resultados académicos esperados, puesto que casi la mitad de los estudiantes se encuentran en el nivel más bajo en ciencias, lectura y matemáticas.

Durante 18 años, los estudiantes de este país ha mantenido casi 100 puntos debajo en las evaluaciones de ciencias, matemáticas y lectura en comparación con el promedio de las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con la prueba Pisa.

Lee también: Estudiar en escuela privada no garantiza una buena educación: OCDE

Los alumnos de países como Finlandia y Suiza aprenden mucho en poco tiempo, a diferencia de los Emiratos Árabes que aprenden poco en mucho tiempo, por lo tanto la cantidad de horas que pasan los niños en la escuela no es símbolo de que tengan un buen aprendizaje, detalló Andreas Schleicher, director de educación y competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

No es que los estudiantes no dediquen tiempo a aprender o que no haya escuelas; el problema es que el tiempo de aprendizaje no se utiliza adecuadamente. @SchleicherOECD Director de Educación y Competencias en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. pic.twitter.com/2N3EgnjeCQ

— Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) February 17, 2020