Estudiar en escuela privada no garantiza una buena educación: OCDE

En México, estudiar en una escuela privada no garantiza tener una mejor educación que hacerlo en una pública. Es el contexto socioeconómico del alumno, así como el ambiente familiar y escolar, lo que hace que tenga un mejor aprendizaje, destacó Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Más que la segregación social, la falta de oportunidades, o si se estudia en un plantel público o privado, es el entorno donde se desarrolla el estudiante lo que define su educación, por lo tanto si un joven tiene el contexto adecuado puede tener un buen rendimiento aunque su origen sea de escasos recursos, detalló el especialista del organismo internacional.

El 74.5% de los jóvenes mexicanos de alto nivel socioeconómico tiene un grado suficiente de aprendizaje en lectura, en tanto que el 34.9% de los estudiantes más pobres son los que tienen conocimiento básico en la misma materia, de acuerdo con la prueba PISA 2018.

En el caso del aprendizaje de los jóvenes mexicanos de 15 años, el 46.8% tiene conocimientos insuficientes en ciencia; de igual manera, el 56.3% en matemáticas y el 44.7% en lectura. En contraparte, sólo el 3.8% de los estudiantes tiene un buen conocimiento o sobresaliente en el área de ciencias, de igual manera el 4.2% en matemáticas y el 6% de lectura, según el estudio.

Schleicher ejemplificó el caso de China, donde los estudiantes no privilegiados económicamente han tenido buenos resultados educativos, debido a que se les han dotado de profesores talentosos, a quienes se les dan incentivos económicos; por lo tanto, subrayó, la pobreza no es causa de no poder hacer un buen trabajo.

En ese sentido, abundó que la política pública debe estar orientada a igualar los recursos en todos los sectores, para así mejorar el ambiente y el sistema en las escuelas donde se desenvuelven los alumnos.

E insistió que no basta con otorgarle a los padres de familia un apoyo económico para que manden a los niños a la escuela, aunque pueden ser un punto inicial, sino que se debe de garantizar que haya una calidad en el ambiente escolar.

Para lograr ello, los docentes deben ser capacitados en su labor, su trabajo debe hacerse más atractivo, no solo en cuestiones económicos sino que se debe incentivar a las personas para que ejerzan esta profesión. Además, se debe de reconocer su labor para lograr ver estos cambios y fortalecer esta área, subrayó.

El contexto en el que se desenvuelven los estudiantes es fundamental para su formación, ya que “lo que llevas de tu casa es lo que comes”, por lo tanto, la escuela se necesita con convertir en ese laboratorio de transformación, definió David Calderón Martín del Campo, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, quien acompañó a Schleicher.

