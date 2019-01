Los mexicanos más creativos de 2018 / Literatura

El ganador del Premio Alfaguara 2018, con Una novela criminal, en torno al sonado caso Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de ser secuestradora en México, Jorge Volpi, está entre los mexicanos más creativos en el ramo de la literatura.

Enrique Serna, otro de los escritores mexicanos cuya obra literaria está marcada por una ácida crítica al sistema político, social y cultural de nuestro país, también fue uno de los protagonistas relevantes. Además de ellos se hallan Valeria Luiselli, ganadora del American Book Award 2018; Aline Pettersson ; Juan Villoro Ruiz, quien tiene en su haber varios premios; Yuri Herrera, con un Best Translated Book Award; la Escritora, cronista, ensayista y periodista, Margo Glantz, acreedora al Premio Alfonso Reyes, 2017

Jorge Volpi / Escritor / CDMX

Desnudar el poder es el eje que mueve las historias de Jorge Volpi, lo mismo en el entorno político que en el familiar o en las relaciones de pareja. Es algo que siempre está presente en sus narraciones, muchas de ellas inspiradas en la tradición de aquellas novelas que intentan que el mundo quepa dentro de ellas, como Terra Nostra, de Carlos Fuentes, o Noticias del Imperio, de Fernando del Paso.

Al observar a Volpi, parecería que, en todo momento, una gran cantidad de ideas pasan por su cabeza, las cuales va ordenando de manera esquemática, lo mismo para dar seguimiento a las más de 10,000 actividades que organizan en la Coordinación Cultural de la UNAM, a su cargo, que para idear los personajes de sus próximos libros.

Precisamente esa capacidad logística le ha permitido escribir libros como En busca de Klingsor o Una novela criminal (ganadora del Premio Alfaguara 2018). La primera situada en el nazismo y la II Guerra Mundial y, la otra, en torno al sonado caso Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de ser secuestradora en México, hace una década.

Enrique Serna / Escritor/ CDMX, 1959

El Sol se oculta al este de la ciudad de Cuernavaca. El silencio se impone en el jardín que resguarda la casa de dos pisos en la que vive Enrique Serna. Su voz, decidida aunque arrastrada, rompe el silencio: “México es una bella pesadilla”.

El escritor, recordado por ser el argumentista detrás de la telenovela Cuna de lobos y por su cuarta novela, El seductor de la patria, que reconstruye la vida de Antonio López de Santa Anna y que le dio el Premio Mazatlán de Litera­tura en 2000, no se siente representado por estos trabajos.

El también ganador del Premio Nacio­nal de Narrativa Colima en 2004 se ciñe al proverbio chino que dice: “Si quieres ser universal, escribe sobre tu aldea”, por lo que ha intentado mezclar la vida pública y privada del México contempo­ráneo a través del humor y el erotismo.

Valeria Luiselli / Escritora / CDMX, 1983

American Book Award 2018

Periodista investigadora y escritora, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posee un doctorado por la Universidad de Columbia. Avecindada en Nueva York, Valeria es autora de la colección narrativa Papeles falsos (Sidewalks, 2010) y Los ingrávidos (Faces in the Crowd, 2011). Es hija de quien fuera primer embajador de México en Sudáfrica, país alguna vez lacerado por el Apartheid y donde ella vivió parte de su infancia, al igual que en Corea del Sur y la India. El pasado 28 de octubre, su ensayo Tell Me How It Ends: An Essay in 40 Questions (en español, Los niños perdidos) ganó el American Book Award (segunda mexicana de nacimiento en llevárselo). Ahí enfoca su propia experiencia como intérprete legal de la Corte de Estados Unidos para asistir a los chicos migrantes que son procesados, analizando las 40 preguntas hechas a los infantes que afrontan la deportación. Su obra en general, solvente en su lengua natal e igual de segura en inglés, está enfocada por naturaleza en los aspectos emotivos y humanos con un fuerte involucramiento social. Ha sido publicada en The New York Times y sus escritos se han traducido a una veintena de idiomas. Le han sido conferidos otros premios, como el Metropolis Azul, que ganó con La historia de mis dientes, y también el Los Angeles Times Book. Ha sido nominada en dos ocasiones al National Book Critics Circle (NBCC), reconocimiento creado en 1974.

Aline Pettersson /Escritora / CDMX, 1938

Ganadora de premios literarios como el Gabriela Mistral

“Quizá hay quienes se sienten rebasados por los hechos históricos que nos toca vivir; yo no puedo, me siento comprometida”, escribe Aline. Esta narradora mexicana, con raíces suecas, deseaba ser médico, pero tuvo que abandonar su sueño por los pensamientos de la época que subvaloraban a la mujer. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, acudiendo a clases informales. Entre sus reconocimientos están: Premio Jurado Infantil 1986 de la Feria del Libro de Caracas, en Venezuela, y Premio de la Feria del Libro de Japón (1987), por El papalote y el nopal; Premio Latinoamericano y del Caribe Gabriela Mistral 1998, otorgado por la Editorial Cote Femmes de París y la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Juan Villoro Ruiz / Escritor / CDMX, 1956

Cuenta con premios como el iberoamericano de letras

Sociólogo de profesión, Juan es el autor de Dios es redondo, elegía al futbol relatada a nivel de cancha de manera divertida y envolvente. Altamente reconocido como cuentista, cronista, ensayista y novelista, fue también locutor de Radio Educación (de 1977 a 1981) y agregado cultural en la Embajada de México en Berlín Oriental, en la extinta República Democrática Alemana. Fue director del suplemento La Jornada Semanal (1995-1998) y la colaborado en las revistas Crisis, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Siempre!, Nexos y Cambio, así como en diferentes periódicos. En su vitrina hay premios como el Herralde de novela (2004, por El Testigo) y el Antonin Artaud por Los culpables.

Yuri Herrera / Escritor / Actopan, 1970

Tiene un Best Translated Book Award

Con Los trabajos del reino (2008), Yuri irrumpió en el mundo de las letras adjudicándose el premio Otras Voces, Otros Ámbitos, como la mejor novela publicada en España en 2008. También le dio el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras / Border of Words, que otorga el Centro Cultural Tijuana. Su novela Señales que precederán al fin del mundo consiguió el Best Translated Book Award por su traducción al inglés (Signs Preceding the End of the World), trabajo de Lisa Dillman. Articulista, ensayista, cuentista y cronista, versado en Escritura Creativa, Yuri ha colaborado para Letras Libres, El País, La Jornada y Tank Magazine, entre otras publicaciones.

Margo Glantz / Escritora, cronista, ensayista y periodista / CDMX, 1930

Premio Alfonso Reyes, 2017

Fue nombrada para ser la nueva directora del Fondo de Cultura Económica, cargo que declinó el pasado octubre. Margo es doctora en Letras Hispánicas por La Sorbona de París y, desde 1959, ha sido profesora. En 1966 fundó la revista gratuita Punto de Partida, publicada por la UNAM. Sus obras escritas, como Síndrome de naufragios (Premio Xavier Villaurrutia, 1984), y su novela El rastro (finalista Premio Herralde, 2002), señalan una narrativa culta. Es poseedora de la Medalla de Oro de Bellas Artes (2010); el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas (primera mujer en recibirlo, Chile, 2015), y el Premio Alfonso Reyes, que le fue entregado por El Colegio de México en 2017.

Nadia López García / Escritora y poeta / Oaxaca, 1992

Escribe poesía en mixteco y en español, y recibió el premio nacional de la juventud, 2018. Su obra contribuye a la no discriminación de las personas de origen indígena.

Fernando del Paso (+) / Escritor, diplomático, locutor / CDMX, 1935-2018

Su bestseller Noticias del Imperio rebasó ya los 30 años de existencia, siendo traducido al portugués, alemán, chino, italiano y francés. Lamentablemente, falleció el 14 de noviembre pasado.