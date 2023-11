Los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 en 2023

Max Verstappen, de Red Bull Racing, acaba de completar la temporada más dominante en la historia de la Fórmula 1, en la cual consiguió un récord de 19 victorias (en 22 carreras) y se llevó el título de pilotos el 7 de octubre. No sorprende, entonces, que sea el campeón financiero de la serie también, con un salario estimado de 70 millones de dólares más bonificaciones este año para liderar a todos los pilotos de F1.

Verstappen, de 26 años, captura el primer puesto por segunda temporada consecutiva, por delante de Lewis Hamilton, de Mercedes, quien ganó un estimado de 55 millones de dólares en la pista en 2023 y ha pasado una década en la lista anual de Forbes de los atletas mejor pagados.

En total, los 10 pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 recaudaron aproximadamente 258 millones de dólares en 2023 antes de impuestos, una ligera caída con respecto a los 264 millones de dólares de 2022.

A diferencia de las listas de ganancias de Forbes para, digamos, el fútbol o la NBA , la clasificación de la F1 excluye los ingresos de actividades comerciales como patrocinios, centrándose únicamente en los salarios y bonificaciones del deporte. Debido a que generalmente se requiere que los conductores hagan apariciones en nombre de su equipo y de los socios del equipo, la mayoría de ellos dedican poco esfuerzo a buscar patrocinios personales. Se cree que solo un puñado recauda más de 1 millón de dólares al año, con los ingresos de Hamilton fuera de la pista fijados en 10 millones de dólares y los de Verstappen en 4 millones de dólares para la lista Forbes de 2023 de los atletas mejor pagados del mundo .

Aún así, a pesar de la falta de acuerdos de patrocinio, los pilotos de Fórmula 1 son auténticas estrellas mundiales y cada vez más relevantes en los Estados Unidos, donde la serie documental de Netflix Drive to Survive ha atraído a una base de seguidores apasionados. Con el nuevo interés y la afluencia de nuevos patrocinadores, Forbes estimó en julio que los 10 equipos de Fórmula 1 promediarían 380 millones de dólares en ingresos este año, frente a los 220 millones de dólares de 2018.

Al mismo tiempo, un límite de costos introducido en 2021 restringe el gasto de los equipos en áreas clave (a menos de 140 millones de dólares en 2023) con el objetivo de crear una mayor paridad entre potencias como Ferrari, Mercedes y Red Bull y equipos más pequeños como Alfa Romeo, Haas y Williams. Por ahora, sin embargo, los salarios de los conductores están excluidos del cálculo del tope, lo que les da a los propietarios de equipos un área prominente en la que pueden seguir gastando su dinero.

“Claramente, ese es un gran diferenciador hoy en día, que los grandes equipos puedan ofrecer salarios mucho mayores a los pilotos”, dijo a Forbes el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, en el Gran Premio de Estados Unidos el mes pasado. Señaló que la idea de un tope salarial se había planteado dentro del deporte, pero cualquier cambio de ese tipo tendría que ser parte de un nuevo Acuerdo Concorde, el contrato que rige la serie, es decir, para la temporada 2026 al menos, si es que alguna vez se hace.

Mientras tanto, el límite de costos existente también podría tener efectos indirectos en los ingresos de los conductores. Las carreras de monoplazas siempre serán en parte hombres y en parte máquinas, pero si las reglas presupuestarias agrupan al grupo de la Fórmula 1, ese equilibrio podría cambiar.

“Una vez que el límite de costos comience a funcionar incluso mejor que ahora, y digo que ya está funcionando bien, el conductor volverá a tener un mayor impacto”, dijo el mes pasado a Forbes el director del equipo Haas, Guenther Steiner . “Y obviamente el precio para los conductores aumentará”.

Los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 2023

#1 Max Verstappen

70 millones de dólares

Equipo: Red Bull Racing | Nacionalidad: Países Bajos | Edad: 26

Salario: 45 millones de dólares | Bonos: 25 millones de dólares

Foto: Tomada de F1 en X.

Verstappen ganó su tercer campeonato de pilotos consecutivo esta temporada al triunfar en 19 carreras, rompiendo el récord que estableció la temporada pasada con 15 victorias comparativamente débiles. También terminó con una ventaja de 290 puntos en la clasificación, que no solo rompió otra marca de la serie (el margen de victoria de 155 puntos de Sebastian Vettel en 2013) sino que superó los 285 puntos que anotó en total el subcampeón de 2023, Sergio Pérez. Verstappen, que fue uno de los cinco atletas de 25 años o menos en la lista Forbes de 2023 de los atletas mejor pagados del mundo, que se publicó antes de su cumpleaños número 26 en septiembre, recibirá un aumento la próxima temporada como extensión de su contrato de cinco años con Red Bull Racing.

#2 Lewis Hamilton

55 millones de de dólares

Equipo: Mercedes | Nacionalidad: Reino Unido | Edad: 38

Salario: 55 millones de dólares | Bonos: $0

Foto: Peter J Fox/Getty Images.

Lewis Hamilton, uno de los dos únicos pilotos en la historia de la F1 que ha ganado siete campeonatos (junto con el legendario Michael Schumacher), se recuperó del sexto puesto de 2022 para conseguir el tercer puesto esta temporada. Sin embargo, esto aún puede calificarse como una decepción en comparación con sus elevados estándares. Hamilton alcanzó el podio en solo seis carreras en 2023, su menor cantidad en una temporada desde 2013, cuando logró cinco podios en 19 carreras, y ahora no ha ganado en temporadas consecutivas (ha ganado al menos un Gran Premio en cada dos temporadas de sus 17 años de carrera en la Fórmula 1). Pero la superestrella británica de 38 años no irá a ninguna parte, poniendo fin a meses de especulaciones al firmar una extensión de contrato de varios años con Mercedes en agosto.

#3 Fernando Alonso

34 millones de dólares

Equipo: Aston Martín | Nacionalidad: España | Edad: 42

Salario: 24 millones de dólares | Bonificaciones: $10 millones

Foto: Clive Rose/Getty Images.

En su primera temporada con Aston Martin, después de dos años compitiendo para Alpine, el enormemente popular Alonso terminó cuarto en la clasificación de pilotos. El español de 42 años fue el último piloto que no se llamaba Verstappen o Hamilton en liderar la carrera por las ganancias de la F1, ganando aproximadamente 30 millones de dólares en la lista de Forbes de 2013 de los atletas mejor pagados del mundo (28 millones de dólares en la pista y 2 millones de dólares fuera de pista). Alonso también ha incursionado en otros deportes de motor, incluidas las carreras de resistencia y la IndyCar, y recientemente dijo a GQ España que le gustaría volver a los rallys cuando se retire de la Fórmula 1.

#4 Sergio ‘Checo’ Pérez

26 millones de dólares

Equipo: Red Bull Racing | Nacionalidad: México | Edad: 33

Salario: 10 millones de dólares | Bonificaciones: $16 millones

Sergio ‘Checo’ Pérez Foto: EFE / EPA / FRANCK ROBICHON.

Sergio “Checo” Pérez ganó dos de las primeras cuatro carreras de la temporada , combinándose con su compañero de equipo Max Verstappen para darle a Red Bull Racing 21 victorias en Grandes Premios en 22 carreras. Pero aunque la estrella mexicana terminó segundo en la clasificación de pilotos, una caída a mitad de temporada alimentó la especulación de que Red Bull podría buscar reemplazarlo en 2024. Al menos por ahora, “Checo” permanece bajo contrato hasta la próxima temporada y se ha reído de los rumores de que podría estar listo para jubilarse a los 33 años.

Lee: ‘Checo’ Pérez, subcampeón del mundo: “Ha sido un año muy duro”

#5 Charles Leclerc

19 millones de dólares

Equipo: Ferrari | Nacionalidad: Mónaco | Edad: 26

Salario: 14 millones de dólares | Bonificaciones: 5 millones de dólares

Un informe del verano afirmó que Leclerc, quinto en la parrilla esta temporada después de un segundo puesto en 2022, había acordado una extensión de contrato récord con Ferrari. Eso resultó ser falso: “¡Ojalá hubiera hecho este trato!” Leclerc bromeó con The Race en agosto, pero recientemente afirmó que espera permanecer con el “Caballo Rampante” más allá de la próxima temporada. “¿Quiero ganar campeonatos mundiales? Por supuesto, esto es igual para todos”, le dijo a ESPN . “¿Pero quiero cambiar mi lugar con alguien? No, no lo hago”.

#6 Lando Norris

15 millones de dólares

Equipo: McLaren | Nacionalidad: Reino Unido | Edad: 24

Salario: 5 millones de dólares | Bonificaciones: $10 millones

Después de algunos problemas con los autos de McLaren a principios de temporada, Norris llegó con fuerza en la recta final, alcanzando el podio en cinco de seis carreras entre septiembre y noviembre para ayudar a su equipo a superar a Aston Martin en el cuarto lugar en la clasificación de constructores. Norris, que terminó sexto entre los pilotos, un solo punto detrás de Fernando Alonso y Charles Leclerc, puede que no haya ganado un trofeo de Gran Premio en 2023, pero logró quitarle uno a Max Verstappen: durante la celebración después del Gran Premio de Hungría de julio, donde quedó en segundo lugar, Norris accidentalmente derribó y rompió la taza de porcelana del ganador.

#7 Carlos Sainz

14 millones de dólares

Equipo: Ferrari | Nacionalidad: España | Edad: 29

Salario: 8 millones de dólares | Bonificaciones: $6 millones

Sainz fue el único piloto que no pertenece a Red Bull en ganar un Gran Premio este año, al cruzar la bandera a cuadros en Singapur en septiembre, y quedó justo detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc (y Lando Norris) en el séptimo lugar en la clasificación de pilotos. El español de 29 años también adquirió algo de hardware en Las Vegas este mes: se asoció con el golfista Justin Thomas para ganar la Copa Netflix, el primer evento deportivo en vivo de la plataforma, que emparejó a pilotos de F1 y jugadores del PGA Tour en un partido de exhibición.

#8 George Russell

9 millones de dólares

Equipo: Mercedes | Nacionalidad: Reino Unido | Edad: 25

Salario: 4 millones de dólares | Bonificaciones: 5 millones de dólares

Russell no pudo igualar las alturas de su debut en 2022 con Mercedes, cuando obtuvo su primera victoria y terminó cuarto en la clasificación. Pero su octavo puesto en 2023 fue suficiente para mantener a Mercedes en el segundo lugar en la carrera de constructores, tres puntos por delante de Ferrari. El británico de 25 años firmó una extensión de contrato en agosto al mismo tiempo que Lewis Hamilton y dijo: “Quería recompensar la confianza y la creencia que [el director del equipo Mercedes, Toto Wolff] y el resto del equipo depositaron en mí. “

#9 (empate) Pierre Gasly

8 millones de dólares

Equipo: Alpino | Nacionalidad: Francia | Edad: 27

Salario: 5 millones de dólares | Bonificaciones: $3 millones

Gasly saltó a Alpine esta temporada después de pasar la mayor parte de los últimos seis años con el equipo ahora conocido como AlphaTauri (anteriormente Toro Rosso). Él y su nuevo compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, terminaron espalda con espalda en la clasificación, en los puestos 11 y 12. También consiguió su primer podio en dos años cuando Sergio Pérez recibió una penalización en Holanda, con lo que Gasly subió del cuarto al tercer lugar.

#9 (empate) Oscar Piastri

8 millones de dólares

Equipo: McLaren | Nacionalidad: Australia | Edad: 22

Salario: 3 millones de dólares | Bonificaciones: 5 millones de dólares

Piastri fue el piloto más joven en la parrilla en 2023, pero se mantuvo firme, alcanzó el podio en Japón y Qatar y terminó noveno en la clasificación general. Anteriormente como campeón en las categorías inferiores de Fórmula 2 y Fórmula 3, corrió esta temporada para McLaren después de que el equipo prevaleciera en una batalla con Alpine por sus servicios.

METODOLOGÍA

Con pocos salarios de los pilotos de Fórmula 1 disponibles públicamente, Forbes generó sus estimaciones de compensación en la pista en colaboración con Caroline Reid, colaboradora de Forbes.com, de la firma de datos Formula Money. Las estimaciones se basan en documentos financieros, presentaciones legales e informes de prensa, así como en conversaciones con expertos de la industria. Todas las cifras están redondeadas al millón más cercano.

Los conductores generalmente reciben un salario base más bonificaciones por los puntos obtenidos o por las victorias en carreras o campeonatos, y el monto de la bonificación depende del tamaño del equipo y de la experiencia del conductor. Las compensaciones fuera de pista, incluidos los avales, no están incluidas en este ranking. Forbes no deduce impuestos ni honorarios de agentes.

Nota publicada originalmente en Forbes US