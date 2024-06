Los retos económicos que tendrá Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales del 2 de junio con una amplia mayoría, y dejó muy atrás a sus dos contrincantes; sin embargo, una vez que inicie su mandato tendrá grandes retos en un sinfín de áreas, según analistas del mercado.

Aumentar el PIB por habitante

El PIB per cápita de México en 2022 fue de 11,496.5 dólares, cifra ligeramente superior al nivel de 2014, cuando fue de 11,490 dólares, que es la cifra más alta en registro, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

Desde 2014, el PIB per cápita de México ha ido en continuo descenso y se profundizó en 2020 con la crisis por la pandemia del Covid-19, cuando alcanzó un nivel de 8,894.9 dólares.

Al observar las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el PIB per cápita de México es de 13,070 euros, lo que lo coloca en la penúltima posición en la lista de países que forman el organismo, sólo por delante de Colombia, que tiene un PIB per cápita de 6,514 euros, y muy lejos de Luxemburgo, con el PIB per cápita más alto, de 118,770 euros.

En abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) disminuyó sus perspectivas de crecimiento económico para México, de 2.7% estimado en enero a 2.4% para 2024 y para 2025, las proyecciones pasaron de 1.5 a 1.4%, debido a resultados más débiles a los esperados a finales de 2023 y a principios de 2024, con una contracción en el sector manufacturero. Lo que implica que el PIB per cápita no será mayor.

Lee: Caída del peso y BMV marca los primeros días del triunfo de Sheinbaum

Reducir el déficit fiscal

En los PreCriterios de Política Económica, documento que Hacienda entregó al Congreso en marzo, se establece que el déficit fiscal en 2024 será de 5% del PIB, nivel no visto desde 1988.

De acuerdo con la dependencia, en 2025 el déficit fiscal será menor, debido a que concluirán las grandes obras de infraestructura de la actual administración; sin embargo, dos días después de los comicios del 2 de junio, el secretario Rogelio Ramírez de la O dijo en un breve mensaje a inversionistas que la disminución del déficit será en el “mediano plazo”.

Al respecto, el área de análisis de Grupo Financiero Monex consideró importante conocer con más detalle cuáles medidas se implementarán para lograr la austeridad fiscal; es decir, conocer más sobre las estrategias para reducir el déficit fiscal de 5% del PIB hacia menores niveles (entre 2% y 3% del PIB), por lo que será oportuno saber cómo se gestionarán los recursos para el otorgamiento de los programas sociales y tener una estabilidad fiscal.

El Grupo Financiero BASE, por su parte expuso que los comentarios del Secretario de Hacienda implican que no podrán cumplir con lo proyectado en los PreCriterios del 2025, y si bien por una parte está bien, pues reducir el déficit casi a la mitad hubiera implicado una recesión en México, esto implica que el déficit tardará en bajar y las agencias calificadoras podrían castigar con un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana o con un cambio en la perspectiva de estable a negativa.

Lee: Inquieta a mercados reformas que puedan deteriorar marco institucional: BBVA México

Impulsar la inversión fija de origen privado

La inversión es una condición necesaria para que haya crecimiento económico, de ahí la importancia de impulsarla.

En marzo, la formación bruta de capital fijo (inversión fija bruta) se incrementó 0.8 % en términos reales, respecto al mes anterior, es el crecimiento más alto de los últimos cinco meses, de 2024, según cifras desestacionalizadas del Inegi.

Ese crecimiento en el gasto de empresas en activos como maquinaria se debió al buen desempeño en los sectores de equipo de transporte nacional (4.9%), construcción no residencial (2%), maquinaria y equipo nacional (2%) y construcción residencial (1%).

Lee: El ‘carro completo’ de Morena podría frenar el nearshoring, alertan analistas

Estos aumentos lograron compensar las contracciones mensuales observadas en los sectores de equipo de transporte importado (-4.7%), maquinaria, equipo y otros bienes nacionales (-1.6%) y maquinaria, equipo y otros bienes importados (-0.5%).

Respecto a marzo de 2023 y con series desestacionalizadas, la formación bruta de capital fijo aumentó 10.9 % en términos reales, el crecimiento a tasa anual más bajo desde noviembre de 2022.

En su más reciente revisión, el Banco Mundial redujo sus perspectivas de crecimiento económico para México en 2024, de 2.6% a 2.3%, ante el escaso flujo de inversión hacia México por el nearshoring, debido, entre otros factores, a la falta de agua y energía, así como a la ausencia de una guía para que los inversionistas extranjeros naveguen en el sistema mexicano.

Disminuir la informalidad laboral

La población ocupada en la informalidad laboral durante abril ascendió a 32.6 millones de personas, y la tasa de informalidad laboral representó 54.6% de la población ocupada, según cifras del Inegi.

Lo anterior implica que más de la mitad de la población mexicana que trabaja lo hace en condiciones de informalidad, lo que significa que son personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.

Se incluye además a la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal, otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

Lee: Secretario de Hacienda da mensaje al mercado; asegura que estabilidad económica es prioridad

Revisión del TMEC

La cláusula de revisión contemplada en el Capítulo 34 del TMEC sobre Disposiciones Finales establece que el tratado tendrá una vigencia de 16 años, con posibilidad de prorrogarse.

Para tal fin, a partir del sexto año de la entrada en vigor del tratado, se realizará una revisión por parte de la Comisión de Libre Comercio. Si derivado del proceso de revisión, los jefes de gobierno expresan por escrito su intención de prorrogar el TMEC, se ampliará la vigencia por otros 16 años de forma automática.

Por tanto, será en 2026 cuando se haga la revisión del TMEC; con miras a esa fecha, la Secretaría de Economía informó que se constituyó una mesa integrada por autoridades económicas, dueños de empresas y directores generales de compañías.

Este órgano de alto nivel supervisará los trabajos entre los grupos técnicos del gobierno federal y el Cuarto de Junto del sector privado, de acuerdo con información de la dependencia.

Monex advirtió que no se ha mencionado algo sobre la relación con Estados Unidos, y será clave conocer la agenda diplomática bajo el próximo entorno de elecciones en el país americano y el proceso de revisión del TMEC a celebrarse en 2026.

Arreglar el modelo de negocio de Pemex

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha concentrado esfuerzos en apoyar financieramente a Pemex, y en opinión de analistas, es uno de los mayores riesgos para la calificación crediticia del gobierno, pues presiona las finanzas públicas del país.

Sin embargo, dos días después de los comicios, Rogelio Ramírez de la O, quien seguirá al mando de la Hacienda en la administración de Claudia Sheinbaum, reafirmó en un mensaje a inversionistas que se estrechará la colaboración con Pemex, “aprovechando el apoyo en el Congreso” para optimizar el buen uso de los recursos públicos.

Al respecto, Fitch Ratings advirtió que el continuo apoyo del gobierno federal a Pemex seguirá siendo un “desafío adicional”, pues su deuda es casi del 6% del PIB y el actual Gobierno le ha destinado cerca de 70,000 millones de dólares en los últimos cinco años.

“La administración entrante ha abogado por mantener el importante papel de Pemex en el mercado petrolero del país, lo que implicará transferencias continuas del Gobierno federal en ausencia de mejoras significativas en la eficiencia operativa de la compañía”, mencionó la calificadora.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado