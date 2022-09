Los sismos del 1985 y 2017 a través de la mirada de dos fotoperiodistas

Así vivieron estos dos fotoperiodistas los terremotos del 19 de septiembre que sucedieron con 32 años de diferencia. Una terrible coincidencia.

2017

Pedro Mera tenía 9 años cuando vivió los terremotos de 1985. Recuerda cómo tronaba el edifico donde vivía con su madre y su hermana y veía muchos objetos caer dentro de la casa. Vivía en la colonia Vista Alegre muy cerca de la fábrica de ropa Topeka y del local de las costureras en el Centro Histórico.

Luego de salir a la calle y ver cuerpos cercenados, la tristeza y el dolor de la gente, la falta de luz, la zozobra de esa primera noche y luego el sismo del siguiente día y no haber podido ir a la escuela. La conciencia infantil de saber que mucha gente lo había perdido todo. “cuando tiembla en la Ciudad de México pues la verdad es que yo me pongo me pongo bastante mal, me pongo muy nervioso me da mucho miedo”. Confiesa el fotoperiodista Pedro Mera.

Rescatistas y voluntarios ayudan a una víctima herida en medio de las ruinas de un edificio derribado por un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro de México y dañó edificios, cortó el suministro eléctrico y provocó alarma en toda la capital el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. El terremoto se produce 32 años después de un terremoto de magnitud 8,1 el 19 de septiembre de 1985. Foto: © Pedro Mera/Getty Images

Rescatistas israelíes y mexicanos trabajan en la parte superior de un edificio destruido tratando de recuperar el cuerpo de un hombre dos días después de que el terremoto de magnitud 7.1 sacudiera el centro de México matando a más de 250 personas, dañando edificios y causando alarma en toda la capital. Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: © Pedro Mera/Getty Images

El 19 de septiembre 2017 el fotógrafo iba manejando su moto cuando literalmente las calles se movían como el mar. Se detuvo unos momentos. Escucho un ruido muy fuerte cerca de ahí. Una casa se había derrumbado. A pesar de sentir miedo y ver el terror de la gente, decidió ir a tomar fotos con el teléfono pues no llevaba equipo fotográfico. Pero un reflexión le hizo desistir: “Si se cayó esta casa, a lo mejor también la mía”. Y se fue directamente a su hogar.

Afortunadamente todo estaba bien. Solo los tanques de los departamentos se habían caído. Pero con ayuda de los vecinos los pusieron en pie.

Se enteró que se había caído un edificio cerca de su domicilio. Aún temblando de miedo, entró a casa, tomó la maleta de fotografía y salió a la calle a registrar lo que viera. A dos cuadras estaba el edifico derrumbado, en la calle Balsa de la colonia Miravalle ya con muchos policías y bomberos. Los albañiles ya había apuntalado el edifico.

“Empecé a disparar mi cámara pero no encontraba nada que me hiciera sentido pues todas las fotos, como 70 cuadros mal expuestas, sin sentido, sin composición, sin control de nada. De pronto dicen que había 2 personas con vida, que los iban a sacar y para mí fue como un alivio saber que estaban bien”, recuerda Mera.

Rescatistas trabajan en un edificio destruido en la Colonia Condesa un día después del terremoto de magnitud 7.1 . Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: © Pedro Mera/Getty Images

Rescatistas buscan víctimas con la ayuda de un perro en medio de las ruinas de un edificio derribado por un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro de México y dañó edificios. Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: © Hector Vivas/Getty Images

Tuvo la fortuna de retratar y ver salir con vida a Karla Díaz, muy mal herida, y a Pablo Hernández, quien a la postre se volvió su amigo. Ahí registró el momento en el que muchas manos levantan una camilla con el herido. Fotografía que se convirtió en un ícono de solidaridad. No quiso registrar los pormenores de la atención médica, el sintió que había cumplido su labor de informar. Mientras él se retiraba veía llegar a muchos fotógrafos más jóvenes para cubrir la nota de ese edificio.

En ese momento, Pedro Mera tenía 20 años de trabajar en medios de comunicación. Trabajó para las agencias Ikon y Cuartoscuro, trabajó para la agencia española EFE en El Salvador. Trabajó 8 años con el equipo de fotógrafos de El Universal. Estuvo 5 años como corresponsal para la agencia de noticias de China. Cansado de ello, hizo un alto en el camino para hacer fotografía corporativa y trabajar con agencias de relaciones públicas. Colaboraba de vez en cuando con la agencia Getty Images.

Fue entonces cuando al regresar a casa, unos minutos después, recibió la llamada de Alan Espinosa el editor de Getty Images para preguntar, primero, cómo se encontraba y si podía colaborar con ellos. Pedro le mandó le mandó las primeras fotos que ya había hecho y fueron las primeras fotos que distribuyó Getty Images a sus clientes.

No sin contratiempos. A pesar de contar con una conexión FTP directa al servidor de Getty, tardo más de 3 horas en poder subir las primeras 7 fotografías digitales.

Rescatistas japoneses durante sus labores en los escombros de los departamentos multifamiliares en la Avenida Tlalpan después del terremoto que azotó a México el 19 de septiembre. Ciudad de México, 22 de Septiembre de 2017. Foto: © Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images

Si bien en esas fotos iba la fotografía que a la postre se volvería muy famosa en redes sociales. No fue que hasta tres días después del sismo que editó la foto. De ser vertical, le hizo un corte horizontal, la pasó a blanco y negro y la subió a sus redes sociales donde tan sólo, en su cuenta de Facebook, se compartió mil veces.

En el 2018 esa fotografía sería reconocida con el Premio Nacional de Periodismo.

Pero para Pedro, la foto que tiene un valor más importante fue la del rescate del cuerpo de Erik Gaona. Erick había salido del edificio donde trabajaba en el momento del temblor pero 40 minutos después decidió entrar a recoger su cosas. Y el edifico se vino abajo.

La hermana de Erick tomó un alta voz y le gritaba a la montaña de escombros, todo el día dando ánimo a su hermano. Pedro se enteró de ello con su esposa viendo y llorando esa historia frente al televisor.

La policía militar custodia un edificio derribado por un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro de México dañando edificios, cortando el suministro eléctrico y causando alarma en toda la capital. Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: © Hector Vivas/Getty Images

Voluntarios retiran escombros del supermercado donde se encontraron personas fallecidas en el barrio San Gregorio Atlapulco de la Delegación Xochimilco. Un poderoso terremoto de 7.1 sacudió el centro de México el martes 19 de septiembre, colapsando casas y puentes a lo largo de cientos de millas, matando al menos a 273 personas. Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017. Foto: © Gary Coronado / Los Angeles Times via Getty Images

Al otro día Getty Images le solicitó a Mera ir a cubrir ese edificio. Y ahí estuvo haciendo fotos con un nudo en la garganta, con lágrimas en los ojos que opacaban su mirar a través del lente cuando sacaron el cuerpo de Erik sin vida y la voz del megáfono se apagaba, no sin antes dar las gracias a todos por toda la ayuda y haber llevado comida.

“Para mí fue uno de los momentos más difíciles que he trabajado. He cubierto cosas del narco, enfrentamientos, huracanes, derrumbes, deslaves y jamás me había conmovido de esa manera. Yo le llamo el recorrido del dolor en esos tres días, porque todo lo que retratas, todo lo que ves, los vas acumulando dentro de ti y eso de alguna manera lo reflejas en tus fotos”, asegura Pedro.

Pedro cubrió el sismo tres días en diferentes lugares de la Ciudad de México. Registró el edifico derruido de la calle de Durango donde vivía el fotógrafo Wesley Bocxe quien llegó por primera vez a México un 20 de septiembre de 1985 para cubrir la tragedia. 32 años después quedaría atrapado en el derrumbe junto a su esposa. El saldría gravemente lesionado pero su esposa apareció muerta entre los escombros.

Durante 20 años de trabajo Pedro siempre ha peleado por la foto ante los obstáculos de las autoridades. Porque su obligación es llevar la fotografía al medio para el que trabaja. Pero cuenta que esta vez fue diferente, muy peculiar. Que a todos los lugares que fue a cubrir del sismo siempre le abrieron las puertas. Este vez no tuvo que discutir con ningún marino, ni con policías, ni con bomberos, ni soldados, para entrar a las “zonas cero”.

Vista aérea de un edificio colapsado después del terremoto de magnitud 7.1 del martes 19 de septiembre en la Ciudad de México. México, 22 de septiembre de 2017. Foto: © Manuel Velasquez/Anadolu Agency/Getty Images

Un bombero descansa mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate después de un poderoso terremoto de magnitud 7.1 que azotó la Ciudad de México. 20 de septiembre de 2017. Foto: © Daniel Cardenas/Anadolu Agency/Getty Images

“De alguna de alguna manera esa tranquilidad con la que yo salí a trabajar a hacer mi recorrido de dolor me abrió las puertas. Además uno ya no es ningún joven como para estar subiendo arboles trepando otros edificios, también el físico ya no te da. La verdad es que yo pude acceder sin problema, siempre me encontré alguien que me ayudó, sólo no estorbes”, rememora Pedro.

Hubo compañeros de Pedro en Getty Images que trabajaron varios días sin descanso como Héctor Vivas con quien tuvo mucho contacto eso días y quien realizó mucha fotografía con drone y llevaba tres días sin dormir.

Rescatistas, bomberos y miembros del ejército trabajan después del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro de México el 19 de septiembre. Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017 Foto: © Alfredo Martinez/Getty Images

“Toda la serie del sismo está plasmada de miedo, de dolor, de incertidumbre de sentimientos de este tipo que a la vez generaron otro tipo de sentimientos más positivos creo yo”, sentencia Mera.

El se queda con la reflexión de estar siempre preparados, de la prevención para nosotros mismos, tener las medidas de emergencia ante un suceso que está fuera de nuestras manos. Para los fotógrafos jóvenes recomienda que hagan las cosas con el estomago, que vinculen su mirada con todo lo que sienten y lo haga con base a mucho trabajo, finaliza el fotógrafo.

1985

Voluntarios y miembros de la policía buscan víctimas tras el terremoto. Ciudad de México, 19 de septiembre de 1985. Foto: © Sergio Dorantes/Sygma via Getty Images

El 19 de septiembre a las 7:17 de la mañana, Sergio Dorantes se encontraba en camino a la Secretaría de Gobernación para cubrir una conferencia de prensa. El fotógrafo mexicano con experiencia en coberturas de conflictos internacionales, que entonces trabajaba para la revista norteamericana Newsweek, manejaba un automóvil Mustang 1980 cuando repentinamente vio cómo todo comenzaba a moverse violentamente en su derredor.

Detuvo la marcha como otros automovilistas que transitaban sobre el eje 4 Sur, Xola, la altura de Bolívar. Vio caer vidrios y ventanas de edificios de 4, 5 o 6 pisos. Dio cuenta también de cómo se levantaban nubes de polvo arriba de esos edificios. Escenas que le recordaban los bombardeos en el Líbano.

“Esto esta muy grave, se están cayendo edificios, entonces continué manejando, era una locura, la gente corría, todo el mundo se atravesaba, todo el mundo se estacionaba en el eje central, algo muy difícil, el agua brota del pavimento”, recuerda Sergio.

Edificios colapsados tras el terremoto de la Ciudad de México. Septiembre de 1985 Foto: © Nik Wheeler/Corbis via Getty Images

Secuelas del terremoto, del 19 de septiembre, en la Ciudad de México. 24 de septiembre de 1985. Foto: © John Downing/Getty Images

Comenzó a hacer registro de lo que veía en el camino. Llevaba consigo, 2 cámaras, 5 lentes y 12 rollos de película con emulsiones de color y blanco y negro en su en su mochila.

Vio el edificio de la SCOP colapsado y en llamas, la gente salía cubierta de polvo “como fantasmas”. A una cuadras de ahí, en lado poniente de avenida Universidad, hubo otro edificio de 7 pisos derrumbado que fotografió extensivamente.

Capturo el momento de personas atrapada entre gruesas capas de concreto. Situación que enojó a las voluntarios que intentaba desesperadamente ayudar con todo lo que tenia a su alcance.

“La gente se molestó mucho conmigo, yo me movía rápidamente, me trepaba para hacer fotos de diferentes ángulos, la gente me insultaba, ¿por qué toma fotos? Ayuda, me decían. Pero qué podían hacer de más un par de manos, no vamos a poder levantar toneladas de concreto. Hubiera querido ayudar, lo pensé, pero mi obligación era hacer fotografías”, enfatiza Dorantes.

Rescatistas excavan entre los escombros del Hospital Juárez después del terremoto. Ciudad de México, 24 de septiembre de 1985. Foto: © Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images

Fotografía área , de un sector de la Ciudad de México, tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Foto: © John Barr/Liaison

Una de la imágenes que más le marcaron es la de una pareja atrapada por una gruesa trabe que posiblemente murió mientras él hacía las fotos. Dice que los vió aún con vida, la espalda del hombre estaba desgarrada, la mujer con la pierna rota y su cuerpo bajo el escombro. Sergio atestigua que estaban tomados de la mano. Los esfuerzos de la gente por ayudar eran impotentes. Afirma que esa imagen que se llevará a su tumba porque todo el tiempo la tiene presente, le trae recuerdos muy tristes y muy dolorosos.

Dorantes ya había visto morir gente en los conflictos de el Irlanda del Norte, en Líbano y en el Sahar Español pero aun con esa experiencia dice que siempre es demasiado impactante.

En 1985, el fotógrafo tenía 39 años y 10 de experiencia en coberturas internacionales. Residía en Londres pero decidió regresar a México por que representaba una gran oportunidad de vender su trabajo a medios internacionales.

Sergio se fue enterando de más tragedias de la ciudad a través de un pequeño radio portátil de transistores que siempre cargaba en una de las 25 bolsas del chaleco beige de fotógrafo. Todos noticieros estaban dando amplia cobertura de lo sucedido.

Así fue como supo de la caída el edificio Nuevo Leon en Tlaltelolco, el desplome del Hotel Regis de la Alameda, el café Superleche en San Juan de Letrán, escuchó lo de las costureras en Fray Servando e Izazaga entre otras desgracias.

Con esa información continuó recorriendo la ciudad y con lo aprendido en Europa, siempre llevaba en la cajuela del auto un letrero adherible del un metro largo con la palabra de “Prensa”, mismo que pegó en el parabrisas del auto. Con ello siguió de cerca a las ambulancias que se dirigían hacia el Centro Histórico y a pesar de los bloqueos de la autoridades pedía que lo dejaran pasar identificándose con sus credenciales de prensa.

Secuelas del terremoto en la Ciudad de México, 24 de septiembre de 1985 . Foto: © John Downing/Getty Images

Dos rescatistas con un perro de búsqueda entre los escombros de un edificio de la Ciudad de México. , Septiembre de 1985. Foto: © Jörg Schmitt/picture alliance via Getty Images

Le tocó registrar el momento en el que, derrumbado y humeante el Café Superleche, explotaron tanques de gas. Después se dirigió al Hotel Regis que se estaba quemando y en el cual ya había mucha prensa nacional y extrajera por lo que inmediatamente se dirigió a Tlatelolco donde hizo fotografías muy impresionantes.

Le tocó ir la hospital Juárez que esta destruido y lleno de heridos, donde tuvo mucha suerte. Cuenta que los doctores de dieron permiso para entrar a la zona a pesar que la gente veía a la prensa con mucho recelo. “Nos veían como buitres”. Habló con los Médicos mostrando para quien trabajaba.

En el transcurso del día se alimentó de comida chatarra que encontraba en el camino.

Con esos 12 rollos película trabajó hasta las 5 de la tarde. Tuvo que ser muy preciso y económico en cada una de sus tomas.

Regresó a su departamento por más película. Ahí descubrió que no podía hacer llamadas al extranjero porque se había caído la torre de microondas de la calle El Buen Tono.

Ya en la noche recorrió más hospitales, fue a la Cruz Rojas, al hospital Vicente Leñero, todos los servicios médicos estaban saturados, pasillos llenos con gente herida. No había luz en algunos casos y se iluminaban con quinqués o velas. Reinaba un caos total. No había tantos doctores y enfermeras. “Fue un suceso traumático”, reflexiona Sergio.

Rescatistas encuentran un cuerpo entre los escombros después del temblor del 19 de septiembre de 1985 que sacudió a la Ciudad de México. 24 de septiembre de 1985. Foto: © Roland Neveu/Liaison

Los cuerpos de las víctimas las reúnen en un estadio de Beisbol del Seguro Social después del terremoto. Foto: © Sergio Dorantes / Sygma vía Getty Images.

Fueron tanto los muertos que El Parque de Beisbol del Seguro Social fue improvisado, desde las 10, 11 de la noche, como morgue para recibir y meter en ataúdes de madera a todos los cuerpos de hombres mujeres y niños sin identificar. Se hicieron colas muy largas de gente para pasar a reconocer a los cuerpos. “El olor de la descomposición del cuerpo humano es muy intensa. Era difícil mantener tus sentidos balanceados y seguir fotografiando sin que sintieras empatía y dolor por toda esa gente”. Recuerda Dorantes.

Exhausto trabajó hasta las dos de la mañana en el que decidió ir al aeropuerto para mandar los rollos de película fotográfica a los clientes en sobres de plomo para protegerlos de los rayos X de la revisiones aeroportuarias. Pero para su sorpresa no había vuelos. Los vuelos de llegada a la Ciudad de México eran desviados a Guadalajara, Monterrey o Acapulco. Los vuelos de salida estaban vendidos para otros días.

El terremoto del 85 cambió su vida. Por un lado le tocó vivir las desgracias de mucha gente humilde “no se cayeron casas o edificios en Polanco, se cayeron edificios de la colonia Doctores, de la Buenos Aires, del Centro Histórico, Tlaltelolco”. Pero por otra parte le produjo una derrama económica muy importante. Logró colocar y vender la exclusiva de su material fotográfico a muy buen precio. No ha revelado en cuánto fue eso.

Pidió dinero prestado, endeudó sus tarjetas de crédito, hasta empeñó su reloj para completar 15 mil dólares para rentar un avión charter a Houston y poder llevar el material fotográfico al extranjero.

En Houston pudo hablar a Nueva York para negociar con Newsweek y con Time. Pero fue Newsweek quien le hizo una gran oferta. Posteriormente, como era asociado de la agencia Sigma logró distribuir sus fotografías a todo el mundo.

Rescatistas exhaustos por las labores de búsqueda tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Ciudad de México, Septiembre de 1985 Foto: © Raphaël GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images

“Hicieron copias de todo lo que llevaba y las enviaron en el Concorde a Europa y después al lejano oriente: Japón, Australia, a todo el mundo”, remarca Dorantes.

Sergio presume del haber sido el primer fotoperiodista en publicar fotografías de los sismos del 85 en el extranjero.

También con su trabajo realizó una “derrama social” así lo llama. Fue padrino de los 9 niños que sacaron con vida del Hospital Juárez. El pabellón de las incubadoras se vino abajo y sólo 9 de ellos sobrevivieron. Los apoyó durante 6 años.

Selección de fotografías: Miriam Sánchez Varela.

