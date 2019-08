Macron pide a las potencias movilizarse para salvar el Amazonas

Notimex.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó este sábado a una “movilización de todas las potencias” para ayudar a sofocar los incendios que asolan la selva del Amazonas e invertir en la reforestación, en un discurso previo a la apertura oficial de la cumbre del G7 en Biarritz, suroeste del país.

“Debemos responder al llamado de los bosques (…), del Amazonas, nuestro bien común (…) y por lo tanto vamos a actuar”, declaró el jefe de Estado, en un discurso televisado de 10 minutos y pronunciado desde el faro de Biarritz.

“En el Amazonas vamos a lanzar no sólo un llamado, sino una movilización de todas las potencias presentes en Biarritz, en asociación con los países de la Amazonia, para luchar contra estos incendios e invertir en la reforestación”, agregó.

Au cœur de ce #G7Biarritz : le climat et la biodiversité. L’océan et la forêt qui brûle en Amazonie nous appellent. Il nous faut leur répondre. Et de manière concrète.

Sur ces sujets, le temps n’est plus aux paroles, mais aux actes. Voici ceux que je défendrai : pic.twitter.com/0LVNrXKiUP

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2019