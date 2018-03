Mal uso de datos es un error que debemos corregir: Zuckerberg

Tal como se esperaba, Mark Zuckerberg rompió el silencio al pronunciarse públicamente sobre el escándalo por la obtención irregular y mal uso de datos personales de usuarios de Facebook por parte de la consultora Cambridge Analytica, y reconoció que hubo errores que permitieron que eso pasará y que la compañía hará todo lo posible por resolver esta situación.

Sin embargo, ésta no es la primera vez que el joven empresario reconoce errores en esta red social. Como cada enero desde 2009, el CEO de Facebook ha declarado públicamente sus propósitos para Año Nuevo y para 2018 había prometido solucionar los problemas en la plataforma y proteger a su comunidad. Todo indica que no le está yendo bien con esa meta.

“Cometemos demasiados errores para hacer cumplir nuestras políticas y prevenir el uso indebido de nuestras herramientas”, escribió el pasado 4 de enero.

La crisis desatada a raíz del caso Cambridge Analytica evidenció la deficiente protección de los datos personales de los usuarios por parte de Facebook, y al respecto Zuckerberg dio a conocer una serie de medidas que se adoptarán para restablecer la confianza en la popular red social.

“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirle. He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder”, escribió el joven empresario en un mensaje publicado en el muro de su perfil personal en Facebook, en momentos en que la red social se enfrenta a una situación crítico para recuperar la confianza de los usuarios y los reguladores sobre la integridad de su contenido y la seguridad de su sistema publicitario.

Explicó que la compañía tomó hace años las acciones más importantes para evitar que esto vuelva a suceder, pero reconoció que hubo errores y que había que hacer algo más al respecto en lo que calificó no sólo una violación de la confianza entre los implicados (Facebook, Cambridge Analytica y Aleksandr Kogan), sino también una “violación a la confianza” entre la red social “y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que nosotros lo protegemos. Tenemos que arreglar eso”.

Asimismo, dijo que la compañía aprenderá de esta experiencia para hacer más segura su plataforma y hacer que su comunidad sea más segura para todos.

Indicó que Cambridge Analytica puede no haber borrado los datos como había certificado hace un par de años, por lo que le ha prohibido usar cualquiera de sus servicios. Añadió que la consultora afirma que ya borró los datos y accedió a someterse a una auditoría forense para confirmarlo, y que está trabajando con los reguladores en la investigación.

Zuckerberg también trazó en su mensaje las acciones que se tomarán inmediatamente para restituir la confianza en esta red social:

1.- Investigará todas las aplicaciones que tuvieron acceso a grandes cantidades de información y realizará una auditoría completa de cualquier aplicación con actividad sospechosa, advirtiendo que cerrará sus puertas a cualquier desarrollador que no esté de acuerdo con dicha revisión, así como a los que hayan “abusado de la información de identificación personal”.

2.- Restringirá el acceso a los datos de los desarrolladores aún más para prevenir otros tipos de abuso y reducirá los datos que el usuario otorga a una aplicación (solo nombre, foto del perfil y dirección de correo electrónico). Añadió que en los próximos días se anunciarán más cambios al respecto.

3.- A partir de abril se mostrará una herramienta en la parte superior de la sección de noticias de sus usuarios en la que se verán las aplicaciones que ha usado y facilitará la opción para revocar los permisos de esas aplicaciones.

“Empecé Facebook, y al final del día soy responsable de lo que pasa en nuestra plataforma. Hablo en serio acerca de hacer lo que se necesita para proteger a nuestra comunidad. Si bien esta cuestión específica que involucra a Cambridge analytica ya no debería suceder con nuevas aplicaciones hoy, eso no cambia lo que pasó en el pasado”, señaló Zuckerberg.

“Sé que hace falta más tiempo para arreglar todos estos asuntos de los que nos gustaría, pero te prometo que vamos a trabajar a través de esto y construir un mejor servicio a largo plazo”, finalizó el creador de la popular red social.

La crisis de Cambridge Analytica no solo ha provocado una respuesta por parte de los molestos usuarios de Facebook. También ha preocupado a los inversionistas. La compañía perdió más de 60,000 millones de dólares en valor de mercado en dos días, cayendo casi un 7% el lunes, la mayor caída en casi cuatro años.

