Zuckerberg, listo para explicar el escándalo que cimbra a Facebook

Mark Zuckerberg tiene la intención de pronunciarse públicamente en las próximas 24 horas sobre la polémica por la obtención irregular y mal uso de datos personales de usuarios de Facebook por parte de la consultora Cambridge Analytica, según informó una fuente cercana a Zuckerberg al sitio de noticias americano Axios.com (en inglés).

Actualización | Mal uso de datos es un error que debemos corregir: Zuckerberg

La abrupta pérdida de valor de las acciones de Facebook en la bolsa, calculadas en casi 50,000 millones de dólares en menos de una semana, así como la consternación mediática y las alarmas encendidas en instituciones políticas de Europa y EU, estarían detrás de la decisión del empresario de dar la cara para recuperar la confianza en la red social, informa el digital.

Precisamente esta mañana, el presidente del parlamento europeo (PE), Antonio Tajani, pidió a Zuckerberg que compareciera ante ese cuerpo legislativo para dar explicaciones sobre qué sucedió y cómo se utilizaron datos de usuarios para influenciar campañas electorales.

“El mercado europeo es el mayor en el mundo, con 500 millones de personas. Por esto, invitamos al señor Zuckerberg para que explique al PE qué sucedió. Queremos saber la verdad porque es inaceptable que alguien utilice datos personales que son cedidos a una compañía fiable como Facebook para distintos propósitos”, afirmó en una declaración en video publicada en la página oficial del PE.

#Facebook data crisis: “It is unacceptable that someone uses personal data given to a trusted company like Facebook for a different purpose,” says @EP_President Download VIDEO of declaration https://t.co/dRaeBTlqRy

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.

— Antonio Tajani (@EP_President) March 20, 2018