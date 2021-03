Mario Marín obtiene suspensión definitiva contra auto de formal prisión

A Mario Marín Torres, exgobernador priista de Puebla y conocido como el “góber precioso”, un juez federal le concedió una suspensión definitiva contra el auto de formal prisión que se le dictó por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, esto, dentro de la causa penal 26/2018.

Marín inició un juicio de amparo en el que reclamó actos privativos de la libertad y violación a los derechos constitucionales 1,14,16,19,20, 102 Y 133 y la jueza tercera de Distrito, Ana María Nava, concedió una suspensión definitiva en contra del auto de formal prisión contra el exfuncionario.

Esta medida cautelar no significa la libertad de Mario Marín, pese a que la jueza no hizo públicos los efectos que tendrá el recurso, sin embargo, programó una audiencia para el 18 de marzo próximo, donde la impartidora de justicia resolverá si concede o no el amparo al político poblano.

El 10 de febrero, el juzgado segundo de distrito de Quintan Roo dictó formal prisión al “góber precioso” por el delito de tortura, sin beneficio a libertad bajo fianza, luego de que el 3 de febrero fuera detenido en Acapulco y trasladado a dicho estado del sureste.

Mario Martín fue gobernador de Puebla de 2005 a 2011 y fue acusado por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, como parte de una red de pornografía y pederastia, al lado del empresario Kamel Nacif Borge.

En el expediente de Mario Marín se indica que fue el autor intelectual y líder de una estructura organizada de poder con la cual favoreció a su amigo Kamel Nacif, quien se dijo afectado tras la publicación de Los demonios del edén, de la periodista Lydia Cacho.

Según la investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Kamel Nacif pidió a al exgobernador Mario Marín un castigo para Cacho por su libro y difundir el tema.

Mario Marín, aprovechándose de su poder como mandatario en el estado, usó a la policía judicial de Puebla para ejecutar una orden de aprehensión por difamación contra Lydia Cacho, quien durante el traslado a dicha entidad fue amenazada y torturada, esto fue el 16 y 17 de diciembre de 2005.

