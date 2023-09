Mark Zuckerberg a fondo: habla de IA y esa pelea MMA con Elon Musk que nunca sucederá

Sentado en una sala de conferencias con paredes de vidrio apodada El Acuario, Mark Zuckerberg realiza un análisis de costo/beneficio sobre el tema que le ha traído titulares este año: las artes marciales mixtas. Hoy en día, se centra en los disparos a la cabeza frente a los disparos al cuerpo. “Recibir un golpe en la cara no duele mucho”, dice inexpresivamente. “Simplemente causa daño cerebral”.

La pelea en jaula con Elon Musk, que obviamente nunca iba a suceder (“Supuse que no lo haría”) devolvió a Zuckerberg al espíritu de la época de la manera más estúpida, pero también sirvió a un propósito comercial: durante gran parte de su carrera, ha socavado sus logros monumentales al atravesar un pantano de pasos en falso y escándalos que paralizan la democracia. Así que el problema de Musk era poco común: una oportunidad de actuar como héroe frente al petulante villano del CEO de Tesla, para demostrar que el ex “pequeño CEO” de Facebook se ha convertido en el estadista de Meta.

“Lo que determina tu destino no es un competidor”, dice. “Así es como se ejecuta”.

FOTO DE GUERIN BLASK PARA FORBES

Esta reflexión es oportuna. Zuckerberg cumplirá 40 años el próximo mes de mayo, con una fortuna estimada en 106,000 millones de dólares, un brazo filantrópico diseñado para lograr el máximo impacto y el compromiso de transformar una de las empresas más importantes del mundo, sobre la que tiene un control casi total. En muchos sentidos, está viviendo su momento Bill Gates. Al igual que Zuckerberg, Gates abandonó Harvard para construir una empresa tecnológica de importancia histórica. Al igual que Zuckerberg, era el rostro del chico maravilla nerd de su campo. Al igual que Zuckerberg, generó admiradores, enemigos y preocupaciones antimonopolio en su brusco e implacable camino hacia la cima.

Y luego, a los 40 años, Gates cambió el guión. Transformó su imagen de monopolista impenitente a benefactor global, y su empresa y su legado ganaron gracias a ello.

Entonces, ¿cómo sería eso para Zuckerberg? Su amigo y colega, el fundador de Spotify, Daniel Ek, describe un arco narrativo que nos lleva al momento actual.

Está “The Social Network Mark”, dice Ek, un guiño a la película de 2010 que retrataba al fundador de Facebook como un genio arrogante y engañoso. Luego está “Cambridge Analytica o ‘el malvado Mark’”, dice, refiriéndose al escándalo de recopilación de datos de la empresa.

Lo que nos lleva a la Marca de hoy. “Es mucho más auténtico en su personalidad pública”, dice Ek, quien enfatiza que sus tres Marcas reflejan la percepción pública, no su propia opinión. “Ha aprendido mucho en estos últimos años y tiene un nuevo fuego en el estómago. Se ha dado cuenta de que necesita actuar responsablemente porque tiene esta enorme plataforma… Pero todavía queda algo del viejo Mark, que apuesta por cosas a pesar de que todo el mundo le dice ‘esto nunca va a funcionar’”. En particular, lo que probablemente será una inversión de 100,000 millones de dólares en un mundo virtual fantástico pero aún no probado llamado el metaverso que puede que no dé sus frutos hasta dentro de siete años, si es que alguna vez lo hace.

MISIÓN IMPOSIBLE | Con su esposa, la pediatra Priscilla Chan, Zuckerberg ha asumido un objetivo potencialmente sísifo: ayudar a la ciencia a curar, gestionar o prevenir todas las enfermedades para finales de siglo. Chan dice: “Hablamos de cosas que no podíamos imaginar que fueran ciertas en la vida de nuestros hijos”. META



Zuckerberg ha adoptado una “visión del mundo de las artes marciales”, personalmente y para Meta, dice. Eso habla de respeto, propósito, disciplina y muchos otros clichés de los libros de texto de gestión. Pero en última instancia, este tercer Zuckerberg, más maduro, se apoyará en otro principio de las MMA: la autoconciencia. “Cuando participas en una competencia, no estás peleando contra otra persona, estás peleando contigo mismo, ¿verdad?” él dice. “Solo estás tratando de ser una mejor versión de ti mismo”.

Zuckerberg tiene un margen de maniobra extraordinario mientras persigue esta reinvención. Profesionalmente, nadie puede decirle qué hacer. Facebook tiene una estructura de acciones dual que le da un control incuestionable. Actualmente, posee el 99% de las acciones Clase B con súper derecho a voto y tiene el 61% del poder de voto total, lo que lo hace indiscutible y en gran medida irresponsable.

“¿Puedes reunir a todos los demás accionistas comunes para que voten en contra de Mark?” pregunta su amigo y cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz. “No, no puedes”.

Este fue el movimiento fundacional de Social Network Mark, sugerido nada menos que por el cofundador de Napster y ex presidente de Facebook, Sean Parker, y resumido en las primeras tarjetas de presentación de Zuckerberg, que decían SOY CEO, PERRA. En los días primordiales de Facebook, se reforzó la necesidad de controlar el propio destino. Zuckerberg recuerda el momento en 2006 cuando Yahoo ofreció mil millones de dólares para comprar Facebook, luego sólo dos años orejas viejas. “Cuando no quise vender la empresa, creo que los inversores pensaron: ‘¿Quizás deberíamos conseguir un equipo diferente?’, y fue como, ‘Oh, bueno, no puedes’”, dice, riendo en voz baja.

Es comprensible que Zuckerberg vea esto como una característica, no como un error. “Hay muchas empresas en el mundo que tienen mucho capital, pero que no tienen el liderazgo o la estructura de la junta directiva que les permita hacer grandes apuestas en el futuro”, dice. “Somos una empresa controlada por sus fundadores”.

Sin duda, eso ha ayudado a Facebook a realizar varias adquisiciones que antes se consideraban audaces pero que ahora se ven con respeto (WhatsApp), curiosidad (Oculus) o asombro (Instagram, una de las mejores compras corporativas de este siglo).

Sin embargo, estos éxitos, cuando Facebook salió a bolsa con una capitalización de mercado de casi 82,000 millones de dólares en 2012, también llevaron al período Evil Mark, que se puede resumir en una palabra: arrogancia. A mediados de la década de 2010, Zuckerberg recorrió el Medio Oeste en una gira de escucha con pescadores, agricultores y bomberos. Mientras tanto, en Menlo Park, California, su empresa, que conecta al mundo mejor que cualquier otra, estaba siendo utilizada para atacar la democracia a una escala mayor que cualquier otra.

Es algo serio: en 2014, el algoritmo de Facebook amplificó los llamados a la violencia étnica en Myanmar que ayudaron a incitar al genocidio contra la minoría rohingya. En 2016, Cambridge Analytica, consultora de la campaña de Donald Trump, utilizó indebidamente datos recopilados de Facebook con la intención de crear perfiles de votantes antes de las elecciones presidenciales. Ese mismo año, Rusia, en esencia, convirtió a Facebook en una herramienta antidemocracia que induce discordia. En 2021, la denunciante Frances Haugen reveló que los líderes de Facebook sabían el daño que podían causar sus productos y, de todos modos, priorizaron las ganancias y el crecimiento.

“El legado de Mark Zuckerberg será el papel clave que desempeñó su empresa en el socavamiento de la democracia”, dice el capitalista de riesgo Roger McNamee, uno de los primeros inversores de Facebook (y ex inversor de Forbes) que se ha convertido en un crítico abierto. “Sin Facebook, el mundo entero sería completamente diferente… y mucho mejor. Para alguien que tuvo tantas oportunidades de hacer el bien, esto es una tragedia”.

LA FABULOSA FORTUNA DE ZUCKERBERG

En 2008, a los 24 años, el fundador de Facebook fue el multimillonario más joven en unirse a The Forbes 400. Siete años después, fue el más joven en estar entre los diez primeros.

A esto, Zuckerberg, quien originalmente descartó las preocupaciones sobre la interferencia en las elecciones de 2016 en Facebook como una “idea loca”, incluso cuando estaba ocurriendo ante sus narices, dice: “Ciertos gobiernos alrededor del mundo seguirán intentando llevar a cabo diferentes campañas como esta. ”, y agregó: “Creo que nuestros equipos se han vuelto mucho más sofisticados a la hora de lidiar con esto”.

Eso es todo lo que probablemente obtendremos. El control del voto lo protege en gran medida de otras consecuencias además de las disculpas. “No adoptamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un gran error”, dijo en una audiencia en el Congreso en 2018, disculpándose por el escándalo de Cambridge Analytica. “Fue mi error y lo siento. Empecé Facebook, lo administro y soy responsable de lo que sucede aquí”.

Pero la responsabilidad y la rendición de cuentas son diferentes. Especialmente cuando las gigantescas firmas de activos que lo respaldan, incluidas Vanguard, BlackRock y Fidelity, ven que, a pesar de los tropiezos, ha brindado un historial indiscutiblemente excelente para los accionistas. En los últimos tres años, las acciones de Meta se han quedado atrás del S&P 500 en casi 16 puntos porcentuales, pero superaron al índice en 31 y 367 puntos porcentuales en cinco y diez años, respectivamente.

Las dictaduras benévolas pueden, en teoría, producir grandeza. “Simplemente no hay muchos lugares en el mundo donde se puedan hacer el tipo de apuestas a largo plazo que tenemos”, dice correctamente Zuckerberg. Pero sin conciencia de sí mismo, esa benevolencia se parece más al “malvado” Mark al que se refería Ek, especialmente si el reinado del CEO podría exceder el medio siglo.

“Creo que voy a dirigir Meta durante mucho tiempo”, dice Zuckerberg.

Es difícil determinar con precisión la maduración de alguien, pero al observar a Zuckerberg y al tercer Mark, sería peor pensar en septiembre de 2021.

Las acciones de Facebook habían alcanzado su máximo histórico. La empresa valía ahora casi 1.1 billones de dólares, y el propio Zuckerberg valía unos 136,000 millones de dólares. Su avance hacia el metaverso avanzaba a buen ritmo. El mes siguiente anunció la decisión de cambiar el nombre de Facebook a Meta Platforms, apostando su marca a que el metaverso se convertiría en el futuro de la informática, la definición misma de una gran apuesta impulsada por el fundador.

Luego vino el ajuste de cuentas. Durante los siguientes 14 meses, las acciones de Meta se desplomaron un 75% a medida que los ingresos anuales cayeron por primera vez, y los ingresos netos en 2022 cayeron un 41%. La fortuna de Zuckerberg se desplomó a 33,000 millones de dólares. La actualización de privacidad de 2021 de Apple para su sistema operativo móvil, iOS, que dificultó que las empresas de tecnología rastrearan a los usuarios en todas las aplicaciones, influyó. Otro culpable: la competencia de TikTok.

Entonces, el año pasado, Zuckerberg hizo algo diferente. No seguir adelante. No hay disculpas tardías y poco entusiastas. En cambio, se movió. Después de llevar su fuerza laboral de 33,600 a 87,000 en cuatro años, Zuckerberg anunció en noviembre pasado despidos de más de 11,000 empleados (el 13% de la empresa) y luego añadió otros 10,000 a esa cifra en marzo. “El año pasado tomamos algunas decisiones realmente difíciles”, afirma rotundamente. “Obviamente no es lo que quieres hacer”.

“Intentamos configurar el marco operativo de la empresa con dos objetivos”, continúa. “Uno era prepararnos para operar de manera más eficiente y construir mejores productos más rápido. La otra era asegurarnos de que tenemos el espacio financiero para amortiguar cualquier obstáculo que encontremos en el camino para que podamos continuar invirtiendo en la visión de largo plazo, que en su mayor parte son estas dos grandes inversiones que estamos haciendo en La IA y el metaverso”.

La visión no cambió, incluso si algunos ya han descartado el metaverso como un fracaso y Zuckerberg ha dicho públicamente que pasará una década antes de que gane dinero. Meta ya ha acumulado unos 40,000 millones de dólares en pérdidas operativas por su apuesta por la idea de un universo virtual alternativo liderado por su brazo Reality Labs, pero Zuckerberg sigue apostando todo. Como el caso de una empresa difícil: Horizon Worlds, una aplicación de realidad virtual gratuita para sus cascos Quest VR que se suponía presagiaría una era de experiencias inmersivas y conferencias telefónicas de realidad virtual, supuestamente no logró alcanzar su objetivo para 2022 de 500,000 usuarios activos mensuales, alcanzando menos de 200,000, según un documento interno citado por el Wall Street Journal en febrero. Incluso Zuckerberg admite que Horizon Worlds no es tan retentivo como debería ser. “Una cosa es decir: ‘Está bien, ésta es una experiencia impresionante’”, dice. “Otra es decir: ‘Quiero hacer otra reunión así cada semana’”.

“Probablemente haría una inversión diferente en Reality Labs, por ejemplo, si fuera yo quien tomara todas las decisiones”, añade Susan Li, directora financiera de Meta.

Li señala que su comentario no sorprenderá a Zuckerberg, quien fomenta ese debate. Y cuando asimiló las críticas y corrigió el rumbo, los mercados respondieron. El valor de las acciones de Meta se ha más que triplicado desde su punto más bajo a finales de 2022, ayudado por alrededor de 38,000 millones de dólares en recompras de acciones desde principios del año pasado.

El consenso de los analistas proyecta un aumento del 14% en los ingresos este año a casi 133,000 millones de dólares y un enorme salto del 50% en los ingresos netos a 34,000 millones de dólares, acercándolos mucho más a su máximo de hace dos años. El consiguiente aumento de las acciones volvió a convertir a Zuckerberg en una de las diez personas más ricas del planeta.

“¿En qué estás gastando todo este dinero? “Bueno, estamos intentando colocar una supercomputadora en un par de anteojos normales”, dijo Zuckerberg al ser consultado sobre el asunto.

Para él, el metaverso es parte de una visión a largo plazo que abarca no sólo la realidad virtual y la realidad aumentada, sino también la inteligencia artificial. Al igual que Gates, quien en una entrevista de febrero con Forbes describió los avances recientes en IA como “tan importantes como la PC o Internet”, Zuckerberg ve la incorporación de la IA como un evento transformador. Y, como muchos otros gigantes tecnológicos, Meta también ha construido un gran modelo de lenguaje sobre el cual entrenar la IA que definirá su futuro. Llamado Llama 2, es de código abierto y se integrará en una variedad de productos de Meta.

“La IA abarcará todo”, afirma, delineando un nuevo mundo ahora familiar que comienza con asistentes inteligentes y termina con hologramas de nuestros colegas en reuniones de negocios. Zuckerberg también considera que la IA impulsará un nuevo conjunto de productos que, según se informa, incluyen “personajes” de chatbot.

Reconoce que la IA es otra de esas costosas apuestas de futuro. Pero él es el único accionista de Meta que importa y tiene mucha paciencia. “Mire, llevará más tiempo llegar a las gafas de realidad aumentada completas. Y a eso se destina un gran porcentaje del presupuesto de Reality Labs. Entonces, cuando la gente dice: “¿En qué estás gastando todo este dinero?”, es como: “Bueno, estamos tratando de colocar una supercomputadora en un par de anteojos normales”.

Si Meta logra hacerlo primero de manera convincente, podría definir un nuevo mercado. Si no es así, será un fracaso rápido y costoso como muchos antes: el teléfono de Facebook, el dispositivo de videochat Portals ahora abandonado, el fallido intento de criptomoneda Libra.

“Nuestra experiencia vivida aquí son fracasos, fracasos constantes, hacer constantemente cosas que creemos que a la gente le encantará”, dice el director de tecnología de Meta, Andrew “Boz” Bosworth. “Y no los aman y nos dejan preguntándonos: ‘¿Por qué no amas esto?’. Hacemos esa pregunta con rigor. Y luego iteramos y iteramos y iteramos hasta que encontramos el producto adecuado al mercado. Eso es algo en lo que somos muy buenos”.

Si las dos primeras marcas se basan en la percepción pública, entonces la tercera marca seguramente se dio cuenta de cómo Gates transformó su imagen a través de las grandes obras públicas en las que comenzó a centrarse cuando tenía 40 años. Zuckerberg, que entonces tenía sólo 26 años, fue uno de los firmantes originales de Giving Pledge, la campaña encabezada por Gates y Warren Buffett que pide a los multimillonarios que se comprometan a gastar al menos la mitad de su fortuna en filantropía.

“Bill cree firmemente que si quieres hacer bien el trabajo filantrópico como disciplina, si quieres ser bueno en ello cuando seas mayor, necesitas practicar”, dice Zuckerberg.

En 2015, justo antes del nacimiento de su hija, Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, le escribieron una carta comprometiéndose a donar el 99% de sus acciones de Facebook a su misión filantrópica, más tarde denominada Iniciativa Chan Zuckerberg. Hoy esas acciones valen unos 103,000 millones de dólares (más los 4,200 millones de dólares que ya han regalado). Si siguen adelante, y no hay indicios de que no lo harán, CZI surgirá como uno de los esfuerzos filantrópicos más grandes del mundo, solo superado por el de Gates y su ex esposa, Melinda French Gates, y posiblemente mayor dependiendo del desempeño futuro de Meta.

Chan describe a CZI como “una oportunidad increíble”. Está constituida de manera no tradicional como una sociedad de responsabilidad limitada que, además de donar dinero, realiza inversiones de riesgo en empresas con fines de lucro que se alinean con sus objetivos. También financia el trabajo de promoción. La configuración de la LLC significa que Zuckerberg y Chan no obtienen una exención fiscal inmediata ni tienen que revelar sus actividades. Pero cuando transfieren activos de la LLC a la fundación benéfica de CZI, que tiene 7,000 millones en activos (según su declaración de impuestos más reciente), la pareja obtiene una deducción de impuestos y una divulgación obligatoria. El audaz objetivo de CZI es ayudar a la ciencia a curar, gestionar y prevenir todas las enfermedades para finales de siglo. Puntos completos por apuntar alto, pero la realidad de administrar tratamientos es compleja. Chan no se inmuta. “Es gratificante trabajar en problemas que la gente cree que son imposibles”, afirma.

Con ese fin, CZI planea construir uno de los grupos informáticos de IA más grandes del mundo para la investigación de ciencias biológicas sin fines de lucro, tratando de modelar de manera más completa varias células humanas para comprender cómo se comportan cuando están sanas y enfermas. El Instituto Chan Zuckerberg de Imágenes Biológicas Avanzadas, con sede en Redwood City, California, ya está desarrollando nuevas formas de ver las células en alta resolución para promover la detección más temprana de enfermedades.

Este pensamiento expansivo ha cambiado la forma en que opera Zuckerberg. Mientras sus entidades respaldadas por CZI estudian enfermedades, Mark Three ha adoptado el bienestar en su propia vida para aumentar su productividad, haciendo ejercicio casi todos los días y durmiendo ocho horas completas por noche. Con jiujitsu y MMA, participa en combate, pero de una manera respetuosa y más reflexiva. Y está reconociendo claramente que sus pecados de la última década podrían desaparecer si logra aunque sea una fracción de lo que el CZI ha jurado.

“Incluso si sólo un tercio de las cosas en las que apuestas funcionan”, dice, “creo que eso todavía crea un montón de valor en el mundo”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

