Matthew McConaughey tendrá una cátedra de cine universitaria

El actor y productor ganador del Oscar, Matthew McConaughey, ha decidido ampliar sus ocupaciones y ahora se ha unido formalmente a la Universidad de Texas en Austin para dar una cátedra de cine durante el otoño.

La figura destacada por trabajos como ‘Interstellar’ y ‘How to lose guy in 10 days’ se ha desempeñado como instructor visitante en el campus principal de Austin desde 2015 y la universidad dijo en un comunicado que la casa de altos estudios reconoce su “trabajo sobresaliente como maestro y mentor”.

McConaughey trabaja en una clase de producción cinematográfica para la cual desarrolló el plan de estudios del curso.

La universidad dice que McConaughey es respetado por su “disposición a trabajar con estudiantes más allá del aula”.

McConaughey obtuvo un título en cine en 1993. Ha aparecido en más de 50 películas, incluyendo Dazed and Confused, The Wolf of Wall Street y Dallas Buyers Club, por las cuales ganó un Oscar y un Globo de Oro por su papel principal.

Con información de The Guardian.

