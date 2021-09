Meditación contra estrés laboral, moda en auge en China

EFE.- En la frenética China, todo cambia a gran velocidad, y no es fácil mantener el ritmo sin que acabe pasando factura. Algunos jóvenes han tomado cartas en el asunto y, para sobrellevar el estrés diario, han redescubierto una práctica con raíces en el budismo: la meditación.

A la durísima competencia académica y laboral, los interminables horarios y los cada vez mayores costes de vida en las grandes ciudades chinas, en 2020 se sumó la pandemia de Covid-19, que, según un estudio del Centro de Salud Mental de Shanghái, provocó traumas psicológicos a casi un 35% de los chinos.

Según el portal de noticias local Sixth Tone, pese al impacto de Covid-19 en la actividad económica, durante 2020 el número de estudios de yoga subió 9%, una tendencia que –aunque no existen datos oficiales– también se ha replicado en otras prácticas similares como el mindfulness, técnica de meditación orientada a la consecución de la plena conciencia.

Lee: ¿Cómo la meditación puede ayudarte a reducir el estrés?

Huang Xinyi respondía precisamente al perfil de joven china triunfadora pero superada por el estrés: tras estudiar gestión inmobiliaria y cambiar posteriormente a moda y lujo, estuvo cinco años en París trabajando para Galeries Lafayette antes de volver a su país, donde abrió un exitoso estudio con el que ayudaba a diseñadores europeos a entrar en el mercado chino.

“A los 27 años ya había alcanzado un buen estatus financiero –explica a Efe–. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no sabía qué más hacer con mi vida. Tenía dinero, una gran carrera por delante pero no tenía una vida propia”.

Así, con la idea de “dar algo positivo al mundo en la cabeza”, dejó su vida atrás y comenzó un viaje que le llevó a aprender técnicas de mindfulness en España o Alemania, tras lo que volvió con 30 años recién cumplidos a su Shanghái natal para abrir su propio estudio, llamado Creative Shelter.

Te puede interesar: Guía Zen: Meditación para enfrentar los momentos de crisis

Un problema sin resolver

Aunque la meditación es algo que se puede hacer en casa –Huang asegura que no busca retener a sus clientes sino ayudarles a consolidar ese hábito–, la mayoría de los clientes vienen también en busca de “apoyo de grupo”.

El perfil más habitual entre los clientes de Creative Shelter es el de una oficinista de entre 23 y 45 años; en torno a 8 de cada 10 son mujeres, algo que Huang atribuye a que tienen más costumbre de cuidarse.

A este respecto, Huang apunta que se está planteando abrir sesiones solo para hombres, “para que puedan hablar de sus verdaderos sentimientos y sobre las ansiedades que no quieren compartir con las mujeres”.

No te pierdas: Top 8: Las mejores aplicaciones para aprender a meditar

“Hay un problema de salud mental que no se está abordando lo suficiente. Algunos jóvenes chinos pasan la mayoría del tiempo viendo videos porque quieren huir de la realidad, y la mejor forma de hacerlo es no haciendo nada”, alerta.

El gobierno chino parece haber tomado nota del problema, con planes específicos para promover la conciencia social sobre la salud mental o la promoción explícita del mindfulness como remedio para los traumas psicológicos de la pandemia.

Por su parte, Huang espera que cada vez haya más interés en la meditación, ya que cree que si esta práctica se extendiese a gran escala “la gente sería más compasiva y se preocuparía de los demás tanto como de ellos mismos”.

Suscríbete a Forbes México