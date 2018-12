Merkel se despide de su partido: “Ha sido un honor”

Reuters.- Angela Merkel se despidió como líder de los Demócratas Cristianos el viernes con un emotivo discurso ante sus correligionarios conservadores, reunidos para elegir a un sucesor que se convertirá en candidato a asumir también la jefatura del Gobierno.

Los principales candidatos son Annegret Kramp-Karrenbauer, una protegida de Merkel considerada como la candidata de continuidad, y Friedrich Merz, un rival de Merkel que ha cuestionado la garantía constitucional de asilo a todos los “perseguidos políticamente” y que cree que la mayor economía de Europa debería contribuir más a la Unión Europea.

An important day in European politics: German centre-right Christian Democrats are choosing a new leader in Hamburg this Friday after Merkel has decided to step down. The choice is between Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), Jens Spahn and Friedrich Merz. A thread: pic.twitter.com/0gerCQfyo8

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) December 6, 2018