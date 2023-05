Meta vende Giphy a Shutterstock para cumplir la orden de regulador británico

Reuters.- Shutterstock Inc dijo el martes que compraría la plataforma de imágenes animadas o GIF Giphy Inc a Meta Platforms Inc por 53 millones de dólares en efectivo, meses después de que el propietario de Facebook hubiera acordado desprenderse de la empresa por motivos de competencia.

El regulador británico de la competencia ordenó el año pasado a Meta que vendiera Giphy por temor a que pudiera denegar o limitar a competidores como Snapchat Inc y Twitter el acceso a algunos contenidos de la empresa comprada.

Según la prensa, Meta habría pagado 400 millones de dólares por Giphy, con sede en Nueva York, en 2020. Un año después, el acuerdo fue impugnado por la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido y su exitosa campaña constituyó la primera vez que un regulador obligó a un gigante tecnológico estadounidense a vender una empresa ya adquirida.

Las acciones de Shutterstock, que espera que el acuerdo se cierre el mes que viene, subían hasta un 4% en las operaciones previas a la apertura de los mercados.

La compañía dijo que Giphy añadiría unos ingresos “mínimos” este año y que pondría en marcha esfuerzos para aumentar los ingresos a partir de 2024.

“Este es un paso emocionante en el viaje de Shutterstock como una plataforma creativa de extremo a extremo”, dijo el consejero delegado de Shutterstock, Paul Hennessy.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Giphy presume de contar con el mayor repositorio del mundo de imágenes animadas, popularmente llamadas GIF, y stickers web que se utilizan en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y Microsoft Teams.

Sus contenidos, que también incluyen propuestas oficiales de empresas de medios como Disney y Netflix, acumulan 15,000 millones de visualizaciones diarias.

El acuerdo con Giphy permitirá acceder a unos 1,700 millones de usuarios diarios, según Shutterstock.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado