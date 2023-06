Método de PAN, PRI y PRD genera dudas a aspirantes a candidatura presidencial

La presentación del método de la alianza Va por México —integrada por PAN, PRI y PRD— para elegir a su candidato presidencial dejó dudas a aspirantes, pues aseguran no saber si se registrarán para contender.

Este proceso implicará que los aspirantes también realicen giras por todo el país como las “corcholatas” de Morena.

En diversas entrevistas realizadas tras finalizar la conferencia en la que se dio a conocer el proceso de selección a su “representante nacional para al Construcción del Frente Amplio por México”, que después se convertirá en el candidato presidencial de la alianza, quienes habían dicho que buscarían la candidatura presidencial ahora declararon que lo evaluarán.

El exgobernador priista Alejandro Murat comentó que va a evaluar si participa o no en la contienda, pero aseguró que este método da condiciones de equidad.

“Vamos a evaluar con el grupo jurídico, pero el método como lo vemos que recupera elementos que nos permita tener la certeza de que el candidato o la candidatura que vayan a participar tiene condiciones de equidad”, dijo.

En caso parecido está Lilly Téllez, pues dijo que va a analizar todo el método, ya que que quiere asegurarse que no se corre el riesgo de que la inhabilite el Instituto Nacional Electoral (INE) para la candidatura presidencial.

“Lo veo bien de entrada, pero hay puntos finos, hay detalles que tengo que analizar antes de tomar la decisión de inscribirme. Es demasiado serio lo que está en juego. Necesito asegurarme que no corro riesgo que me inhabiliten pea ser candidata presidencial”, declaró la senadora de la bancada del PAN.

Aunque mencionó no estar segura de registrarse y acatar ese método, especificó que quiere ser candidatura presidencial.

“Todavía no estoy segura de inscribirme a ese método. Estoy segura de buscar la candidatura presidencial, pero tengo que analizar si estar método me da esa viabilidad en cuanto a transparencia y que no vaya a ver un detalle a través del cual me inhabiliten”, dijo.

A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez señaló que en las próximas horas decidirá si participa o no en el proceso de Va por México, ya que aclaró que su única duda tiene que ver con la forma de participar en la consulta ciudadana, que es la última fase.

