Entrevista | Soy una conservadora que quiero que conservemos los valores de la familia: Lilly Téllez

Lilly Téllez comenzó su carrera como periodista a los 16 años en diversos medios de comunicación y 34 años después dio sus primeros pasos en la política al ser elegida como senadora por Morena. Sin embargo, meses después de estar en la bancada del partido oficialista la dejó para irse a la oposición. Ahora quiere ser presidenta para poner “orden” en el país.

La senadora hoy de la bancada del PAN ha sido un personaje polémico, pues en diversas ocasiones ha cuestionado e increpado a integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

“Por supuesto (que soy polémica). Siempre he sido una persona que provoca polémica, porque siempre he hablado de una forma directa y como periodista sé poner el dedo en la llaga, sé intuir dónde está el problema. Por supuesto que genero polémica”, declara.

Lilly Téllez asegura no ser de “ultraderecha” como ha sido señalada; sin embargo, comenta que ella defiende de forma abierta una “derecha moderna”, por lo que respalda el concepto de familia tradicional: papá, mamá e hijos.

“Soy una conservadora que quiero que con sensatez y calma conservemos los valores de los mexicanos, los valores culturales, que están en la familia y no en la confianza del Estado. Quiero un Estado acotado, que rinda cuentas, un gobierno de coalición y un gabinete que tenga que pasar por la aprobación del Senado”, menciona en entrevista con Forbes México.

Al ser cuestionada sobre cómo la oposición encabezada por la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) debería elegir a su candidato a la presidencial, la legisladora menciona que ella ha propuesto que sea por medio de encuestas y debates.

María Lilly del Carmen Téllez García, senadora del Partido Acción Nacional, posa para un retrato dentro de su casa. Foto: © Aurea Del Rosario.

¿Por qué se salió de la bancada de Morena?

Yo no estaba afiliada a Morena. Fui invitada como candidata externa de aquel movimiento. Dejé la bancada de Morena porque vi que lo que los resultados que se ofrecieron no se dieron, sino lo contrario y el momento que decidí de plano alejarme de Morena fue cuando el presidente saludó a la mama del “Chapo” Guzmán.

Fueron una serie de sucesos en los que la cuestión de salud y de seguridad fueron las decisiones de gobierno fue contraria a lo que se ofreció en campaña.

¿Por qué decidió incorporarse a la bancada del PAN?

No militó en el PAN. Me incorporé en la bancada porque vi que era la que estaba haciendo el papel de la oposición.

Si en algún momento no estuviera de acuerdo con el PAN, ¿también se saldría de la bancada?

No, porque los principios básicos con el PAN estoy de acuerdo. Estoy hablando de que a mí se me invitó a un movimiento plural. El presidente conocía perfectamente bien que no soy de izquierda, que soy provida.

¿Se considera un personaje polémico? La han criticado por los cuestionamientos que le ha hecho a senadores y a secretarios de Estado.

Por supuesto, siempre he sido una persona que provoca polémica, porque siempre he hablado de una forma directa y como periodista sé poner el dedo en la llaga, se intuir dónde está el problema. Por supuesto que genero polémica.

¿Por qué quiere ser candidata a la Presidencia?

Porque quiero poner orden en el país, porque el problema más grave en México es la colusión del gobierno con el crimen. Esto no nació con Morena, pero se agudizó con Morena.

De hecho, harta de la situación que veníamos arrastrando en nuestro país de pobreza, corrupción y violencia, terminé aceptando la invitación del presidente para luchar por nuestro país y cuando vi que ellos no estaban combatiendo nada de ello, me alejé de eso.

¿Cuáles son sus fortalezas frente a los otros aspirantes a la candidatura por la oposición?

Yo soy quien tiene más contacto con la ciudadanía porque acabo de entrar a la política, no he desempeñado un cargo antes. Por mi formación periodística, tengo a flor de piel los sentimientos, la indignación de la gente. No tengo cuotas ni cuates ante quien presentarme. Soy una mujer autónoma e independiente.

Tengo un requisito indispensable en cualquier líder: capacidad de comunicar, de explicar, de conmover, de inspirar. Ante un panorama a nivel mundial de un gran hartazgo ante una clase política, eso me da una ventaja.

¿Ya es momento de que México tenga a su primera mujer presidenta?

No se trata de una mujer u hombre, se trata de que ya es momento de que México tenga una persona en la Presidencia que haga las cosas bien, que no tenga miedo de proceder contra el crimen. México está preparado para que rompa el pacto del gobierno con el crimen.

¿De llegar a la candidatura, cómo le ganaría a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, que son quienes encabezan las preferencia en Morena?

En los debates, con la fuerza de la razón, con la fuerza de la verdad y apoyada con la fuerza de la realidad, porque lo que ellos dicen es indefendible, los resultados que ha dado Morena son indefendibles al grado de que se ha bajado cuatro años la expectativa de vida de los mexicanos. Es indefendible el cochinero que han dejado.

¿Cómo tendría que elegir la oposición a su candidato presidencial?

Yo propongo debates y encuestas. Debates para que los ciudadanos puedan tener muy claro quienes somos, qué defendemos. Me he definido abierta y claramente por una derecha moderna, porque en el centro, donde están las indefiniciones, ya se ha probado que fracasa.

Voy por una derecha moderna como punto de salida para negociar al centro, pero tenemos que tener una definición clara. Defiendo a la familia, porque casi 100% de los mexicanos defienden a la familia como la primera instancia desde la cual salimos adelante.

Soy una conservadora que quiero que con sensatez y calma conservemos los valores de los mexicanos, los valores culturales, que están en la familia y no en la confianza del Estado. Quiero un Estado acotado, que rinda cuentas, un gobierno de coalición y un gabinete que tenga que pasar por la aprobación del Senado.

¿A qué se refiere con derecha moderna?

A un Estado acotado, que rinde cuentas, que tiene blindado a los órganos autónomos que le hacen al gobierno rendir cuentas, un Estado que no tiene como presidente a una especie de monarca, que pone a la familia al centro, que premia la meritocracia, que no estorba a la iniciativa privada, que está como regulador e incentiva toda iniciativa privada, toda iniciativa del individuo frente a la izquierda populista que en lugar de familia habla de comunidades.

Yo soy una liberal en lo económico y en lo político y soy una conservadora en lo social.

La han relacionado con la ultraderecha, ¿considera que es cierto?

Por supuesto que no. Ahí está mi deslinde de Vox (partido de ideología ultraconservadora​​ en España). ¿Con base en qué me relacionan con la ultraderecha? Sí voy por un Estado no militarizado frente a este populismo que ha militarizado la vida social y política. La derecha moderna no quiere un Estado militarizado, por el contrario yo quiero un civil al frente de las fuerzas armadas.

Habla de conservador en lo social, ¿a qué se refiere?

Creo que la familia tradicional es el ideal. Sin embargo, no juzgo a las familias homoparentales, pero creo que lo ideal es la de padre, madre e hijo. Hay que acotar también, soy provida y eso no te hace ser enemigo de la comunidad porque hay una reduccionismo y frivolidad al endosarle a la gente etiquetas.

