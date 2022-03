Mexicano en Ucrania: ‘No he podido salir de Kiev; no hay ayuda ni información de la embajada’

“No he podido salir de Kiev (…) Tengo que salir de aquí porque van a bombardear”, dice Germán Ibarguen, un mexicano que llegó a aquel país desde octubre de 2021 y que ahora no sabe cómo abandonar el territorio ucraniano.

Ibarguen no puede moverse porque está recién operado y además, dice que no ha obtenido ayuda del gobierno mexicano.

El ilustrador de 67 años cuenta a Forbes México que en la embajada de México en Ucrania, encabezada por Olga García, no hay información ni ayuda para salir de ese país. El mexicano asegura que estuvo preguntando desde antes de la invasión de Rusia sobre cómo evacuar, pero por esta falta de respuesta de las autoridades dice que varios mexicanos han optado por dejar Ucrania con sus propios medios.

Lee: Mexicano en Ucrania narra su experiencia: ‘nunca había escuchado una sirena de bombardeo’

“Días antes del ataque de Rusia les indiqué (a la embajada de Ucrania) que teníamos que saber qué hacer. Me dijeron que iban a organizar salidas, vino el ataque y no tenían ninguna salida. Les indiqué que habían camiones, les envié correos, les indique que había un medio de transporte que se llama BlaBlaCar (servicio de transporte compartido). Me indicaron después de que tomaron mis datos de mi pasaporte y de mi esposa que me enviaran información, pero nunca sucedió”, acusa el hombre.

Desde su departamento -donde al oír bombardeos se resguarda en el sótano del edificio,-narra que hace unos días desde la embajada mexicana lo contactaron para darle un teléfono en donde le iban a ayudar, sin embargo, no le contestaron ni ayudaron por lo que reclama que las autoridades de su país no sean sinceras.

“Les había explicado que tuve una cirugía en Kiev y no podía movilizarme por ello. Además de que volaron el puente de la ciudad donde estoy que es en Irpín; lo bombardeó el ejército ucraniano para impedir que el ejército ruso entrara a Kiev y eso me impide salir. Yo estoy ahorita aislado en un lugar donde no puedo salir, y mejor he recibido ayuda de ucranianos que me han apoyado con información con varios teléfonos donde puedo conseguir medicina”, menciona el oriundo de Puebla.

El mexicano se encuentra en Irpín, una ciudad que pertenece a la óblst de Kiev. En este lugar hace unos días Ucrania confirmó que voló tres puentes para evitar ataques del ejército ruso: uno fue el puente en la carretera Novoirpinska; el puente en Gostomel en la carretera Varshavska; y el puente sobre el río Irpín en Demydiv. Esto se dio luego de que los combates al noreste de Kiev se intensificaran.

Germán Ibarguen enfatiza que no está buscando que el gobierno mexicano le pague el transporte para salir de Ucrania, sino que organicen las salidas y lo ayuden porque por su reciente operación no puede moverse. Además, comenta que las salidas del tren se cancelaron, el aeropuerto está cerrado y hay escasez de gasolina.

No te pierdas: Queremos tomar el vuelo que viene por nosotros y evacuar: Omar Aviña, mexicano en Ucrania

“Si ellos tienen el poder de tener una organización y contactos dentro de Ucrania y Kiev para haberlo hecho, tienen en sus manos la capacidad para hacerlo. Yo no estoy pidiendo que nos regalen o nos den el transporte porque no lo han hecho. Muchas personas están buscando los medios para salir. Realmente es un pena por parte del gobierno mexicano y del presidente Andrés Manuel López Obrador poniendo anuncios de que envía un avión, o Marcelo Ebrard, de que todos van a salir, eso es mentira, porque muchas personas se están quedando rezagadas”, señala.

El mexicano cuestionó que la embajada de México en Ucrania ha sacado a menos de 50 personas de dicho país, cuando hay más de 200.

“Yo no me estoy quejando del gobierno mexicano sino de la desorganización y falta de claridad”, dice.

Germán Ibarguen ha ido en varias ocasiones a Ucrania, ya que su esposa es de aquel país. En esta ocasión fue porque trabaja haciendo dibujos digitales en dicho país.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado