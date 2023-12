México condena nuevas subastas de sus piezas arqueológicas en Europa

El Gobierno de México condenó este viernes las nuevas subastas de piezas arqueológicas del país, dos en Francia y una desde Suiza, programadas para el 4 de diciembre de 2023, en las que se ofertan un total de 24 piezas de origen prehispánico.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rechazaron las subastas de bienes arqueológicos, patrimonio cultural de la nación mexicana, que las casas Maison de Ventes y Sasu Boscher Enchères, en Francia, y Genève Enchères, en Suiza, han programado para el 4 de diciembre de 2023.

La nota indica que especialistas del INAH “elaboraron el dictamen arqueológico” correspondiente, examinando las características de forma y estilo de las piezas.

Sobre lo mostrado en el catálogo digital de la página de Sasu Boscher Enchères, de la subasta titulada “Belle-Vente of Archeology, Civilizations, Fans, Display and and Paintigs”, se observó que 13 piezas son monumentos arqueológicos muebles.

En cuanto a la subasta titulada “Arts D’ Afrique, D’ Océanie & D’ Amérique”, de Mauson de Ventes, se determinó que una de ellas pertenece a la cultura tarasca.

En cuanto a Genève Enchères, bajo el título “Online Only 1/6 Art Asiatique, Arts Premiers et Archéologie (3000-3440 + 6000-6020)”, contiene 10 piezas pertenecientes al patrimonio cultural mexicano.

“En total, son 24 piezas, consideradas monumentos arqueológicos mexicanos, relativas a las culturas maya, tarasca, teotihuacana, así como de las culturas de Mezcala y del Altiplano Central, de estilos chinesco, Chupícuaro, totonaco e Ixtlán del Río”, destacó la nota.

Las piezas, añadió el INAH, están definidas y protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como por la Ley General de Bienes Nacionales y señaló que dichos objetos “fueron extraídos sin autorización y de manera ilícita del territorio mexicano, al estar prohibida su exportación por la legislación mexicana desde 1827”.

Ambas instituciones indicaron que ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y enviaron oficios dirigidos a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, para ejecutar las acciones y gestiones necesarias para la repatriación de dichos bienes.

En tanto, a nombre del Gobierno de México, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, exhorto a las casas “a detener el ofrecimiento y venta de las piezas mencionadas, tomando en consideración el valor histórico, simbólico y cultural de los bienes que la integran”, superior a cualquier interés comercial.

A nivel global, las embajadas y consulados de México han recuperado más de 13,000 piezas culturales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre de 2018.

El Ejecutivo mexicano ha combatido subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.

Además, se intensificaron las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

Con información de EFE

