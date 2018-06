México, el hermano de otra madre de EU: Anthony Bourdain

Hipócrita y ridícula, así definía Anthony Bourdain, el apasionado chef y trotamundos estadounidense, la actitud de su país natal ante la inmigración mexicana. La mañana de este viernes, CNN confirmó que el presentador murió a los 61 años.

Fue en 2014 cuando a través de una publicación en Tumblr, el narrador de sabores hizo un llamado a sus compatriotas a amar a México, el país “hermano de otra madre” de Estados Unidos.

“Amamos la comida mexicana. Amamos las drogas mexicanas (…) amamos la música mexicana, las playas mexicanas, la arquitectura mexicana, el diseño de interiores, las películas mexicanas, entonces ¿por qué no amamos México?”.

A los ojos de Bourdain, es la vergüenza lo que caracteriza la relación amor-odio entre sus compatriotas y México, un país que los ha visto en sus momentos más “oscuros” y que rara vez es testigo de “su mejor comportamiento”.

“México, después de todo, siempre ha estado ahí para ayudarnos a satisfacer nuestras más oscuras necesidades y deseos. Ya sea vestirnos como tontos, emborracharnos y quemarnos bajo el sol en un Spring Break en Cancún, o aventar dinero a strippers en Tijuana, o volar con sus drogas”.

Some of the greatest cooks I have ever met #Zapoteca #Mexico pic.twitter.com/Po6KJKIwVQ

— Anthony Bourdain (@Bourdain) May 4, 2014