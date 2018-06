7 claves para entender el legado de Anthony Bourdain

Este viernes por la mañana se encontró sin vida al chef, viajero y estrella de la televisión estadounidense Anthony Bourdain en Estrasburgo, Francia, lugar donde trabajaba en la producción de un episodio de la serie “Parts Unknown”, que se transmite la través de CNN en Estados Unidos. La cadena de televisión fue la encargada de dar a conocer la muerte de Bourdain a través de un comunicado oficial en el que expresa:

“Es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega, Anthony Bourdain. Su amor por las grandes aventuras, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y familia en este momento increíblemente difícil”.

CNN statement regarding the death of our friend and colleague, Anthony Bourdain: pic.twitter.com/MR1S5fP16o

Algunas claves para entender la trascendencia del cocinero y estrella de la televisión, así como su legado disruptivo en el mundo de la gastronomía, son las siguientes:

1.- Poseedor de una curiosidad infinita, Bourdain, al mismo tiempo que exploraba los rincones culinarios más insólitos del planeta, también abogaba por lograr condiciones de trabajo más seguras en la industria restaurantera.

2. – Su fórmula para contar historias consistía en hacer preguntas muy simples a la gente que conocía en cada nueva aventura gastronómica. Así lo dijo al recibir un premio en el 2013: “Hacemos preguntas muy simples: ¿qué te hace feliz? ¿qué comes? ¿qué te gusta cocinar? y tendemos a obtener respuestas realmente asombrosas”.

3.- Antes de convertirse en una celebridad internacional gracias a sus programas de televisión, Bourdain publicó en el año 2000 el libro “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”, en el cual relata el lado oscuro del glamouroso mundo restaurantero y también alerta a los comensales sobre algunas prácticas en la industria relacionadas con el manejo de los alimentos. El libro fue bien recibido por la crítica y catapultó a Bourdain al estrellato.

4.- Su trayectoria en la televisión incluyó “A Cook’s Tour”, trasmitido a través de Food Network; “Anthony Bourdain: No Reservations”, para Travel Channel, y “Parts Unknown”, de CNN, programa que invita a la audiencia a sumergirse en el mundo de un hombre conocido como el rockstar del mundo culinario.

5.- Uno de los episodios más recordados del programa “Anthony Bourdain: No Reservations”, al menos en México, fue aquel en el que visitó Ensenada y comió en la carreta de Sabina Bandera, conocida como La Guerrerense. “He oído de este lugar desde hace tiempo. Muchos dicen que es la mejor carreta del mundo”, afirmó en ese momento con una mezcla de curiosidad y admiración. Después de la transmisión del programa, el éxito de Bourdain se trasladó a la cocinera originaria de Guerrero y dio fama global a sus recetas.

6.- En una entrevista concedida a El País en el 2010, Bourdain compartió su recelo por los críticos gastronómicos: “No te puedes fiar de alguien que se queja de que un plato tiene muchas trufas. Después de muchos años en lo mismo pierdes el sentido de la novedad”, afirmó.

7.- En su último mensaje escrito a través de su cuenta oficial de twitter, Bourdain compartió una canción que formó parte de la producción de un episodio de Parts Unknown: “Rising Sun Blues” (King Kong Mix), sobre la cual, dijo, “se quedará conmigo”:

THIS song from the score from tonight’s HONG KONG @PartsUnknownCNN is gonna stay with me https://t.co/GgaSAndyXs

— Anthony Bourdain (@Bourdain) 3 de junio de 2018