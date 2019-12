México, EU y Canadá afinan hoy últimos detalles del T-MEC en Palacio Nacional

Negociadores de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán hoy a mediodía en Palacio Nacional para ultimar los detalles y posiblemente cerrar las negociaciones adicionales del nuevo tratado comercial entre los tres países, el T-MEC.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que pospuso una gira a Sonora por las negociaciones y adelantó que se firmará una “reafirmación” del pacto.

“Hoy se firmaría por parte de los Ejecutivos, por los negociadores de los tres países”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Ayer, medios de comunicación en Estados Unidos informaron que autoridades de los tres países habían llegado a un acuerdo para realizar cambios a lo pactado hace un año, con lo cual se procedería a la ratificación del tratado en los Poderes Legislativos de Estados Unidos y Canadá.

También la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), habría brindado ya su apoyo al T-MEC después de haber concretado negociaciones fructíferas con la Cámara de Representantes de su país en el ámbito laboral.

Encabezarán los equipos de sus respectivos países la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; el asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, así como la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, indicaron The New York Times y The Washington Post.

La aplicación estricta de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en México no fue la única preocupación de los integrantes de la Cámara de Representantes en Estados Unidos antes de proceder en la ratificación del T-MEC, de acuerdo con información proporcionada por la cancillería mexicana. La carencia de disposiciones en materia ambiental, los temas de propiedad intelectual y los mecanismos de solución de controversias estuvieron en el foco de los representantes estadounidenses.

Después de que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá pactaron un nuevo acuerdo comercial para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los Congresos de los tres países iniciaron el proceso legislativo de ratificación, sin embargo, el Senado mexicano fue el único en completar este proceso hasta ahora, debido a que en los otros dos países se llevaban a cabo procesos de política interna que impidieron que el proceso avanzara.

La última etapa para la ratificación del T-MEC ha sido sinuosa. De hecho, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, señaló que el cuarto de junto, un grupo de empresarios que apoyo en las negociaciones para la modernización, fue marginado en la definición del protocolo modificatorio del T-MEC.

A milímetros de destrabar pacto

El representante de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo esta mañana que su país está a “milímetros” de conseguir un consenso para que la Cámara de Representantes someta a votación y apruebe el nuevo T-MEC, reportó la cadena Fox News.

A su vez, la presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ofrecerá una rueda de prensa sobre las conversaciones del T-MEC dentro de unas horas, indicó en un comunicado.

