México expresa sus condolencias a Sri Lanka por ola de atentados

Notimex.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó de manera enérgica los ataques contra iglesias y hoteles en las ciudades de Colombo, Negombo y Batticaloa, en Sri Lanka, agresiones que han dejado hasta el momento 207 muertos y al menos 500 heridos.

La embajada de México en India expresó su solidaridad con el pueblo y con el gobierno del país insular, y condenó el terrorismo en todas sus formas y expresiones.

“México condena enérgicamente los ataques perpetrados en iglesias y hoteles en las ciudades de Colombo, Negombo y Batticaloa, #Srilanka. México expresa sus más profundas condolencias y su solidaridad al pueblo y al gobierno de Sri Lanka y condena el terrorismo en todas sus formas y expresiones”, señaló la embajada mexicana en su cuenta @EmbaMexInd en Twitter.

Mexico strongly condemns the attacks perpetrated in churches & hotels in the cities of Colombo, Negombo & Batticaloa, #Srilanka. Mexico expresses its deepest condolences and solidarity to the people and Government of Sri Lanka and condemns terrorism in all its forms & expressions

