Ataques con bombas en Sri Lanka deja almenos 200 muertos y 450 heridos

Notimex. – Al menos 200 personas murieron y 450 resultaron heridas el domingo por ataques con bombas a tres iglesias y cuatro hoteles en Sri Lanka, dijeron autoridades, en uno de los hechos más violentos ocurridos desde el fin de la guerra civil hace 10 años.

Algunas de las explosiones se produjeron por ataques de suicidas con bombas, de acuerdo a autoridades. El gobierno declaró un toque de queda, bloqueó el acceso a la mayoría de las redes sociales y sitios de mensajería.

No estaba claro cuándo se levantaría el toque de queda.

El gobierno de México condenó los ataques y se solidarizó con el pueblo de Sri Lanka.

Mexico strongly condemns the attacks perpetrated in churches & hotels in the cities of Colombo, Negombo & Batticaloa, #Srilanka. Mexico expresses its deepest condolences and solidarity to the people and Government of Sri Lanka and condemns terrorism in all its forms & expressions

— Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) April 21, 2019