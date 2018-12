México paga muro con T-MEC, dice Trump; ‘no hemos tocado el tema’, revira AMLO

El presidente Donald Trump aseguró que con el dinero que su país se ahorra gracias a que el nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC o USMCA, en inglés) reemplazó al “muy costoso” TLCAN, el primer país está pagando el muro fronterizo.

“Seguido dije ‘De un modo u otro, México pagará por el Muro’. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México (y Canadá), el USMCA, es mucho mejor que el viejo, muy costoso y anti-Estados Unidos TLCAN, que solo por el dinero que ahorramos, ¡MÉXICO ESTÁ PAGANDO POR EL MURO!”, tuiteó Trump.

I often stated, “One way or the other, Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly & anti-USA NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018