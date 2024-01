México pide a EU que entregue visas a por lo menos 10 millones de migrantes

El presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que pidió a las autoridades estadounidenses que entreguen al menos 10 millones de visas a hispanos migrantes que han estado trabajando al menos 10 años en el país del norte.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador también pidió a las autoridades de Estados Unidos que pongan fin a las sanciones contra Venezuela.

López Obrador se burló este viernes de la visita a la frontera que hicieron esta semana el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y otros republicanos porque no encontraron imágenes de una crisis migratoria.

“Antier, cuando llegaron los republicanos a la frontera, legisladores, porque querían encontrar ahí a miles de migrantes, ya no encontraron, no les salió su numerito (la escena), pero no fue porque se les haya expulsado (a los migrantes), no, se les convenció de que había que buscar las vías legales”, declaró.

El mandatario se refirió en su conferencia matutina al viaje que Johnson y otros republicanos realizaron el miércoles a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, donde responsabilizaron al presidente Joe Biden del “desastre sin paliativos” de la crisis migratoria.

Con información de Reuters y EFE

