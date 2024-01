Coparmex confía en compromiso de Lenia Batres con la Constitución

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su confianza en el compromiso de la flamante ministra Lenia Batres con la Constitución y autonomía judicial.

“Felicitamos a @LeniaBatres por su juramentación como Ministra de la @SCJN. En #Coparmex, confiamos en su compromiso con la Constitución y la autonomía judicial. Que su labor en esta gran responsabilidad contribuya al fortalecimiento de la SCJN y favorezca una justicia equitativa”, expresó la cúpula patronal a través de la red social X.

Al asumir este jueves el cargo como ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, a quien se le ha identificado como cercana a la clase política en el poder, acusó a la institución de extralimitarse al supuestamente invadir funciones del Poder Legislativo y de ponerse por encima de la Constitución.

“Esta Corte se ha extralimitado, el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Podría decirse que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan, porque si actuara como verdadero tribunal Constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución”, declaró.

Lenia Batres es la primera ministra que llega a la Suprema Corte designada directamente por el Poder Ejecutivo, ya que en dos ocasiones el Senado rechazó las ternas de Andrés Manuel López Obrador, por lo que de acuerdo con la Constitución, el mandatario federal pudo elegir a la persona que quiso para la Suprema Corte.

“Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con responsabilidad”, expresó Lenia Batres.

