México se queda sin ir al Mundial Femenil en Francia 2019

Notimex.- Tras tres años de la fundación de la Liga MX Femenil, los sueldos escuetos, la mínima cobertura en medios, la carencia de apoyo comercial y tal vez el machismo son problemas que impiden que cobre fuerza este proyecto llamado “futbol femenil en México”.

En esta edición de la Copa Mundial Femenil de la FIFA celebrada en en junio de este año en Francia se soñaba con un buen papel del combinado nacional, pero tristemente no se pudo conseguir el boleto al mismo.

“México no estará participando y es extraño ver un Mundial sin nuestra selección mexicana. Es una pena que no podamos estar en un Mundial que me parece va a marcar la historia, porque toda esta evolución que se ha dado en el futbol femenil lo que está generando con figuras que han levantado la mano, y la voz, hace que sea un Mundial especial”, declaró Fabiola Vargas, actual entrenadora de las Centellas.

Solo quedó planear de una mejor forma el trayecto hacia la Copa Mundial Femenil de 2023, la cual abrirá su cupo de 24 a 32 selecciones y que podría facilitar el pase del representativo mexicano.

Durante varios años, las selecciones mexicanas femeniles han aquejado falta de atención por parte de medios, afición y sobre todo de las entidades encargadas del balompié en nuestro país.

En la actualidad siguen sin contar con la misma difusión o igualdad de circunstancias que el futbol varonil, sin embargo, ya se han tomado ciertas medidas para revertir esta situación y de a poco se puede hablar de una mejoría abismal en comparación con tiempos pasados.

Acorde con la Encuesta Global de Salarios Deportivos realizada en 2017 por el portal inglés Sporting Intelligence, las futbolistas profesionales en México ganan un aproximado de tres mil 400 pesos al mes, casi a la par que el salario mínimo.

El camino comenzó cuesta arriba al caer por goleada de 6-0 ante las locales, quienes a la postre calificarían al certamen y lo conquistarían tras derrotar a su similar de Holanda el 7 de julio en el estadio de Lyon.

Posteriormente, el Tri dio señales de vida al dar cuenta de Trinidad y Tobago con un contundente 4-1, que mantenía las esperanzas de derrotar a las canaleras y obtener el ansiado boleto, pero esto no sucedió así, poniendo en entredicho la estructura planeada para alcanzar un nivel óptimo en el balompié femenil.

Toda la proyección respecto al representativo azteca se fue por la borda el 10 de octubre de 2018, cuando se cayó por marcador de 2-0 ante Panamá en el Pre-Mundial celebrado en Estados Unidos.

El futbol es un deporte malagradecido, México tenía alineada ese día a la que, sin duda, tiene el mejor nivel, la que vive su mejor momento en Europa con club de élite como el Atlético de Madrid: Charlyn Corral, pero aquella ocasión erró la pena máxima que significaba el ponerse al frente; y como gol fallado es gol en contra, la panameña Karla Riley hizo efectiva esa máxima del futbol y Lineth Cedeno completó la obra para las centroamericanas.

Es paradójico que actualmente México cuenta con elementos de gran nivel, con una liga creada en 2017 y no se ven mejorías con la selección mayor femenil; por ejemplo, está el caso de Charlyn; de Kenti Robles, quien ha ganado varios campeonatos también con las colchoneras; Mónica Ocampo, que prácticamente siempre jugó en el extranjero y ahora milita en la liga nacional.

La Liga MX Femenil ha servido para descubrir nuevo talento, permitiendo evolucionar la forma de visorear a las jugadoras; sin embargo, esto no ayuda mucho si continúan las situaciones con las directivas, que limitan a las futbolistas. Por ejemplo, el nepotismo que se vive en el banquillo del Tri, donde desde hace varios años se mantienen los Cuéllar al mando, antes con Leonardo y ahora con su hijo Christopher.

Antes de Christopher Cuéllar, estuvo Roberto Medina, quien logró la conquista de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, pero el hecho de no haber calificado al Mundial de la especialidad opacó los triunfos, por lo que se maneja que su paso como timonel del Tri femenil fue “de noche”.