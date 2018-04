El Foro VIF comenzó siendo un espacio para promover las inversiones en México, en medio de la Gran Recesión de 2008. Actualmente, en su décima edición, celebrada el 8 de marzo, ya conforma una comunidad imprescindible de miles de empresarios de todo el país, y media centena de expertos y analistas financieros, económicos y políticos competentes, que propone y realiza acciones concretas de gran relevancia.

Por esta celebración han pasado muchos de los empresarios más importantes de México y una nutrida lista de líderes políticos de enorme influencia, un selecto grupo de financieros e inversionistas de talla mundial y científicos e intelectuales reconocidos internacionalmente.

La cartelera de este año no fue la excepción. Nos acompañaron Ray Dalio, filántropo y fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo; José Antonio Fernández, CEO de Femsa y presidente del Consejo del Tec de Monterrey; Neera Tanden, presidenta del Centro para el Progreso de Estados Unidos, el think tank progresista más influyente en Estados Unidos, y José Sarukhán Kermez, ex rector de la UNAM, una gran autoridad en biología.

Si, en 2008, el objetivo de promover a México como un destino de inversiones era razonable y suficiente, en 2018 sabemos que tenemos que ir más allá. Ray Dalio, en la ponencia con la que cerró el VIF, relacionada con su libro Principios, sobre la importancia de la meritocracia y cómo invertir inteligentemente, declaró que “el potencial económico de México, en efecto, es real”.

PUBLICIDAD

Por lo anterior, el objetivo del foro VIF para los próximos 10 años será contribuir activamente para, primero, identificar los principales insumos de dicho potencial, con la finalidad de contribuir a detonarlo y terminar de posicionarnos como la potencia económica, política y social que realmente somos. Pero, ¿cómo lograrlo?

Nuestro primer objetivo será buscar que la nueva generación de empresarios mexicanos se convierta en un eficaz grupo de embajadores listo para comunicar lo mejor que nuestro sector privado puede ofrecer al mundo. El reto no sólo será consolidar la imagen internacional de estos capitanes de industria, sino convertirlos en ejemplos tangibles y aspiracionales de lo que las y los empresarios mexicanos en realidad somos: hombres y mujeres con enorme liderazgo y listos para competir con nuestros pares en el mercado global.

Un segundo objetivo será profundizar en la cantidad y relevancia de los análisis económicos, políticos y financieros que se elaboran en el Instituto VIF y en el marco del Foro VIF. Hoy, más que nunca, necesitamos contar con análisis de calidad que nos permitan tomar mejores decisiones e implementar propuestas de cambio más oportunas. ¿Dónde invertir? ¿Qué políticas públicas impulsar? ¿Qué demandas sociales enarbolar? Ésas son preguntas que no debemos abandonar.

Por último, el Foro VIF debe convertirse en uno de los principales emisores de poder suave mexicano. Creando comunidad, compartiendo y discutiendo ideas, escuchando a especialistas y contribuyendo a la construcción de instituciones, este encuentro debe servir para que el mundo se entere de lo mejor que ofrece nuestro país, desde nuestra gastronomía y cultura, hasta las increíbles oportunidades de inversión que se generan día a día. En el Foro VIF, estamos convencidos de que el poder de los países no sólo se mide por lo que son, sino por lo que quieren reflejar.

Resumimos estas ideas en el proyecto #MásMéxico, que pretendemos desarrollar en los próximos 10 años, mediante la búsqueda de mayor promoción (dentro del país) de lo que estamos haciendo bien y de mejores estrategias en la administración de nuestra imagen en el mundo.

La nueva generación de empresarios, a la que pertenezco, que no sólo quiere competir en los mercados internacionales, sino que está consciente de los grandes problemas del país, debe convencerse de que México tiene todo para detonar su potencial y convertirse en uno de los países protagonistas de este siglo. Con la bandera de #MásMéxico, el Foro VIF busca ser un proyecto fundamental en este proceso.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.