Con ‘nearshoring’, México vive un momento crucial para atraer inversiones: Larry Rubin

La mirada de los inversionistas internacionales se encuentra puesta en México. Sin embargo, el país tiene que garantizar el Estado de derecho para dar certidumbre a los empresarios y aprovechar la oportunidad de atraer mayores capitales.

“Definitivamente es un momento crucial. Es un momento en donde México tiene una gran oportunidad por delante, pero también, si no la toma, lamentablemente se perderán años y años de oportunidades para México y queremos asegurar que el capital estadounidense, que representa la mayoría de la inversión extranjera, esté considerando verdaderamente a México en sus planes. Y que México también se ponga en una posición adecuada, competitiva, para recibir estas inversiones, porque si no lo hace México, hay muchos otros países que están deseando la oportunidad que tiene en la mesa”, dice, en entrevista, Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico (AmSoc).

El estadunidense asegura que es importante poner atención en el Estado de derecho para atraer nuevas inversiones al país, así como apuntalar la discusión sobre el nearshoring en la competencia por recibir la producción asiática en México.

“Hay que darle certidumbre al inversionista extranjero, pero también al inversionista mexicano. Hay que darle la certidumbre de que sus inversiones van a estar protegidas, que se van a respetar contratos que se formulen entre el sector público y el sector privado, ya que son parte de las tareas que son importantes reforzar”, dice Rubin, quien asegura que éste es un tema prioritario en la agenda binacional.

The American Society of Mexico se ha convertido en un testigo de la relación histórica del país con Estados Unidos. Hace ocho décadas, comenzó a tejerse este lazo de cooperación económica, que hoy se conmemora a través de un encuentro internacional en la capital mexicana.

“Sí, vemos con riesgo que México puede no estar recibiendo toda la inversión que pudiera recibir”, dice Rubin al hablar de la importancia de reunir a líderes mexicanos y estadounidenses en la convención binacional que celebrará The American Society of Mexico este martes 6 de septiembre.

El dirigente de la organización confía en que el evento sea un parteaguas en la relación bilateral de ambos países, ya que abordará temas de la agenda económica y política del país.

“La idea es abrir este foro en el marco del bicentenario de la relación bilateral, lo cual no se había hecho anteriormente y marcar un parteaguas en la relación, en el diálogo y, más que nada, en la búsqueda de soluciones concretas que beneficien a México y Estados Unidos”, dice Larry Rubin.

“La relación binacional, como siempre, es una relación que tiene altibajos y creemos que ahorita es cuando debemos ponernos la camiseta y los actores de la vida privada, para asegurar que esta relación binacional siga creciendo el foco de atención en México y Estados Unidos”, agrega.

Uno de los propósitos que tiene Rubin es poner atención en el estado de Texas, que representa un 70% de la frontera con Estados Unidos, mientras que en términos comerciales representa una tercera parte del total del comercio bilateral, es decir, 200,000 millones de dólares.

El sector energético ha sido uno de los más polémicos en los últimos meses, ya que los empresarios estadounidenses no se han mostrado conformes con la propuesta del gobierno mexicano de revisar la relación con el sector privado en esta materia.

En este sentido, la cumbre también pondrá especial atención en tratar este tema y poner énfasis en el motor económico que representa. Larry Rubin sabe que el tiempo es valioso para México, pero le sobran los motivos para considerar que la relación bilateral puede salir airosa en momentos cruciales.

—Desde su punto de vista, ¿cuáles son las lecciones que deja la relación entre México y Estados Unidos en los últimos 10 años?

—Una de las enseñanzas más grandes es que no podemos dejar sólo en manos de los actores políticos esta gran relación México-Estados Unidos, ya que se ha venido construyendo de persona a persona, de familiar a familiar, porque no hay mexicano que no tenga amigos o familiares en Estados Unidos y viceversa. Y la verdad es que los empresarios han construido lazos importantes.

