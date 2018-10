Mi mayor amenaza es la Fed: Donald Trump

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el martes más críticas a la Reserva Federal en una entrevista con Fox Business Network, apuntando sus dardos a otros funcionarios además del jefe del banco central, Jerome Powell, a quien ha reprendido en público.

“Mi mayor amenaza es la Fed. Puse a un par de otras personas ahí con las que no estoy muy contento, pero en general estoy contento con las personas”, afirmó de acuerdo a extractos divulgados antes de que la entrevista saliera al aire.

La semana pasada, Trump criticó dos veces al banco central, diciendo que estaba subiendo las tasas de interés tan rápido que amenazaba la salud de la economía del país.

.@POTUS to @trish_regan: "The Fed is raising rates too fast."

