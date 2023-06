Mis hijos y mi esposa no se meterán en proceso para elegir al coordinador de la 4T: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ni sus hijos ni su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, participarán a favor de ninguna de las llamadas “corcholatas” que actualmente compiten para ser el abanderado presidencial de Morena, el PT y PVEM a la Presidencia de la República en 2024.

Aunque dijo que no está prohibido para ninguna persona participar a favor o en contra de algún aspirante, el mandatario federal comentó que su familia ha tomado la decisión de mantener distancia del proceso que lleva el movimiento de partidos para sucederlo.

“Todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir; va a decidir el pueblo, la gente, porque esa es la auténtica, la verdadera democracia.

“Entonces mi familia cercana, mis hijos mi esposa Beatriz no nos metemos en nada en este proceso”, afirmó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Y es que ayer, en su primer acto de “campaña” rumbo a la encuesta de Morena, el excanciller Marcelo Ebrard planteó que de llegar a la Presidencia constituiría una nueva Secretaría de la Cuarta Transformación, que daría seguimiento al proyecto político de López Obrador, y que al frente propondría a Andrés López Beltrán, hijo del mandatario.

Al respecto, el hijo de López Obrador, comentó que aunque respeta la trayectoria del político y su acompañamiento en la carrera de su padre, preferiría mantenerse al margen del proceso sucesorio que vive Morena y sus aliados políticos.

En respuesta, Ebrard dijo comprender por qué López Beltrán no participaría de su propuesta y destacó que es un “gran cuadro político”.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador reiteró su deseo de no opinar sobre las actividades de los aspirantes a sucederlo y se limitó a decir que México vive un nuevo proceso democrático donde el presidente no designa a su sucesor sino es el pueblo.

“Somos libres, es que está prohibido prohibir, es que cada quien puede expresarse pero si se actía con claridad ya se sabe que nosotros no tenemos favoritos ni hombres ni mujeres y también decir que estoy muy contento porque los que están participando son de primera”, comentó el presidente de la República.

“Entonces la transformación va a continuar y requiere de dirección requiere de quien le dé continuidad a quien voy a entregar la estafeta del movimiento de transformación. Pero no quiero opinar sobre el proceso además, ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva sin tapados sin destapes sin dedazo sin acarreos, ¿cómo le llaman? ‘La cargada’, no, no tenemos favoritos”, reiteró.

