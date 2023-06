Noroña asegura que será el pueblo quien elija al coordinador de la transformación, no AMLO

Gerardo Fernández Noroña inició en Oaxaca su recorrido por el país en busca de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, un cargo que, dijo, no lo decidirá el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino el pueblo.

“El pueblo va a decidir, no Andrés Manuel López Obrador. Yo le tengo confianza al pueblo. Claro que tengo posibilidades, nosotros no somos simuladores, somos un movimiento de mujeres y hombres libres que estamos empujando esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación”, dijo Fernández Noroña desde Oaxaca.

El diputado federal con licencia reconoció desde hace unos días que no compite en igualdad de condiciones ya que otros aspirantes de Morena han tenido plataformas de mayor proyección, como secretarías de Estado o gobiernos, sin embargo, insistió en que será la ciudadanía la que decida quién va a coordinar el movimiento político de Morena.

Te interesa:

Hijo de AMLO rechaza propuesta de Ebrard para encabezar Secretaría de la 4T

“Ya sabemos las hijas y los hijos del pueblo que nos andan queriendo subestimar, que nos quieren hacer a un lado y la gente dijo ‘no, ahí va a estar Noroña’ y aquí estamos reiniciando los recorridos por el país nada menos que en Oaxaca, corazón rebelde del país”, comentó Fernández Noroña desde una plaza pública.

La agenda del diputado federal con licencia, en su primer día de actividades en el marco del proceso interno de Morena, consistió en dar entrevistas con medios de información locales y hacer recorridos pie a tierra en Oaxaca centro, donde remató con una asamblea informativa en donde los asistentes le mostraron su apoyo.

Ante decenas de personas, Fernández Noroña defendió las decisiones de gobierno del presidente López Obrador, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

“No cabe duda de que nuestro compañero presidente López Obrador es un hombre excepcional, es un político fuera de serie que ha hecho una labor destacadísima y sería ingrato, sería injusto, sería incorrecto no reconocerle todo lo que ha realizado”, expresó.

Más de política:

Monreal descarta ofrecer cargos a hijos de AMLO como Ebrard

El político también cargó contra la oposición, a la cual llamó “vende patrias, traidores a los intereses del pueblo” y les envió un mensaje: “no van a regresar nunca más al gobierno y nuestro movimiento va a gobernar por décadas el país”.

“Yo aquí me comprometo a que si logramos la coordinación nacional (vamos a) continuar la tarea del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. No va a estar fácil, no va a ser sencillo, tenemos por delante dos meses muy difíciles, muy duros: no tenemos ningún solo espectacular ni queremos tenerlo, no lo necesitamos porque tenemos el respaldo del pueblo, de la gente”, destacó Fernández Noroña.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información