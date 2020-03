Mitigación o contención, las dos opciones de los gobiernos para abordar el coronavirus

El surgimiento del coronavirus Covid-19 en el mundo ha puesto a un buen numero de gobiernos frente a una disyuntiva: cómo evitar que la propagación genere daños irreversibles a la salud de sus habitantes y a la economía de sus países.

Hasta el momento no existe una formula totalmente exitosa para atender la expansión del virus en las naciones, pero hay dos perspectivas comunes: contención o mitigación, señala el doctor Malaquías López Cervantes, docente de posgrado de epidemiología en la Facultad de Medicina de la UNAM.

De acuerdo con su definición, mitigar es atenuar o suavizar una cosa negativa, especialmente una enfermedad en tanto que contener se refiere a la acción de suspender o impedir el desarrollo de un proceso.

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud y el hombre al frente de esta crisis sanitaria en México, señaló en febrero de este año que las aspiraciones de las autoridades sanitarias federales ante esta pandemia era reducir la velocidad de transmisión, proteger a poblaciones más vulnerables, garantizar atención medica eficaz a los casos de contagio y hacer los estudios de contacto que permitan interrumpir cadena de transmisión.

“En México desde un momento se dijo que la estrategia no era de contención sino de mitigación que es lo que conduce a la idea de un modelo centinela, no se trata de frenar el contagio sino los daños más importantes que podría hacer el contagio a idea es estudiar a los que tienen la enfermedad grave, a esos se les va a hacer la prueba y esos son los que van a ingresar a los hospitales”, detalló el académico.

Explicó que con este modelo se aplica una prueba de cada 10 personas que se consideren contagiadas “como para tener idea de que es el virus, de dónde sigue circulando pero no importa saber quién está contagiado sino por dónde anda el virus”.

El pasado sábado durante la conferencia diaria para conocer el avance del virus en el país, López-Gatell hizo un llamado a todos los mexicanos para permanecer en casa “de forma masiva” para reducir los contagios de Covid-19 aunque no se establecerá un confinamiento obligatorio.

“Esto no significa que se va a evitar que sigan aumentando los casos, que quede claro, seguirán aumentando y habrá graves, incluso muertos, lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase máxima de transmisión, los hospitales tengan suficientes camas”, apuntó.

El abordaje del gobierno federal en México es similar al que adoptó Inglaterra durante las primeras semanas que se presentaron casos de contagio, en donde no se tomaron medidas drásticas como limitar la movilidad de las personas e incluso permitir que la enfermedad se propague para que no haya un colapso en los servicios de salud público.

Sin embargo, a través de una carta Boris Johnson, primer ministro de ese país, advertía ayer a las familias británicas que la propagación del virus empeorará y será necesario endurecer las medidas de distanciamiento social, luego de que una investigación del Imperial College London sugirió que las muertes por el coronavirus serían menores si se hubiera adoptado las estrictas medidas de China.

“No obstante siguen pensando muchos científicos de Inglaterra que sería mejor dejarlo correr que tratar de contenerlo, por lo menos podría haber diferencias de costos, lo vamos a saber a finales de año cuando ya podamos evaluar el costo de quienes fueron exitosos como Corea, Japón o el costo que tuvo en China, en Reino Unido en México o en Estados Unidos en donde es más turbia la situación y no sabemos exactamente que es lo que quieren hacer, están desbordados y no queda claro que es lo que quiere hacer”, explicó.

Desde su perspectiva una atención al contagio exitosa fue la del gobierno de China en Wuhan, provincia de Hubei, sin embargo, no descarta que en el gigante asiático surjan más brotes.

El académico que forma parte del equipo de profesionales que aplicarán pruebas para detectar Covid-19 en los integrantes de esa comunidad universitaria señala que el método actualmente aplicado en México, no es precisamente una perspectiva equivocada.

“Este virus no provoca una mayor afectación a la mayor parte de la población, los mayores de cincuenta años tienen ataques bastante leves en general del virus, por ejemplo, un adolescente un adulto joven que se contagie tenga dos o tres días fiebre o dolor de garganta, no puede decir que no pueda pasar a mayores, algunos van a tener complicaciones, de 50 para arriba, sobre todo de 60 para arriba son las personas con mayor afectaciones”.