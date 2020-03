López-Gatell, el hombre que dirige la batalla contra el coronavirus en México

De lunes a viernes durante una hora Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, lleva a cabo una conferencia de prensa para explicar cada una de las medidas gubernamentales enfocadas en tratar de contener la expansión del Coronavirus Covid-19.

El egresado de la UNAM como médico cirujano se presenta ante los medios de comunicación más de una vez al día desde la detección de la primera persona con Covid-19 en el país el pasado 28 de febrero. Pero su nombre se colocó entre los principales temas de discusión en redes sociales el pasado lunes debido a sus declaraciones en torno a las medidas de seguridad que debe tomar el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Minutos después de que señaló que AMLO era una persona que gozaba de buena salud, además de una fuerza moral y no de contagio y no era necesario hacer un análisis para descartar que fuera portador del virus, usuarios de redes sociales lo señalaron de poco profesional e incluso el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado solicitó su renuncia por considerar que no era apto para encabezar la contingencia del coronavirus en México.

“Vamos a centrarnos en lo técnico, la confianza que me han depositado las más altas autoridades nacionales y de salud en conducir técnicamente esta epidemia estriba precisamente en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico, que es lo que soy, y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa ni tengo ningún papel que jugar en ella”, advirtió en conferencia el hombre al frente de las decisiones en torno a la contención del virus en el país.

López-Gatell, más que Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud; ha sido el rostro y la voz que se ha plantado frente a medios de comunicación durante lo proceso de desaparición del Seguro Popular, establecido en esta administración; la modificación en el proceso de compras de medicamentos consolidadas y las denuncias por el desabasto de medicamentos en tratamientos contra el cáncer y VIH.

El también especialista en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y maestro en Ciencias Médicas, cuenta con 27 años de experiencia en investigación enfocada en asuntos epidemiológicos, además de cargos públicos del sector salud durante los tres últimos sexenios.

Cabe destacar que su formación académica continuo en el Bloomberg School of Public Health, Johs Hopkins University al estudiar un doctorado en Epidemiología, en el que se enfocó en el efecto de la tuberculosis en la profesión de enfermedad por VIH-1.

Previo a su nombramiento como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México desde diciembre de 2018 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue director de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública, desde noviembre de 2013.

También en el Instituto Nacional de Salud Pública fue director de Encuestas Nacional de Salud de mayo de 2012 a octubre de 2013.

Como director general adjunto de Epidemiología en la Secretaría de Salud, de 2008 a 2012, diseñó el proyecto de reforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) “encaminado a la modernización conceptual, estructural y funcional” de ese sistema, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán fue subdirector de Investigación Clínica en la dirección de investigación de 2007 a 2008.

Decisiones cuestionadas

La posición de López-Gatell para enfrentar la expansión mundial del Covid-19 en México ha sido firme aunque cuestionada por especialistas y diversos sectores de la ciudadanía: no establecer medidas extraordinarias de aislamiento hasta que el país se establezca la fase 2 de la propagación.

Se tratan, según López Gatel de medidas basadas en recomendaciones internacionales y basadas en evidencia científica y meramente técnica.

“Las medidas de protección, de prevención, de control de epidemias deben hacerse de acuerdo al riesgo tanto en términos de la magnitud, en términos del tamaño del peligro como en términos de los mecanismos o los mecanismos que permiten enfrentarlo. Y de manera específica el Reglamento Sanitario Internacional vigente señala que esto debe hacerse procurando no interferir con la movilidad de las personas y el comercio internacional”, apunta.

Además ha señalado que en este momento el “el mundo ha entrado en una fase de enorme desconcierto, desconcierto de la sociedad, desconcierto de sus liderazgos políticos y se están tomando diversas decisiones que, si uno hace un análisis cuidadoso y frío, se da cuenta que guardan poca relación con reflexiones de sus comunidades científicas y técnicas”.

