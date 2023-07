Miyazaki se despide con un homenaje a Ghibli que cuestiona nuestra forma de vivir

El nuevo filme, y posiblemente último, del conocido director japonés Hayao Miyazaki, Kimitachi wa Do Ikiru ka (¿Cómo viven?), se estrenó este viernes en Japón, una emotiva cinta en la que el cineasta se despide de sus seguidores y les deja la pregunta sobre cómo van a afrontar su vida.

Los aficionados de Miyazaki y Studio Ghibli, su productora, pudieron desde hoy acudir a unas 400 salas del país asiático para ver la primera película del director en diez años y desvelar así el misterio, ya que, hasta el momento, no se había difundido ninguna sinopsis o tráiler sobre la misma.

Miyazaki, de 82 años, saca en este filme su lado más filosófico y a diferencia de otras películas anteriores, no ofrece una moraleja clara, sino que lanza la pregunta de vuelta al espectador al hacerlo reflexionar sobre la forma en la que afronta las adversidades.

“Me encantan las obras de Studio Ghibli, las he visto todas, y pensaba que me echaría a llorar al final, pero no ha sido así, me he quedado pensando”, explica a EFE Natsumi Horiuchi, de unos 30 años y residente en Tokio, tras acudir a la primera sesión de la película en un cine de la capital.

Inspirada en la novela homónima publicada en 1937 del autor de literatura infantil Genzaburo Yoshino, Miyazaki toma ciertos referentes de la misma para crear un guión genuino que entrelaza realismo y fantasía y donde también mezcla géneros como aventura, drama y comedia.

La cinta sigue las vivencias de Mahito Maki, un niño de unos 12 años que, durante la Segunda Guerra Mundial, se traslada a una zona rural de Japón después de la muerte de su madre en un incendio y tiene que hacer frente allí a su nueva realidad familiar.

A pesar de este punto de partida tan realista y parecido al de su obra anterior El viento se levanta (2013), Miyazaki abandona esta ruta e incorpora elementos mágicos y de fantasía en un guiño constante a toda su filmografía por el cual seguimos a Mahito y a una garza azul que le guía en un mundo paralelo.

Es precisamente esta garza el único referente que teníamos antes del estreno, ya que este personaje ocupaba la imagen del póster.

Miyazaki estrena su nueva película de Studio Ghibli

El filme ha llegado a las salas japonesas siendo una incógnita, ya que sólo se había desvelado su título y un único póster y tampoco se realizó ningún pase para la prensa o crítica, una estrategia inusual que buscaría fomentar la curiosidad entre los seguidores.

“Ha sido todo muy misterioso y como había visto todas sus películas y no se había hecho estrategia de promoción, me animé a venir al cine sin ninguna información previa”, afirma Rinnosuke Tanihata, de 23 años y residente en Chiba (al este de Tokio), quien añade que “fue una decisión correcta”.

Las redes sociales también se llenaron hoy de comentarios de sorpresa ya que, ante la falta de promoción, muchos japoneses no eran conscientes del estreno, por lo que se espera que el boca a boca atraiga a más espectadores a las salas.

Muchos de los seguidores que acudieron hoy a las salas japonesas eran conscientes que esta será posiblemente la última película de Miyazaki, que ha tardado unos siete años en realizarla y tras haber anunciado su retirada en varias ocasiones.

Algunos expertos consideran que podría ser también la última de Ghibli, que viene atravesando problemas financieros por el alto coste de sus películas, incluida esta última.

¿Cómo vives? es el décimo segundo largometraje del afamado director, cuya carrera engloba filmes como el oscarizado El viaje de Chihiro (2001), La princesa Mononoke (1997) o El castillo ambulante (2004), y que parece haber querido con este soltar la mano de sus espectadores para escojan cómo continuar viviendo a partir de ahora.

Aunque todavía se desconoce la fecha de estreno en España y América Latina o si se ha logrado ya un acuerdo de distribución, siguiendo el patrón de filmes anteriores, la nueva película podría llegar a pantallas europeas y latinoamericanas a finales de 2023 o principios de 2024.

Con información de EFE

