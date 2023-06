Monreal descarta ofrecer cargos a hijos de AMLO como Ebrard

En el arranque de su gira para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación —cargo que se convertirá en la candidatura presidencial para 2024—, Ricardo Monreal comentó que él no ofrecerá cargos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador como lo hizo hoy Marcelo Ebrard.

“No lo necesitan ellos (los cargos públicos). Siempre serán mis amigos. Conozco a los tres desde hace muchos años (…) No me atrevería en este momento al calor de este proceso interno a ofrecerles. No quiero caer en eso. No soy nada; apenas soy aspirante a ser coordinador. No puedo ofrecer puestos ahorita”, declaró al ser cuestionado sobre la propuesta del excanciller.

Monreal comentó que él respetará las reglas que avaló el Instituto Nacional Electoral (INE) a las seis “corcholatas” —como se ha llamado a los aspirantes presidenciales de Morena y partidos aliados— en sus giras por el país para buscar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Me parece que está bien (las reglas del INE). Lo que no se va a hacer es que se hable de candidaturas, que no se llame al voto, que no se llame a plataformas electorales (…) Vamos a ver cómo lo conciliamos para evitar que se introduzca a un tema que genere alguna reacción inconveniente. Vamos a cuidar la ley”, señaló el excoordinador de Morena en el Senado.

El legislador con licencia comenzó su campaña en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México, la cual gobernó hace seis años. En este evento, Monreal llamó a la unidad al interior de Morena.

“¿Qué debemos hacer para defender a la 4T? (…) Mantener la unidad como premisa fundamental e indispensable para que el movimiento siga siendo el motor de transformación, si nos separamos no habrá futuro para este proceso”, dijo desde el Monumento a la Madre.

En el encuentro, Monreal recordó que serán 70 días en los que los seis aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación se dedicarán a “defender y difundir los logros en estos casi cinco años (de gobierno) y para proponer lo que podemos ir mejorando con miras a consolidar el cambio de régimen de nuestro país”.

