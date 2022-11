Monreal no irá a la marcha de AMLO… estará en España por trabajo

Ricardo Monreal, presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, sostuvo que no acudirá a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López el próximo 27 de noviembre.

El senador recordó que el próximo fin de semana asistirá a Madrid, España, para participar en la reunión Interparlamentario México-España, donde acudirán senadores y diputados, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

Monreal, quien fue apartado por presidente López Obrador de su círculo cercano, contó que hace años leyó el libro de José Vasconcelos titulado “Ulises Criollo”, en el cual un joven tenía que elegir entre asistir a su primer día de trabajo o encontrarse con una joven que le gustaba.

“Dijo Vasconcelos: ‘Me di cuenta que sería el hombre del deber y no del placer’ y yo tengo un deber con la Cámara de Senadores y los ciudadanos. Ellos me pagan y me pagan bien, a todos los legisladores (nos pagan) para hacer nuestro trabajo”, señaló Monreal al recordar que desde hace dos meses estaba agendada esta reunión.

Sin embargo, sostuvo que le gustaría ir a la marcha, pero es un hombre de deber y no de placer, pues dijo que cumplirá con su responsabilidad como senador. Además, dijo que su presencia no hará falta, porque calculó que cerca de 2 millones de personas acudirán.

Esto es contrario a lo que hizo el coordinador de Morena, en San Lázaro, Ignacio Mier, quien canceló su asistencia a España para estar en la marcha que convocó el mandatario federal.

Tomé la decisión de quedarme a atender la agenda legislativa y acudir junto al pueblo a la marcha de celebración de la llegada de la 4T. No iré a Madrid a la Interparlamentaria México-España. Lo lamento por todo, incluido saludar al embajador @QuirinoOC. Ya habrá chance. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) November 18, 2022

El próximo domingo 27 de noviembre, López Obrador liderará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo y al termino, el mandatario dará un informe sobre su gobierno.

