Crucial generar mejores condiciones para el nearshoring: Guajardo

Torreón, Coah.- Ildefonso Guajardo, diputado federal priista, afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está generando la suficiente confianza para que los inversionistas lleguen a México a fin de aprovechar el nearshoring con toda la certidumbre de que las reglas económicas internacionales serán respetadas.

En su ponencia “T-MEC, el aliado de México para la promoción de inversión y el fortalecimiento de las cadenas de suministro”, como parte del Día-i: Torreón en los ojos de México y el mundo, el legislador consideró que en este momento, en el que las cadenas de suministro se están reordenando, es fundamental que los gobiernos brinden confianza a sus socios comerciales.

“Ahora está muy de moda el nearshoring y reshoring, pero hay que tener cautela cuando creemos que ya fregamos. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque hay un concepto, el ally-shoring, y que quiere decir esto, que sí, efectivamente van a atraer al centro de la región mucha cercanía con las capacidades productivas para evitar distorsiones en las cadenas, pero lo voy a traer de países aliados, de países en los que puedo confiar al 100%”, expuso el secretario de Economía del sexenio anterior.

Lee también: Torreón apuesta por el arribo de empresas tecnológicas 4.0: Cepeda González

“No lo voy a traer, de manera definitiva en un gobierno donde no hay certeza. Donde el gobierno hace grilla en América Latina para que no se asista a la Cumbre de las Américas. No voy a confiar en un vecino que tiene a un tipo que en Naciones Unidas, el embajador condenó la invasión a Ucrania, pero no ha sido capaz de alinearse con los embargos contra Rusia”, sostuvo.

Guajardo consideró que el gobierno de Morena tiene una concepción económica del siglo pasado, pues cree que tener un balance respecto a las decisiones que toma Estados Unidos en la región debe ser la misión de México como política exterior económica.

China dejó de ser el centro manufacturero para los inversionistas chinos, quienes entre enero y septiembre de 2022 han alquilado aproximadamente 4 millones 224 mil pies cuadrados de naves industriales para instalar una planta o líneas de producción en Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Querétaro, a fin de subirse a la tendencia del nearshoring.

Te recomendamos: México puede crecer al 6% por nearshoring; 400 firmas buscan relocalizarse: Economía

La relocalización de las empresas chinas Grupo Hengli, Lizhong, Citic Dicastal, Alibaba, CF Moto, BOE Vizion Electronic Technology, Eson Multiwin, TCL Moka Manufacturing, Trend Smart CE, Curtain Wall System Engineering y SWI obedece a la intención de cumplir con las nuevas reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como ya no pagar altos precios de transporte y dejar de depender de la industria marítima.

En Torreón, los sectores industriales han mostrado en esta localidad, que actualmente firmas provenientes de Corea del Sur, China y algunas otras europeas hayan volteado a ver al municipio para instalarse y crecer.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado